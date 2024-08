Horóscopo de hoy para el bienestar y el descanso este domingo 11 de agosto

Aries

Te va ayudar mucho el estar desconectada del trabajo y la rutina diaria. Relájate para que tu cuerpo y tu mente estén en armonía. En el amor, los tiempos de turbulencias y problemas en la relación empiezan a calmarse. La tranquilidad llega al hogar tras lograr que se resolvieran las diferencias.

Tauro

Tu salud ha estado muy comprometida, es por eso que debes buscar la forma de pedir unos días más de descanso y una actividad que te permita relajarte. En el amor, no dejes que las diferencias dañen la relación. Los problemas se hablan y se resuelven. Deja el conflicto y busca la reconciliación.

Géminis

Los problemas económicos que te tenían estresada están en vías de resolverse. Solo debes tener calma y paciencia porque las cosas llegan a su momento. En el amor, estás en una etapa de superación que te permitirá en un corto plazo aceptar a otra persona que te haga latir el corazón.

Cáncer

Es necesario que te organices bien porque inicias una semana complicada de trabajo. Los negocios se van moviendo lento, pero seguros. En el amor, aprovecha este día para estar con la familia y recibir esa energía y buena vibra de todos los que te quieren. Tu actitud positiva te ayudará a seguir adelante.

Leo

Tienes mucha energía y la debes aprovechar para salir al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, hacer ejercicio. Te vas a sentir muy relajada. En el amor, sentimentalmente no has estado bien, pero eso no quiere decir que será perenne. Dale tiempo al tiempo que pronto sanará las heridas del corazón.

Virgo

Tienes que confiar más en ti, y buscar las maneras para mejorar tu estado de ánimo. No puedes seguir así porque afectará tu trabajo y tendrás una semana ardua para sacar adelante los negocios. En el amor, la complicidad con tu pareja te hará tener una noche de pasión y locura que no olvidarán jamás, así que aprovecha para quererse.

Libra

Tendrás poco tiempo libre y te conviene organizarte y planificarte mejor para iniciar la semana con buen pie. Los negocios van a fluir, pero debes esforzarte un poco más. En el amor, estás tan de buen humor que tu pareja lo notará y te hará una sorpresa, así que prepárate para avivar la llama de la pasión.

Escorpio

Tómate el tiempo que sea necesario para estar a solas y reflexionar muy bien qué es lo que quieres para tu futuro. Es necesario que cambies de actitud porque de ello depende que avances. En el amor, tú y tu pareja deben superar cada obstáculo que se les pone en el camino. Ya verás que es solo una etapa que pasará.

Sagitario

Te sientes agotada y encima tomas tus días libres para organizar el trabajo. No, recuerda que tu salud y tu descanso son prioridad. Hay muchas actividades que puedes hacer en un día como hoy para poner tu mente en blanco. En el amor, te sientes bien, seductora, atractiva, pues ve al encuentro con esa persona que quiere algo contigo.

Capricornio

Si pones de tu parte y te cuidas a diario, tus fuerzas mejorarán pronto. No permitas que tu ánimo decaiga y esfuérzate más por alcanzar las metas. En el amor, no permitas que la familia siga inmiscuyéndose en los problemas con tu pareja. Las familias a un lado y ustedes a reconciliarse y avivar la llama de la pasión.

Acuario

Estás agotada, con un poco de decaimiento y no sabes qué hacer para mejorar, pero se te pasará. Aprovecha este día y descansa para que no te sientas abrumada por el estrés. En el amor, una persona llegará de tierras lejanas y será para ti una alegría inmensa compartir con él.

Piscis

Laboralmente y los asuntos de la vida cotidiana, te tienen agobiada, así que no te mortifiques y trazas las estrategias necesarias para echar andar todos los negocios. En el amor, aprovecha que estás en esta soltería para salir de la rutina y tener mejor vida social. En el camino hay alguien para ti.