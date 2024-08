Mujer se para frente a bus que conducía su marido para pedirle explicaciones por infidelidad: no lo dejaba avanzar

A través de TikTok se dio a conocer una historia que sacó ronchas entre los cibernautas, donde una mujer peruana se enteró de la infidelidad de su marido y no encontró nada mejor que pedirle explicaciones frente a todo el mundo.

El hombre desleal es conductor de buses, por lo que la mujer llena de ira y también dudas, no tambaleó nada en ir a pedir explicaciones y plantarse frente al bus, sin moverse.

El incidente ocurrió en una de las avenidas principales del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. En el video viral, se puede observar a una mujer que, visiblemente afectada, se coloca frente a un vehículo, obligándolo a detenerse. Con gestos y gritos, exige respuestas de su marido.

Pero esto no es todo, ya que los pasajeros del bus no daban crédito a lo que veían y no sabían si intervenir. El hombre, en tanto, le hace ademanes con sus manos para que mantenga la calma.

Pero sus manos y peticiones no pudieron hacer nada, ya que la mujer seguía parada en frente del vehículo. Al parecer, no se iba a mover hasta que le explique las razones de su infidelidad.

Las redes impactadas

En el video los cibernauta comentaron el hecho: “Yo estaba ahí, ese día llegaba tarde al trabajo y estaba, pero a todos nos ganó el chisme, la mujer estuvo bastante tiempo delante del bus”; “mi pareja me contaba unas cosas cuando era cobrador ahora que es chofer ya no me cuenta”, “en Perú uno no se aburre”, “podré llegar tarde al trabajo, pero ese chisme no me lo pierde”, “jajaja la señora está locazo”.

Virales de infidelidades

En Honduras, el video de una infidelidad en el acto mismo se convirtió en viral y ahora en todo el mundo. Una mujer que ya tenía sospechas de que su marido la engañaba, le hizo caso a su instinto y lo siguió, descubriéndolo con una mujer adentro de un auto manteniendo relaciones sexuales.

La esposa lo grabó y todo quedó registrado, incluso lo que la amante le decía. “Así te quería encontrar maldito degenerado. ¿No te da vergüenza, no te da vergüenza? Asquerosos enseñan la cara degenerada. Una niña anda haciendo esto, con una niña anda Jairo. Enseña la cara degenerada, yo te voy a denunciar por sinvergüenza. Así te quería encontrar, sabía que me iba a llegar el día. ¿Qué tenés que decirme de la niña, quien está sin zapatos, sin calzoncito?”, se escucha a la mujer engañada.

Sin embargo, el hombre salió del auto para evitar que su esposa lo grabara, lo que fue realmente infructuoso, porque de todas maneras se ve en el registro.