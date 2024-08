Mejor descubrió que su pareja usa aplicación de citas: “le envió mensajes a otras mujeres cuando murió mi abuela”

Una mujer reveló su angustia después de descubrir que su pareja había estado enviando mensajes secretos a otras mujeres en una aplicación de citas.

En una entrevista con Mumsnet , explicó que se enteró de sus travesuras por casualidad, después de ver mensajes de Badoo, una aplicación de citas, que “aparecían” en su teléfono mientras dormía en la cama. Para colmo de males, dijo que ha estado “conversando intermitentemente desde agosto” e incluso habló con otras mujeres “durante la Navidad” y “cuando murió su abuela”.

“No es la primera vez que me pasa y no sé qué hacer”, confesó en el foro Relaciones. Asimismo, agregó: “no sé por qué sigo a su lado, lo amo pero lo odio. ¿Qué voy a hacer?”.

Tras resistir la tentación de “despertarlo y echarlo de inmediato”, dijo que se sintió tentada de hacerlo por la mañana, cuando “suena el despertador a las 5 de la mañana para ir a trabajar”.

Agregó: “Me siento tan perdida. Lo he llevado de regreso una y otra vez y me preocupa volver a hacerlo (soy débil) porque no puedo estar sola y comenzar de nuevo”.

La mujer pronto se encontró con una respuesta abrumadora de otros usuarios de Mumsnet, que le dijeron que simplemente se deshiciera de él:

“Lamento decírtelo, pero él no se detendrá porque lo hayas aceptado y le hayas dicho que está bien faltarte al respeto, OP (autor de la publicación original), incluso cuando estabas de duelo”, respondió uno. Continuó: “Decidiste soportarlo. ¿Por qué lo dejas dormir cuando has visto esos mensajes? Tírale un vaso de agua y pídele que se vaya”.

Sin embargo, después de digerir las respuestas, la esposa volvió a la sección de comentarios para ofrecer una visión más amplia del estado de la relación, detallando las consecuencias de la ruptura.

“Sé que la separación será agotadora”, dijo. “Tenemos tantas cosas juntos. Él le debe a mi madre miles de dólares que ella no va a recuperar ahora”, agrega.

“No sé por qué, pero lo siento por él. Acabará en hoteles, costando más dinero, probablemente bebiendo más y, si pierde su trabajo, etc. Ha sido una vergüenza y hemos perdido cuatro años. Ha pasado de no tener nada, compartir casas y no tener dinero a recuperar el carné de conducir, el trabajo, el transporte pesado, vacaciones de todo tipo. Y ahora lo ha tirado todo a la basura”, finalizó.