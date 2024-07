Mhoni Vidente hace nuevas revelaciones para cada signo para la última semana de julio

A poco de terminar el mes, Mhoni Vidente revela qué les depara el destino en estos últimos días, del 28 al 31 de julio 2024, a todos los signos del zodiaco.

Desde un video publicado en su canal oficial de YouTube la reconocida astróloga y tarotista destaca qué se viene es estas próximas jornadas en todos los aspectos.

Aries

Fin de mes con mucha fuerza económica, buenas oportunidades y dinero extra. Serán días cabalísticos para enderezar el camino, salir de viaje y planear lo que viene para agosto. Tranquilícense, salgan a caminar y entiendan que hay que darle tiempo al tiempo. Serán días claves en el amor: estabilidad de pareja. Dos golpes de suerte. Prosperidad sin límites. Prepárense más: no sean tan cómodos y vuelvan a estudiar: esto alineará sus energías para tener más abundancia y prosperidad.

Su suerte más la preparación unidas lograrán el éxito. Oportunidades nuevas de parte de gente del extranjero por un proyecto nuevo o pago de dinero que les debían. Arreglen su casa; limpien su hogar, su cuerpo y su mente para tener más estabilidad en el mes próximo. Propuesta de amor verdadero o duradero; o propuesta de matrimonio. Aprendan a alejarse de la gente tóxica: no todos quieren su bien. Sanen su economía para evitar problemas. El jueves 1 de agosto prendan una veladora blanca o roja; corten su cabello; usen ropa nueva; y vístanse de rojo para cortar las malas vibras y tener un agosto placentero.

Tauro

Sigue brillando; estabilidad y crecimiento. Ya pasaron tensiones y limaron problemas del pasado: se aligeró la carga de su vida. Este fin de mes será de mucho trabajo y de pagar deudas. Oportunidad nueva para alcanzar un mejor puesto de trabajo. Recen a esa persona que ya está con Dios que los ayudará a abrir las puertas de la abundancia y la estabilidad.

Los busca un amor del pasado para regresar o tratar de arreglar situaciones: cierren círculos y avancen. No carguen sentimientos de culpa. Dos golpes de suerte. Nuevas oportunidades de subir de puesto laboral o de ir a trabajar con la competencia. Ustedes valen mucho: recuérdenlo. Nueva oportunidad de expansión: un trabajo afuera; un nuevo negocio; expandan la buena suerte que Dios les da en estos días. Se enteran de un embarazo que les dará mucha alegría. Arreglan asuntos legales a su favor. Nuevas relaciones más duraderas.

Géminis

Suerte, abundancia y estabilidad. Les pagan un dinero extra y lo hacen crecer. Planeen vacaciones y diviértanse. No se “contagien” de energías negativas de otras personas y eviten sus propios pensamientos negativos: eviten juntarse con esa gente y protéjanse llevando algo de plata y rezando. Tendrán combinación con Dios para lograr lo que tanto desean: sean persistentes en sus metas que lograrán el éxito.

No dejen de buscar la felicidad porque les llegará. Cierre de mes con trabajo extra: traten de coordinar bien y sincronizar su tiempo para descansar bien. En pareja, no sean tan generosos: esperen a que los quieran antes de querer. Si están separándose, enamórense de ustedes mismos, recen más y estudien más para realizarse.

Cáncer

Todas las cuestiones legales o de papelería atrasada se resolverán. Dinero extra, reconocimiento laboral. Los buscan para celebrar el cumpleaños que no pudieron celebrar en su momento. Fluyen las cosas; suerte. Si buscan un embarazo, lo lograrán; si buscan estabilidad amorosa, también.

Traten de volver a estudiar o dar clases. Pónganle más pasión a la vida. Traten de entregarse más a lo que quieren hacer. No dejen que las energías negativas de otros influyan en sus vidas: ustedes y lo que ustedes quieren son lo más importante. A veces la gente los utiliza mucho para sacar su provecho: pongan límites.

Leo

Días de trabajo extra, reuniones laborales y proyectos nuevos. Ustedes son muy importantes en su trabajo, por eso sus opiniones son muy importantes: enfóquense en lo que hacen. Terminen asuntos pendientes. Les llega algo que creían casi perdido; recuperan papeles. Festéjense y cómprense cosas.

Caminen, contacten con la naturaleza y no piensen tanto para evitar el estrés. Recuerden que sólo pueden controlarse ustedes mismos y no a los demás. Estabilidad, felicidad, credibilidad laboral. Este 1 de agosto prendan una veladora blanca o roja y pídanle asistencia la Arcángel Miguel; corten su cabello. Merecen ser felices: llénense de sus logros y aléjense de quienes no los valoran. Días de mucha pasión. Cuídense de vicios y excesos: contrólenlos.

Virgo

Momentos de madurez; momentos de suerte en juegos de azar y de ganar dinero; momentos de entender que se están desarrollando como personas. Son muy valiosos en su trabajo aunque no los reconocen por envidia: protéjanse. Traten de no ser tan rencorosos ni controladores. No hablen demás.

Vuelvan a estudiar para desarrollarse más. Cómprense algo nuevo. Sorpresa inesperada que les dará felicidad. Cuidado con pensamientos negativos: son sus peores enemigos. Limpien su mente y aléjense de personas que sólo quieren enojarlos. Mantengan buenos hábitos. Arreglen papeles pendientes. El 1 de agosto prendan una veladora blanca y corten su cabello.

Libra

Tiempo de salir de viaje; de conocer gente de otro país; de renovar contratos; y de terminar bien su trabajo. Dinero extra. Sorpresa económica y laboral que les dará mucho gusto. Están haciendo las cosas bien y quitándose problemas que arrastraban. Controlen sus cuentas y hagan crecer su dinero.

Dos golpes de suerte. Conecten con la naturaleza y con su familia. El ritual que hagan el 1 de agosto les funcionará cien veces más. No den tanta importancia a chismes y avancen. No crean todo lo que les dicen, abran los ojos y cuestionen todo. Sanen su economía, paguen deudas y salgan de viaje.

Escorpio

La buena suerte es de ustedes. Será un fin de mes brillante porque las energías se acomodaron. Reconocimiento que esperaban. Tres golpes de suerte. Proyectos nuevos; cambio de casa. Días de cambios positivos; estabilidad emocional; reencuentros y liman asperezas. Arreglan asuntos amorosos personales. Arreglen su casa. El 1 de agosto prendan una veladora, córtense el cabello y usen zapatos nuevos para pisar triunfo todo el mes.

Sagitario

Brillan mucho. Estabilidad económica. Les llega una recompensa de tiempo atrás. Fluye el dinero: cierran muy bien este mes. Viaje. Planean casamiento o convivencia, lo que los ayudará a avanzar.Contrato nuevo. Resuelven una cuestión legal. Tres golpes de suerte. Nuevos proyectos: nuevas oportunidades de crecimiento. Sigan estudiando y capacitándose. No opinen, no hablen demás ni comenten sus planes: prudencia y reserva para evitar envidias.

Capricornio

Calma, todo pasa. Están en tiempos de tener más abundancia y estabilidad. Dinero extra. Cierre de nuevos contratos. Unión de pareja. Buenas sorpresas en este fin de mes. Tiempo de seguir creciendo y ahorrando. En agosto podrán viajar 2 o 3 veces. Organicen bien su dinero y cierren el mes sin deudas.

Vuelvan a estudiar. Cuídense de personas tóxicas. Cuidado con las redes sociales; no hablen tanto de su vida y de sus proyectos. Dos golpes de suerte. Cambio de patrones de comportamiento: dejen hábitos tóxicos porque los ayudará mucho. Extrema inteligencia. Embarazo en puerta para los casados.

Acuario

Momento de crecer y desarrollarse más en lo laboral. No pierdan la estabilidad que tanto les costó. Cierran un buen mes en el que tuvieron nuevas oportunidades de trabajo, proyectos y reconocimiento de quienes los rodean. Dos oportunidades de negocios: aprovéchenlas. Poder personal extra: más salud y estabilidad. Limaron asperezas y se quitaron energías tóxicas; ahora no se metan en problemas ajenos.

Piscis

Dinero fácil y rápido. Cobran deudas. Dinero por juegos de azar. Cambios prósperos en la vida: les llega dinero, sanen su economía y paguen deuda. Los invitan a salir de viaje, vayan. El 13 o el 15 de agosto les ofrecen un trabajo nuevo mejor y mejor pago: acéptenlo. Reconocimiento de sus jefes por su compromiso.

Dos golpes de suerte. Emociones nuevas. No limiten lo que quieren, no se limiten ustedes mismos; quítense emociones y gente tóxica. Mejoren hábitos, mediten y hablen con Dios. Recompensa económica que esperaban.