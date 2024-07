Horóscopos de Los Ángeles para ser optimistas y progresar este martes 30 de julio

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

PUBLICIDAD

Aries

Arcángel Baragiel

La honestidad y la comprensión deben estar siempre en tu corazón para darle la mano a quien lo necesita. Solo ese gesto te lleva a la prosperidad y la armonía. El ángel Baragiel estará contigo en todo momento para que seas generosa.

Tauro

Arcángel Camael

Si hay pureza en tu corazón, nada será imposible de lograr. El amor llegará a ti y ya no sentirás más tristeza y soledad porque la vida te recompensa. Camael es el ángel que estará a tu lado para que no falte la bondad en tu vida.

Géminis

Arcángel Haniel

Tienes que cerrar ciclos para que puedas abrirte camino con nuevas oportunidades que te harán sentirte en paz. Invoca al ángel Haniel para que se generen los cambios que esperas.

Cáncer

Arcángel Barachiel

El amor y las bendiciones de Dios estarán en ti porque a partir de este instante son muchos los problemas que deberás solucionar para estar en armonía y paz mental. Pide al ángel Barachiel que te ilumine con su luz divina en el camino.

Leo

Arcángel Jofiel

La felicidad se construye con pequeños detalles y con las acciones de humildad y generosidad hacia los tuyos. No dejes que los rencores endurezcan tu corazón. Pide al ángel Jofiel que te llene de bondad y generosidad.

Virgo

Arcángel Chamuel

No pierdas ni un minuto en no ser feliz. Si una ventana se cierra, corre a la siguiente y si no tumba la puerta para que la vida te sorprenda. El ángel Chamuel te irradia con su energía para que tengas valor para enfrentar decisiones.

PUBLICIDAD

Libra

Arcángel Zadkiel

Nuevamente en tu vida necesitas soporte y equilibrio para poder enfrentar algunas vicisitudes en el plano sentimental. No puedes forzar las barreras, deja que las cosas fluyan que todo saldrá bien. Pide al ángel Zadkiel que desde el amor te desprenda de las ataduras.

Escorpio

Arcángel Anael

Tus circunstancias actuales no determinan a dónde vas; simplemente determinan dónde empiezas. Invoca al ángel Anael para que te ayude a seguir por el camino del bien.

Sagitario

Arcángel Gabriel

Te surgirán dudas, malentendidos, problemas que el único camino que tienes para resolverlos es a través de la comunicación y la comprensión hacia tu prójimo. No te desanimes que el ángel Gabriel te va a proteger de todo.

Capricornio

Arcángel Jehudiel

Hay personas que debes alejarlas de tu vida porque no merecen estar a tu lado. Si no te valoras tú, nadie lo hará por ti. Busca el amor dentro de tu corazón. El ángel Jehudiel te da protección en momentos difíciles.

Acuario

Arcángel Azrael

En tus acciones, pensamientos y deseos está la clave para alcanzar el éxito. Debes sacar tus miedos de la mente y el corazón para que avances en paz y armonía. El ángel Azrael es poderoso y te da sabiduría para seguir adelante.

Piscis

Arcángel Metatrón

Tienes que ser firme y dejar claro qué compromisos adquieres y cuáles no estás dispuesto a adquirir en tu vida porque debes organizarte en función del presente y el futuro. El ángel Metatrón estará a tu lado para guiarte en las decisiones que debes tomar.