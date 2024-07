Al elegir un perro descubrirás que necesitas cambiar en tu vida para ser más feliz

Descubre cómo tu perro favorito puede revelarte los cambios que necesitas hacer en tu vida para alcanzar la felicidad plena. Si eres amante de los Shih Tzu, tal vez te encuentres aislado y con el corazón cerrado debido a heridas del pasado.

Este artículo te mostrará cómo abrirte a nuevas relaciones y encontrar la felicidad que mereces. Por otro lado, si prefieres a los Caniches, es posible que seas una persona empática y bondadosa, pero que necesita aprender a discernir quién merece tu ayuda. Los amantes de los Bulldogs Franceses descubrirán que su egoísmo podría estar limitando su crecimiento personal y felicidad.

Si tu favorito es el Beagle, es probable que la procrastinación sea tu mayor obstáculo, impidiéndote alcanzar el éxito y la satisfacción que deseas. Con estos insights, podrás identificar áreas clave para trabajar y transformarte en una versión más feliz de ti mismo.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Resultados del test de personalidad

Perro 1: Shih Tzu

Te has convertido en una persona extremadamente solitaria, cerrándote a las relaciones significativas y a las conversaciones casuales. Hablar contigo sobre cualquier tema es un gran desafío porque tu corazón está cerrado al mundo. Tal vez esto se deba a heridas del pasado que aún cargas, pero recuerda que no todas las personas son iguales. Solo porque alguien no supo valorarte, no significa que todos actuarán de la misma manera. Existen muchas personas buenas y amables en el mundo; abrirte a ellas te ayudará a encontrar la felicidad que te falta. No te cierres, por tu propio bien.

Perro 2: Caniche

Eres una persona muy amable y empática, incapaz de ignorar a quienes atraviesan momentos difíciles y necesitan apoyo. Tu gran corazón es una de tus principales características, y ya has hecho una gran diferencia en el mundo. Aceptas a las personas tal como son y te esfuerzas por apoyarlas en todo lo que necesiten. Sin embargo, para ser más feliz y pleno, es fundamental aprender a diferenciar quién merece tu ayuda y quién no. Muchas personas podrían aprovecharse de tus buenas intenciones. Sigue siendo esa persona increíble, pero solo con quienes lo merecen; así, tu vida será mucho mejor.

Perro 3: Bulldog Francés

Aunque te cueste admitirlo, el egoísmo es una característica muy presente en tu vida. Tus intereses siempre son los más importantes y tus puntos de vista sobre la vida, los más correctos. Es poco probable que estés de acuerdo con la opinión de otra persona y no estés dispuesto a ceder, incluso cuando estés equivocado. Esperas que el mundo se adapte a tu forma de ser y cierras los ojos ante las oportunidades de crecimiento personal. Esta actitud retrasa enormemente tu felicidad. Aprende a ser más humilde, al fin y al cabo, nadie es perfecto y todos tenemos mucho que aprender. El egoísmo te lleva por un camino limitado, pero la humildad abre las puertas a una vida increíble.

Perro 4: Beagle

Eres un claro ejemplo de la famosa procrastinación, una persona que deja todo para después, incluso los asuntos más importantes de su vida. Siempre te sientes demasiado vago o cansado para ocuparte de tu propia vida y acumulas muchas cosas para el futuro, sin hacer nada en el presente. Este comportamiento es muy grave y te aleja de toda la felicidad y el éxito que deseas alcanzar. Nunca actúas por ti mismo, simplemente empujas tu propia vida sin avanzar. Mereces mucho más que eso. Sé más activo en la construcción de tu ideal. Con solo dejar la pereza a un lado, alcanzarás la felicidad que sueñas