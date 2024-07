“Se llevó todas mis ganas de vivir”: Joven no soportó su nuevo corte de pelo y explotó en llanto en TikTok

Una joven mexicana, conocida en TikTok como @pelcastreget, compartió su decepción por un corte de cabello que recibió en un salón de belleza. En un video de tres minutos, la usuaria expresó su tristeza al ver el resultado, el cual no cumplió con sus expectativas.

“Odio con toda mi alma a la señora, se llevó todas mis ganas de vivir”, escribió, lamentando la pérdida de su melena larga que le había costado mucho tiempo cultivar.

La historia rápidamente se viralizó, generando tanto empatía como consejos por parte de otros usuarios. Algunos sugirieron formas de estilizar el nuevo corte, mientras que otros compartieron experiencias similares.

La joven quería un wolfcut, pero terminó en llanto

Gethzel relató que fue a la peluquería con la intención de hacerse un ‘wolfcut’. Sin embargo, el resultado no fue el esperado; el corte no se parecía en nada a las fotografías de referencia que había mostrado a la profesional.

“Fui con la señora y le pedí que me hiciera este corte. Le enseñé unas 10 fotos y 2 videos, y le dije: ‘si puedes hacerlo, genial; si no, no pasa nada’”, comentó la joven, visiblemente molesta con la peluquera, quien le aseguró que había hecho ese tipo de corte antes.

A pesar de su descontento, Gethzel pagó por el servicio, pero ahora no quiere que nadie la vea e incluso no tiene ganas de salir de su casa. Sin embargo, varios usuarios de TikTok opinaron que el corte estaba bien hecho y le sugirieron cómo peinarlo.

“Llevo años haciéndome el wolfcut y así es como queda, solo necesitas estilizarlo con secadora y cepillo”, comentó uno de ellos. “Hola, soy estilista y el corte está bien. Los cortes de este tipo tienen capas marcadas. Intenta peinarlo con la plancha y las puntas hacia adentro para darle volumen”, le aconsejaron otros.

¿Qué es el wolfcut?

Se trata de una superfusión de los famosos Mullet y Shag, los setenta y los ochenta y la estética rock y punk.

El resultado es un corte con flequillo con mil y una capas desfiladas que enmarcan la cara, con mucho volumen en la parte superior y poca densidad desde la nuca.