Mhoni Vidente revela cuáles son los números de la suerte para cada signo del zodiaco en la penúltima semana de julio

Mhoni Vidente dio el horóscopo semanal con predicciones para cada uno de los signos del zodiaco.

En un video de su sitio oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente), la famosa astróloga y tarotista, destacó cuáles son los números mágicos que nos ayudarán especialmente a tener golpes de suerte en loterías y juegos de azar en los próximos días. Además, los signos compatibles y el mensaje de las cartas para cada signo.

Mhoni Vidente: los números de la suerte del 22 al 26 de julio 2024

ARIES: 21 y 25

21 y 25 TAURO: 11 y 26

11 y 26 GÉMINIS: 06 y 20

06 y 20 CÁNCER: 14 y 18

14 y 18 LEO: 19 y 22

19 y 22 VIRGO: 16 y 23

16 y 23 LIBRA: 12 y 17

12 y 17 ESCORPIO: 04 y 15

04 y 15 SAGITARIO: 03 y 28

03 y 28 CAPRICORNIO: 02 y 05

02 y 05 ACUARIO: 24 y 62

24 y 62 PISCIS: 10 y 29

Mhoni Vidente: los signos compatibles para la semana del 22 al 26 de julio 2024

ARIES: Leo, Libra y Capricornio

Leo, Libra y Capricornio TAURO: Acuario, Virgo y Escorpio

Acuario, Virgo y Escorpio GÉMINIS: Aries, Libra y Sagitario

Aries, Libra y Sagitario CÁNCER: Escorpio, Piscis y Aries

Escorpio, Piscis y Aries LEO: Sagitario, Acuario y Aries

Sagitario, Acuario y Aries VIRGO: Tauro, Capricornio y Aries

Tauro, Capricornio y Aries LIBRA: Acuario, Géminis y Leo

Acuario, Géminis y Leo ESCORPIO: Piscis, Cáncer y Virgo

Piscis, Cáncer y Virgo SAGITARIO: Leo, Libra y Tauro

Leo, Libra y Tauro CAPRICORNIO: Aries, Tauro y Leo

Aries, Tauro y Leo ACUARIO: Aries, Tauro y Libra

Aries, Tauro y Libra PISCIS: Cáncer, Escorpio y Sagitario

Mensaje de las cartas para cada signo

ARIES. Vendrá un movimiento de energía poderoso. Son el pilar, el sustento y el guía de mucha gente: sean más profesionales, capacítense más. Tengan pocas amistades y no muchos conocidos que no les aportan nada.

TAURO. Viene el despertar de nuevas posibilidades de negocios y energías nuevas de una conciencia mayor. No regresen al pasado: aprendan y avancen. Atraen cosas positivas. Un cambio de riqueza llegará a sus vidas. Estabilidad económica y compras importantes.

GÉMINIS. “Yo soberano”: pongan el yo primero antes que todo lo demás. No se sacrifiquen tanto por los otros. Rectificar y perdonar. A veces el ego y la soberbia no nos dejan ver que cometimos un error: rectifiquen y perdonen para avanzar.

CÁNCER. No se confundan al decidir: si esa persona no es para ustedes, déjenla; si el trabajo no es lo que quieren, cambien. Pero siempre hagan todo con discreción. Arriesguénse a ser diferentes y a cambiar su manera de ser: arriesgarse los lleva a ganar, háganlo.

LEO. Revelación divina esta semana. Nuevas ideas que funcionarán para tener más dinero y cambiar de trabajo: hagan lo que sueñan. Llegó la hora de ser millonarios, de tener fuerza y estabilidad, esto los ayudará a crecer económicamente.

VIRGO. Sintonicen sus energías y sus chakras, así estarán mejor y más saludables. Respiren profundo, caminen, mediten. Colaboración importante con alguien relevante.

LIBRA. Déjenlo ir. Si la persona no es para ustedes, déjenlo ir: aprendan a soltar. Destino: ustedes lo hacen con sus acciones y pensamientos. Fórmenlo aprendiendo a valorarse y crecer económicamente. Aprendan a vivir felices. Semana de sanación. Aprovechen momentos de soledad.

ESCORPIO. Cuiden mucho su cuerpo y su mente. Reencuentro: se reencuentran con gente y amores del pasado para cerrar círculos y sanar su mente, corazón y espíritu.

SAGITARIO. Respiren profundo para controlar energías, carácter y pensamientos. Dense tiempo y despejen su mente. Es hora de merecer felicidad, tener más dinero y acumular buenas aventuras; es un tiempo de crecer en todas las formas.

CAPRICORNIO. Sorpresa económica inesperada. Hagan limpieza de su mente y sus pensamientos: saquen todo lo negativo, lo pasado, lo que no se puede solucionar; alejen a la gente tóxica y envidiosa. Limpien su casa y muevan energías.

ACUARIO. Frutos eternos: cosecharán cosas con gente de valor. Tendrán recompensas para ser felices si siguen con esta gente. Sabiduría profunda; sean más sabios al momento de actuar y contestar. Piensen dos veces y analicen bien las consecuencias. Piensen hacia dónde van y qué quieren para ser felices.

PISCIS. Mar inmenso de posibilidades en cuestiones laborales o de trabajo. Capacítense más para desarrollarse. Pareja fiel: viene un amor verdadero a su vida que les será muy fiel. Si no pueden controlar los celos, no sufran, busquen otra pareja, estamos para ser felices.