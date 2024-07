Pidió un aumento, la despidieron y borró la base de datos de la empresa

Un trabajador puede solicitar un aumento salarial por diversas razones, muchas de las cuales se relacionan con su desempeño, valor para la empresa y las condiciones del mercado laboral, etc. Por lo general, cuando lo haces siempre esperas una respuesta positiva o al menos te pueden negar por diversas razones, muchas de las cuales están relacionadas con la situación financiera de la empresa, el desempeño del empleado o las prioridades de la organización.

Sin embargo este caso terminó diferente, fue despedida. Así lo cuenta una joven llamada Florencia Gallo, quien trabajaba en un centro odontológico en Argentina. La mujer fue despedida después de pedir un aumento de sueldo. Pero las cosas tomaron un rumbo diferente, Florencia se vengó y borró la base de datos del centro odontológico.

La mujer contó su historia en TikTok, lo que generó una serie de reacciones con comentarios a favor y en contra. “Dos años y medio en negro y me echan por pedir un aumento”, escribió en el pie de la publicación.

“Yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado, dejándome sin nada, sin saber cómo pagar el alquiler, cómo hacer para comer, porque no tengo apoyo de mis padres, pero yo ahora borré la base de datos”, dijo en el video que se viralizó rápidamente en la red social.

Borrar la base de datos de una empresa puede tener implicaciones legales, lo que los usuarios le advertían en los comentarios. Dependiendo de la legislación local y de los términos del contrato (aunque, en este caso, irregular), Florencia podría enfrentar cargos por daños y perjuicios. Las empresas invierten considerablemente en la digitalización y automatización de sus procesos, y la pérdida de datos puede significar no solo un costo económico, sino también una interrupción significativa de sus operaciones.

Sin embargo, la joven parecía estar más preocupada por su situación inmediata. En el mismo video de TikTok, hizo un llamado a la comunidad en busca de empleo: “Si saben de un laburo (trabajo) en Rosario me avisan, este video no me representa en lo absoluto, soy buena gente, pero me dejaron en la lona… tenía que hacer justicia”, aclaró.