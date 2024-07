“Yo con 27 no soy capaz...”: mujer de 92 años escapó de geriátrico trepándose por reja de dos metros

La actitud de una adulta mayor se ha hecho viral. Y es que su audacia, fuerza e ingenio que utilizó una mujer de 92 años con la intención de escaparse del geriátrico, es impactante, ya que la reja tenía dos metros de alto.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del recinto, donde se puede ver que sólo utilizando manos y pies, la mujer logró su cometido y saltó el portón de ingreso del geriátrico.

De hecho, se le puede ver poner sus pies en el sello de la puerta y sus manos en la superficie gruesa antes de pasar una pierna al otro lado y bajarse con agilidad.

De acuerdo a los antecedentes, todo ocurrió en la provincia de Shandong, en el este de China, donde la mujer en menos de un minuto, gracias a su condición atlética, se escapó.

La escapista padece de Alzhéimer desde hace varios años, por lo que luego de que los funcionarios se percataran de la huída, comenzaron su búsqueda, la que demoró unos 25 minutos, ya que estaba relativamente cerca. A pesar de que luego de que bajara la reja, aparece corriendo a paso ágil.

Las redes se lo tomaron con humor

“Con la ventaja que si se cae no se puede romper los dientes, porque los lleva en el bolsillo”, “Cuiden su cuerpo de jóvenes y hagan yoga para poder escaparse del geriátrico de grandes”; “yo con 27 no soy capaz de salir por el borde de la pileta”; “Lo dije mil veces y lo repito... Los ancianos no son niños, a menos que haya una sentencia judicial de incapacidad, o al menos un diagnóstico confiable, son personas plenamente libres y restringir su libertad es delito penal, específicamente hablamos de Privación Ilegítima de la Libertad...”, fueron algunos de los comentarios.

Según lo que trascendido desde la institución, la anciana solía tener huertas en las montañas cuando era joven, lo que explica su gran habilidad para escalar.