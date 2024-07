¡Hermosa reacción! La curiosa sorpresa que le preparó a su novio tras un “mal día”

María Belén Rolón es una novia muy particular. Ella misma admite que le encantar estos gestos aunque tampoco le gusta pasar tiempo en el supermercado. Sin embargo, en el nombre del amor realizó un gesto que sorprendió a su enamorado.

El video compartido en sus redes sociales muestra varios momentos antes de sorprenderlo con un regalo, quizás el más deseado tras una jornada larga y extenuante, tampoco muy agradable.

“Ustedes no saben lo que me divierte hacer estas pelotudeces. Podría haber grabado y no subir”, comentó mientras se alistaba para preparar la sorpresa a “Facundo”.

“Tienes que contarnos cómo fue tu día en dos palabras”, le preguntaba a su pareja, a lo que él respondió sin pensarlo. “Una mierxda”. Aunque a su enamorado le molesta su faceta de influencer, la chica argentina no dejó de grabar cada momento.

“Siento que estoy haciendo como esas supersorpresas que hacen las novias que tipo ay tipo 30 años 30 regalos, bueno no, salir de mi casa es un trabajo, me debería pagar cada vez que salgo de mi casa”, comentaba mientras se alistaba. Luego se vio caminando por la calle. “No quiero ir a un super, odio los super”.

“Él entendió todo”

Finalmente María Belén grabó el momento en el que su novio descubre la sorpresa. No fuero medias, relojes costosos o un aparato de tecnología. En su lugar, ella lo sorprendió con uno de sus platos favoritos y que ella además pudiera cocinar: pan y salchichas, para preparar “panchos”. Facundo entonces saltaba de alegría.

En redes sociales reaccionaron a la sorpresa de la novia pero aún más a la reacción del protagonista. “Él entendió todo en esta vida jajajajaja”, “Ajajajaj jajajajajaa qué adorables!!!!!!”, “Me encantó! Son hermosos!! La cara de él cuando vio el contenido de la bolsa! Eso vale millones! Valió la pena salir a comprar!!”.