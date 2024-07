“¿Son de amores?: Lis Padilla explica por qué usa el mismo pantalón en sus videos de TikTok

Lis Padilla, conocida por sus videos virales en TikTok, ha abordado las críticas de sus seguidores que se preguntan por qué usa siempre el mismo pantalón en sus coreografías. La influencer explicó en un video que esa prenda es su “pantalón de la suerte” y lo usa por periodos prolongados antes de lavarlo.

PUBLICIDAD

La popularidad de Padilla creció rápidamente gracias a su coreografía de la canción ‘Son de Amores’. Este éxito la llevó a ser invitada a varios eventos y programas de televisión. Sin embargo, junto con la fama, también enfrentó comentarios negativos sobre su estilo de vida y su ropa.

“¿No tienes más ropa? ¿solo ese pantalón?”, se leyó en un mensaje de un detractor que la influencer peruana decidió contestar de manera contundente.

“Hola amiguita, me preguntan si no tengo más ropa porque siempre me ven con el mismo pantalón. Es mi pantalón de la suerte, lo uso una o dos semanas seguidas, y cuando ya está muy sucio, lo lavo”, respondió Padilla en tono jocoso a uno de sus detractores.

Apoyo de sus seguidores

A pesar de las críticas, muchos seguidores de Lis Padilla la apoyan y valoran su autenticidad. Algunos comentarios destacados incluyen: “No debes dar explicaciones a nadie, tu éxito es bailar, no te tiene que importar lo que dice la gente” y “El pantalón de la suerte... y pum pum pum”.

Padilla sigue enfocada en su carrera en las redes sociales, donde continúa sumando seguidores y visualizaciones. Actualmente, cuenta con dos millones de seguidores en sus plataformas, un logro que celebró con entusiasmo.

Lis evade a los “haters” y sigue sacando partido de las redes sociales donde popularizó su coreografía que siguen sumando millones de visualizaciones en todo el mundo. En total ya suma 2 millones de seguidores en su redes sociales, número que celebró con bombos y platillos.