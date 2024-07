“¿Quién diablos es ésta?”: Mujer embarazada de 9 meses descubre recostado en la playa a su marido junto a su amante

Mediante redes sociales, una mujer embarazada, dio a conocer un video que ella misma grabó, cuando descubrió a su marido siéndole infiel, en una playa con otra mujer.

PUBLICIDAD

Kelly Smith al descubrir a su marido tirado en la arena con otra mujer, comienza a presentarse: “Soy su esposa embarazada de nueve meses”.

Mediante su cuenta, “@kellysophiaava” confrontó al padre de su bebé que nacería en dos semanas. Según el video, el hombre se encontraba descansando sobre la arena de una playa con otra mujer que supuestamente era su amante.

El hombre al ver a su esposa, de inmediato se puso de pie y le dijo a su esposa que se divorciarían. “Nos divorciamos”, repitió varias veces, pero Kelly Smith le preguntaba sobre qué hablaba, porque ese mismo día había estado con ella en su casa.

“¿Quién diablos es esta?”, pregunta Kelly con indignación, mientras graba la escena con su teléfono. “Soy su esposa embarazada de nueve meses. ¿Quién carajo eres?”, exige saber.

“Me decía que se iba a divorciar”

Pero la mujer embarazada ya de término, también enfrentó a la acompañante de su marido, y le preguntó si sabía que estaba casado y con una esposa embarazada. “Me decía que se iba a divorciar”, le respondió.

La mujer por su parte, indignada le dijo que el hombre “no se iba a divorciar” y posteriormente expresó molesta que era un ser repugnante, mientras la pareja de amantes se retiraba.

PUBLICIDAD

Kelly contó al medio Magazine que trató de divorciarse de su esposo, pero el tribunal de su condado estaba tan saturado que el proceso no avanzaba. Añadió que su expareja no veía a sus hijas y no pagaba la manutención.

“Esto fue en abril de 2023, he estado tratando de divorciarme desde entonces, pero el tribunal de mi condado está tan atrasado que ni siquiera hemos ido a la corte todavía. No ha visto a nuestras hijas desde octubre de 2023 y no ha pagado ni un centavo de manutención infantil. Tiene múltiples cargos de acoso, acecho y violación de una orden de restricción”, escribió.