Vecino adopta a perrito y dejó nota en el edificio disculpándose por su comportamiento: “Soy un poco llorón sobre todo si me quedo solito”

Un residente de un edificio en España, dejó una nota para sus vecinos explicando la adopción de un perro y disculpándose por cualquier inconveniente que el animal pudiera causar. La nota, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, muestra la preocupación del nuevo dueño por la tranquilidad y la convivencia en el edificio.

El vecino, identificado como Tomás adoptó a un perro que había sido abandonado. En su carta, explica que el animal es muy cariñoso, pero que todavía se está adaptando a su nuevo hogar, lo que podría ocasionar algunos ruidos o comportamientos inesperados.

“Hola, me llamo Bruno y soy el nuevo vecino del 2ºA. Todavía soy un bebé, tengo 2 meses y medio. Me encontraron vagando por una carretera y Tomás me adoptó. Soy un poco llorón sobre todo si me quedo solito”, escribió Tomás.

Tomás también agradeció de antemano la paciencia y comprensión de sus vecinos, asegurando que está trabajando para entrenar al perro y minimizar cualquier molestia. Además, ofreció su número de teléfono para que cualquiera pudiera contactarlo directamente en caso de problemas.

“Estoy aprendiendo a portarme bien para ser un buen vecino, así que disculpen si me escuchan llorar o ladrar”, agregó.

Reacciones en redes sociales

La nota de Tomás se compartió en varias plataformas de redes sociales, gracias a la cuenta de X Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos), recibiendo comentarios positivos y muestras de apoyo por su consideración hacia los demás residentes del edificio. Muchos usuarios elogiaron su gesto y destacaron la importancia de la comunicación y el respeto mutuo en una comunidad.

El caso también resaltó la importancia de la adopción de mascotas y el compromiso que conlleva. Los internautas aprovecharon la ocasión para compartir sus propias experiencias con animales adoptados, creando una ola de solidaridad y empatía.

Tomás concluyó su nota con un mensaje optimista, asegurando que tanto él como su nuevo compañero de cuatro patas estaban comprometidos a integrarse de la mejor manera posible en la comunidad del edificio.