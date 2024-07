Horóscopo de Los Ángeles para creer en ti mismo y en todo lo que eres este sábado 13 de julio

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino

Aries

Arcángel Darachiel

Momentos difíciles en la vida se comparten para liberar esa carga que nos presiona y nos hace sentir que no podemos seguir, así que llénate de fuerza y valentía para avanzar. Darachiel es el ángel que estará allí para liberar el camino del amor.

Tauro

Arcángel Omael

A veces sientes que tus planes y proyectos están estancados, pero debes tener calma porque todo se va a concretar y vas a agradecer el tiempo que demoró porque lograste otras metas. Pide a Omael con fe que él es el ángel que te dará la fortaleza para seguir.

Géminis

Arcángel Miguel

Hay caminos muy duros de afrontar y a ti te están tocando en lo emocional. Depende de ti que te levantes y sigas sin mirar atrás. Fuerza de voluntad y firmeza para avanzar que el ángel Miguel está a tu lado para ayudarte.

Cáncer

Arcángel Muriel

Estás emocionalmente en picada, sientes que las cosas no están saliendo bien. No desesperes y dale tiempo al tiempo que no puedes llevar la vida a la carrera, hay pausas que son necesarias. Pide al ángel Muriel que con su luz divina te ilumine.

Leo

Arcángel Jeremiel

Bendiciones llegan a tu vida para ayudarte a sanar el corazón. Agradece por lo bueno y prepárate para el futuro con mucha voluntad y ganas de salir adelante. Jeremiel es el ángel que te acompaña para que llenes tu vida de amor y generosidad.

Virgo

Arcángel Sabrael

Tienes que reflexionar cada paso que das para que pises firme y las decisiones te permitan salir de las angustias. Veras que con actitud positiva todo cambia. El ángel Sabrael estará allí para acompañarte en los momentos decisivos de la vida.

Libra

Arcángel Fanuel

Sientes nostalgia porque estás en una etapa distinta de tu vida, la soledad que sientes te paraliza y debes evitar esa sensación. Hay cosas en la vida por las que seguir adelante y sonreír. Pide al ángel Fanuel que sea tu guía celestial en el camino.

Escorpio

Arcángel Rafael

No te detienes ante nada y eso es una ventaja ante las adversidades que te toca superar para salir adelante. No hay miedo que te detenga cuando se quiere alcanzar un sueño. Rafael es tu ángel guardián para darte sabiduría para avanzar y generosidad a tu corazón.

Sagitario

Arcángel Jofiel

Es hora de organizar tu vida para prepararte para el futuro junto a esa persona con la que decidiste compartir el amor. La convivencia no es fácil, pero con confianza y respeto todo se logra. El ángel Jofiel te acompaña e ilumina tu camino.

Capricornio

Arcángel Akaia

Tu intuición es tu armadura número uno. Te protege de las fuerzas del mal y las situaciones difíciles. Tu alegría es tu motor para llenarte de las buenas vibras del Universo. Akaia es el ángel que te protege de la maldad y la envidia. Pídele con fe.

Acuario

Arcángel Dokiel

Los problemas son oportunidades para mostrar lo que eres capaz de hacer y tu eres un roble fuerte que puedes superar todos los obstáculos que estén en tu camino. Dokiel es el ángel que estará allí para guiarlos en el amor y la bondad.

Piscis

Arcángel Jariel

Deja de depender de otros para avanzar. Tú eres lo suficientemente fuerte para lograr todo lo que te propongas. Jariel está allí para ser el ángel que te guíe en el camino y te de sabiduría.