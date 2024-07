Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 12 al 14 de julio

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de este fin de semana si es le momento adecuado para que emprendas el negocio que tanto quieres, para que así aumente la prosperidad económica que necesitas y poder saldar tus deudas y vivir tranquilo.

También conocerás cuáles son tus números de la suerte y colores de la prosperidad para que los uses en tu ropa y en los juegos de azar.

En el terreno de amor, descubrirás si estos días por fin entablarás una relación duradera y honesta; sin embargo, también debes considerar mejorar tu carácter.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de convivencia con tus seres queridos, por lo que te sentirás muy alegre; recuerda que estás viviendo una etapa de comprensión con los demás y sin enojos, disfruta de estos días. El viernes tendrás un examen sorpresa, aplícate y mantente al corriente con tus estudios, recuerda que para ser alguien en la vida debes prepararte. A tu signo le gusta lucirse en todos los sentidos, especialmente en cómo te vistes, por eso te recomiendo que compres ropa nueva y cambies de look. Cuida tu intestino y estómago, evita comer harina y picante para prevenir enfermedades. El sábado saldrás de paseo con tu pareja. Trata de no pensar en problemas de dinero antes de dormir para evitar el insomnio y estar tranquilo durante el día. El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 37, y us ropa de los colores azul y oro, con los que atraerás la fortuna.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás tres días de mucha suerte para tu signo, aprovéchala y trata de hacer cambios positivos en tu vida. Si ese amor no es para ti, ya no lo busques, mejor cierra esa historia y conoce personas más compatibles contigo. Tu signo está dominado por la sexualidad, pero debes aprender a dejar ir lo que no es tuyo. Compras boletos de avión para visitar a tu familia y tomarte unos días de descanso. Recibirás la invitación a una fiesta este sábado; ve y diviértete, pero controla los vicios y no tomes mucho alcohol. Comprarás un regalo para un familiar y arreglarás papeles de tu trabajo para estar al día. Eres muy conquistador y este fin de semana te será fácil encontrar una pareja, solo trata de vestirte de colores rojo y blanco, y ponte mucho perfume para que el amor llegue más rápido. Tu golpe de suerte será el viernes con los números 11 y 29.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Habrá cambios radicales en tu vida, puedes sentir que todo está en tu contra, pero mejor trata de relajarte y resolver los problemas sin presión, ten en cuenta que todo pasa y tu signo, que siempre se reinventa, podrá salir adelante. Cuida tu dinero y no gastes en cosas innecesarias para no desequilibrar tu presupuesto y mantener un buen sistema de ahorro. Será un viernes de presión en el trabajo. Podrías tener discusiones con tu pareja por cosas sin importancia; trata de no ser tan celoso y disfrutar tranquilamente el fin de semana. El sábado te irás de fiesta con tus amigos, recuerda ponerte límites y no tomar mucho alcohol. Arregla tu cuarto y decide pintar tu casa. El domingo recibirás a familiares para una reunión. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 16 el sábado, usa los colores azul y amarillo. En el amor, alguien del pasado te buscará para reclamarte.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana excelente en el amor y la amistad. Te invitan a salir de viaje, recuerda que estás de cumpleaños y tu signo es el más sociable del Zodiaco, lo que hace que siempre estés presente en todos los eventos importantes. Sigue con la dieta, necesitas mantener tu juventud para sentirte de lo mejor. Un amor del pasado te buscará para pedirte un consejo; ayúdalo, pero no regreses a la relación. Prioriza pagar tus deudas antes de gastar en ropa o en artículos innecesarios. Este sábado te invitan a un evento musical donde te divertirás mucho. Los solteros tendrán un encuentro con alguien del signo de Aries o Escorpión, que son sus signos más compatibles. Cuídate de las pérdidas y sé más precavido en las calles. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 03 y 26; usa más los colores rojo y negro. Recibirás regalos inesperados que te darán mucha felicidad.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Días de mucho trabajo y reuniones para cambios de proyectos. Trata de estar dispuesto a ayudar a tus compañeros y así crecer profesionalmente. Tu casa siempre es centro de reunión, especialmente porque a tu signo le gusta atender a las visitas. Este viernes tendrás una fiesta, pero no bebas mucho para evitar la cruda moral. Llegan familiares que hace mucho no veías. Te haces algunos tratamientos estéticos. Recibirás dinero inesperado de la lotería con los números 05 y 66; tus colores de la fortuna serán blanco y rojo, y tu mejor día será el viernes. Sigue haciendo ejercicio, ya que te hace ver muy bien. Sé más precavido al manejar para prevenir accidentes o usa un taxi para ir a reuniones. El domingo estarás analizando cambios en tu vida y tratando de mejorar económicamente. Ten cuidado con los pleitos de pareja, controla las inseguridades y aprende a escuchar.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos, recuerda que tu signo se rige por el ámbito familiar, y estos días serán el pretexto ideal para reunirse y disfrutar. Asegúrate de dejar en orden todo lo pendiente de trabajo y escuela para no sentirte presionado el lunes. Festejarás estos días el cumpleaños de alguien de tu familia. Arregla tu cuarto y saca la ropa que ya no vas a utilizar para renovar las buenas energías. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 01 y 20, y trata de usar los colores rojo y verde para atraer más abundancia en tu vida. Un familiar te buscará para pedirte un consejo amoroso, escúchalo y dale tu apoyo. Cuídate de dolores de huesos y espalda, evitando cargar cosas pesadas que te pueden dañar. Un amor del pasado te buscará para tener un encuentro sexual. Te regalarán una mascota que te dará mucha felicidad.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes será un día marcado por la introspección y búsqueda de nuevas ideas, sientes la necesidad de darle un giro a tu vida e inyectarle más energía positiva a todo lo que haces. Posees un gran sentido de la justicia, eso te convierte en un líder natural. Este fin de semana te verás especialmente favorecido en el ámbito profesional, tendrás oportunidades de crecimiento. Tus números de la suerte son 00 y 24, y la abundancia la conseguirás con los colores verde y azul. Si estás en pareja, prepárate para un fin de semana lleno de romanticismo y pasión, e incluso existe la posibilidad de que recibas una propuesta de compromiso. Para los solteros, este es un buen momento para salir y divertirse con amigos. Sal de la rutina y disfruta de un sábado lleno de baile, risas y buenos momentos con tus amigos, pero dedica el domingo al descanso y recuperación de energía.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vive este fin de semana al máximo, libera tensiones y disfruta de la compañía de tus seres queridos, recuerda que perdonar es importante. Un viaje en agosto será una bocanada de aire fresco y te permitirá regresar a tus labores con energías renovadas; no te olvides de mantener tu salud física y mental en equilibrio. El viernes saldarás deudas de tarjetas de crédito, solo evita hacer gastos innecesarios de nuevo. Tendrás una sorpresa del pasado: un encuentro con un amor te llenará de nostalgia y felicidad. Conseguirás un golpe de suerte porque los números 02 y 33 estarán a tu favor, mientras que tus colores de la suerte serán blanco y naranja. Tu mejor día de la semana será el viernes. Tiendes a la sensibilidad extrema y eso puede llevarte a dramatizar situaciones. Esfuérzate por mantener una personalidad más estable y evita cambios bruscos de humor en tus decisiones.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

A lo largo del fin de semana conocerás personas con las que sentirás una gran afinidad, estas nuevas amistades te traerán alegría y experiencias enriquecedoras. Es momento de poner en orden tus ideas y comenzar a planificar tu futuro. El amor está en el aire y el viernes podrías recibir una propuesta de compromiso. Tienes una gran facilidad para atraer la abundancia económica, te llega la inspiración para emprender un negocio junto a tu pareja o familiares. Ten cuidado con las mentiras en el trabajo, especialmente con chismes, así que mantente alejado de dramas y enfócate en tu crecimiento. Tienes un golpe de suerte en la lotería con los números 09 y 24, mientras que el azul y rojo son tus colores de la fortuna. Un amor del pasado reaparece buscando otra oportunidad, pero ten en cuenta que si ya te lastimó una vez, es posible que vuelva a hacerlo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte te sonríe este fin de semana, los números 30 y 77 serán tus aliados; la abundancia te llegará con los colores rojo y blanco, y tu mejor día será el domingo. Resolverás pendientes del trabajo y la escuela. La pasión corre por tus venas, eres un signo de tierra con un espíritu aventurero que siempre busca nuevas experiencias. Tu fuerte carácter te impulsa hacia el éxito en todo lo que te propones. Pon en práctica tu capacidad de ahorro para evitar futuras dificultades económicas. Un amor del pasado reaparece en tu vida, pero con intenciones puramente sexuales, te aconsejo analizar bien la situación, no te dejes llevar por la pasión, ya que mereces un amor verdadero y duradero. Tu naturaleza optimista te ayuda a enfrentar los desafíos con una sonrisa, pero recuerda ser prudente con tus palabras cuando te enojas, porque puedes ser muy hiriente.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la suerte para este fin de semana son verde y amarillo; tu mejor día será el viernes, y la suerte te llegará con los números 03 y 88. Disfruta de momentos inolvidables con tus amigos y prepárate para recibir sorpresas agradables. Este viernes también será ideal para renovar tu imagen con un cambio de look. La organización y administración del tiempo son claves para tu éxito, no te comprometas con más de lo que puedes manejar para evitar quedar mal. No alardees de tu dinero para evitar atraer envidias. Conocerás a personas con las que sentirás una gran afinidad, pero ten en cuenta que aún no es momento para establecer compromisos. Tu espíritu emprendedor y tu don natural para el liderazgo te impulsan a iniciar un negocio en el que te irá muy bien. Los fines de semana podrían ser el momento ideal para poner en marcha tus ideas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es posible que experimentes una decepción amorosa este fin de semana, sobre todo porque cuando falta el dinero, el amor sale volando; busca parejas que te valoren por quien eres y no por tus posesiones. Resolverás asuntos personales y dedicarás tiempo a embellecer tu hogar. Eres uno de los signos más hogareños del Zodiaco y te encanta sentirte cómodo en tu propio espacio. Deja atrás ese amor que no te hizo bien. Es hora de abrir tu corazón a nuevas personas más compatibles contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 18 y 90; el blanco y verde son tus colores de la abundancia, y tu mejor día será el sábado. Ponte al corriente con las tareas pendientes y las juntas de última hora para evitar el estrés y las decisiones precipitadas. Tu signo es el más trabajador, pero en el amor siempre te saboteas por querer controlar todo, mejor déjate querer.