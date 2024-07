IECED tricampeón en el Congreso Mundial de Endoscopía Digestiva en Seúl

El panorama global está cambiando de manera acelerada, dándole más espacios a la aplicación de la tecnología en distintas áreas. Facilitar los procesos y, por qué no, mejorar la calidad de vida de los seres humanos es la finalidad. A la ola del cambio se suma la gastroenterología y endoscopía digestiva ecuatoriana, quienes apoyadas del uso de la Inteligencia Artificial (IA), pretenden mejorar sus diagnósticos, tratamientos y procedimientos, donde la intervención del hombre muchas veces se ve limitada por su naturaleza humana.

PUBLICIDAD

Es así como el Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas (IECED) y EndoscopyNet by IECED, en conjunto con un grupo de ingenieros de la compañía mdconsgroup, revolucionan la medicina a nivel mundial con el uso de la Inteligencia Artificial en Ultrasonido Endoscópico (o ecoendoscopía). Y sus esfuerzos están rindiendo frutos tangibles.

Esta tecnología 100% ecuatoriana desarrollada desde 2019 ha sido galardonada por la Organización Mundial de Endoscopía (WEO), obteniendo el primer lugar de entre 1600 trabajos. El pasado 10 de abril fueron notificados oficialmente como ganadores del The Glaciomar Machado Award como Mejor Trabajo de Investigación (Best Abstract Award), el cual será entregado en el marco del Congreso Mundial ENDO 2024, que se llevará a cabo del 4 al 6 de julio/2024 en Seúl, Corea; convirtiéndolos en TRICAMPEONES globales.

El estudio liderado por el Dr. Carlos Robles-Medranda, director de IECED y EndoscopyNet, denominado “COMPARATIVE EVALUATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE VS ENDOSCOPISTS’ DIAGNOSTIC ACCURACY IN ENDOSCOPIC ULTRASOUND FOR IDENTIFYING NORMAL ANATOMICAL STRUCTURES: A MULTI-INSTITUTIONAL, CROSS-SECTIONAL, PROSPECTIVE STUDY” es el motivo de la premiación, en donde participaron varios médicos de distintos centros del mundo, entre los cuales se destacaron HARVARD, Houston Methodist Hospital, Santiago de Compostela (USC), entre otros (*ver listado), para corroborar la efectividad de la Inteligencia Artificial en este segmento de la medicina.

Los resultados fueron indiscutibles, la IA en EUS tuvo una mayor precisión que la dada por los endoscopistas expertos e inexpertos, quienes formaron parte del estudio multi-céntrico.

¿Pero qué hace especial a esta tecnología? Detecta de manera automática más de 20 estructuras anatómicas del sujeto de estudio (el paciente), tales como el hígado, páncreas, vías biliares, aorta, corazón, etc., de manera automática durante el procedimiento endoscópico. Esto no solo sirve como una herramienta de apoyo para los expertos en ecoendoscopía, sino para aquellos principiantes o quienes deseen aprender de manera más fácil y rápida a utilizar ecoendoscopios para diagnosticar de manera más certera distintas enfermedades y/o anomalías digestivas, así como tener mejor control de calidad de los procedimientos en el futuro.

Premios honoríficos

IECED viene sumando reconocimientos desde el 2023, entre los cuales resaltan más de 10 estudios científicos aceptados en distintas partes del mundo, como EE.UU, Europa, Asia y Latinoamérica, así como dos premios honoríficos en GASTRO ENDO 2023 MQD, que se llevó a cabo en Argentina, donde ganaron al “Mejor trabajo científico” y al “Trabajo Científico más destacado” con los estudios: “Éxito clínico y técnico del drenaje anterógrado guiado por ecoendoscopía, en obstrucción no neoplásica del conducto biliar y pancreático: Resultado de una corte histórica y unicéntrica” y “Experiencia usuario-endoscopista frente al uso de pantallas holográficas de Realidad Mixta durante los procedimientos endoscópicos: ¿Pueden reemplazar por completo los monitores físicos de las salas de endoscopía?”, respectivamente.

Adicionalmente, en mayo del 2024, obtuvo el reconocimiento del “Poster Distinguido” en el marco de la DDW 2024, llevada a cabo en Washington con el trabajo titulado “COMPARING PLASTIC VS BIODEGRADABLE PANCRETIC STENTS FOR THE PREVENTION OF POST-ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPNCREATOGRAPHY PANCREATITIS: PRELIMINARY RESULTS OF A SINGLE-CENTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL”.

Son parte de los logros obtenidos por IECED, quienes, sin duda alguna, dejan en alto el nombre del ECUADOR en el mundo.