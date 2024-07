Se divorció de su esposa después de 26 años y se enamoró de su vecino

Una historia insólita se viralizó y ha tomado fuerza en los últimos días, sucedió en Santa Marta, Colombia. Un hombre se divorció de su esposa luego de 26 años y se enamoró de su vecino.

Marcelo, a los 50 años, tomó la decisión de separarse por el bien de la pareja y se mudó a un departamento de un solo cuarto. Fue allí donde conoció “El Pela”, era su vecino con quien hicieron una buena amistad, sin saber que sería el inicio de una nueva historia de amor.

Después de dos años de su separación, en una cena, Pela le confesó todos sus sentimientos a su amigo, Marcelo creyó que era una broma, después se lanzó a darle un beso.

“No me la vi venir, no me lo esperaba, y aunque estaba molesto, tal vez lo que más me molestaba es que su actitud no me desagradó”, recopilaron varios medios.

Marcelo se alejó por un tiempo porque le gustó el beso, pero no quería ser gay. Luego, Pela fue a buscarlo y le dijo que “se había enamorado de él y que lo iba a esperar porque no quería perderlo”, lo cual reconoció Marcelo era la declaración más profunda que le habían hecho en toda su vida.

Tras meses de terapia, aceptó sus sentimientos y se dio una nueva oportunidad. Lamentablemente, tiempo después Pela falleció. Después conoció a Ariel, comenzaron como amigos y poco a poco, la amistad se convirtió en un amor que Marcelo ya no quiso ocultar ni desde el primer momento.