Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 11 de julio

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella, que te dice que van a ser unos días de tomar decisiones fuertes en tu vida personal y quitarte lo que no era para ti. Recuerda que siempre necesitas depurar para que puedas avanzar y ser feliz, tus palabras claves no eran para ti simplemente la verdad en tu vida. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos 06 y 70. Tu colores son el amarillo y rojo. Tus signos compatibles: virgo, sagitario y capricornio.

PUBLICIDAD

En sí esta semana será muy buena para todos los nacidos bajo este signo, sobre todo por la fuerza que tendrás con los demás signos. En sí serás el líder indiscutible de casi todo lo que realices en tu vida y de los demás; tendrás muchos logros económicos y nuevos proyectos de trabajo que te realizaran como persona. Recuerda que los nacidos bajo el signo de Aries son muy impulsivos y a veces no controlan la pasión de su fuerza y eso los hace tener varios tropiezos en la vida, sobre todo en cuestiones amorosas, así que tendrás que aprender a dominar todo ese carácter que llevas desde tu ser para así lograr las metas que tengas en mente, pero eso si tendrás que tener cuidado sobre todo con los celos infundados y las dudas, recuerda que tu signo sufre de desconfianza.

El Aries es idealista, orgulloso, soberbio, apasionado, líder natural y simplemente carismático y estas virtudes lo llevan a tener éxito constantemente, pero también muchas envidias y levanta muchos deseos de corajes u odios también sin razón. En cuestión de salud será una semana de metamorfosis. Decides cambiar por completo tu look y verte de lo mejor en todos los sentidos. Serán unos días de dedicarte para ti en tu físico, lo que te llevará a pensar y realizar varias operaciones estéticas.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de Rueda de la Fortuna que nos dice que son tiempos de estar arriba y saber valorar lo que realizamos, y tener la confianza en uno mismo para ser grande en tu ámbito laboral. Recuerda que el destino tú lo vas construyendo día a día con lo que tienes en planes, así que trata de construir todo lo positivo que quieres para tu vida y verás cómo el destino te sonríe con mas abundancia. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos 20 y 26. Tus colores son el blanco y rojo. Tus signos compatibles: tauro, virgo y capricornio. Recuerda que tu signo es fijo, que significa que es muy difícil que cambie de lugar o que vayas a vivir a otra parte, por eso buscas siempre estar en familia y ser muy hogareño.

En sí esta semana para los tauro será de estar buscando el éxito en todos los sentidos, sobre todo en tu profesión y negocios. Tauro es muy bueno para poner negocios y asociarse con familiares, las tendencias en los negocios para los signos de tauro son el negocio de ropa, gym, salones de fiesta y todo lo relacionado a comercio exterior, por eso es muy bueno para este signo que estudie todo lo referente a diseño gráfico o modas, arquitectura, comercio internacional, idiomas y medicina.

En el amor tendrán la oportunidad de poder cerrar círculos con exparejas o personas del pasado y así poder avanzar en su vida sentimental, recuerda que siempre el signo de tauro queda mal con las relaciones amorosas por el exceso de amor y pasión que le pone en todos sus compromisos, por eso siempre acaba con pleitos o disgustos. Serán unos días de crecimiento en lo económico. Decides pedir un préstamo para comprar un propiedad o invertir en un negocio que te hará crecer; solo cuida muy bien con quien lo haces.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice que tengas calma que todo pasa; no por gritar te van a poner mas atención. Recuerda que estás en tu momento de aprendizaje, así que trata de convencerte que quieres ser feliz y poder llevarlo a cabo, que lo que necesita tu mente y cuerpo es tener paz y estabilidad emocional.

PUBLICIDAD

Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos 01 y 29. Tus colores son el rojo y gris. Tus signos compatibles: libra, acuario y aries. Serán unos días de cambios en el trabajo y proyectos; será de más abundancia en tu vida. Rrecuerda que tienes que cuidar mucho tu actitud hacia los demás y no buscarte problemas donde no los hay. Recuerda que tu signo son dos a la vez, por eso tienes ese carácter cambiante y estás buscando siempre el porqué de las cosas.

En el amor será de buscar parejas nuevas y más compatibles contigo y tu forma de pensar. Recuerda que tu signo siempre se aburre muy fácil y siempre está en ese trance de enamoramiento, así que ya no estés con amores fugaces y prohibidos. Recuerda que tu signo lo domina el qué dirán, así que siempre buscas verte bien. No olvides que tú eres el dueño de tu vida, así que ponte las buenas vibras para lograr lo que necesitas.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que te dice que es tu tiempo de riqueza y abundancia. Trata de asimilarlo y asumir que el éxito y el triunfo están en tu vida, así que cualquier cambio que deseas se va a dar sin ningún problema. Quítate miedos y sé el mejor en todo, tienes que hacer más fuertes los pilares de tu construcción llamada vida: buscar la mejor pareja, tener amigos incondicionales y verás que lo vas a lograr.

Tu mejor día es el jueves. Tus números mágicos son 22 y 27. Tu colores son el verde y blanco. Tus signos compatibles: escorpión, capricornio y piscis. En cuestiones de trabajo se realizarán sobre todo en el tema de comunicaciones o artísticas. Recuerda que este signo es de agua y siempre tiene el lado creativo muy desarrollado. Tendrás la oportunidad de trabajos fuera de tu contorno de vida y conocerás personas muy importantes para crecer profesionalmente.

Será un buena semana en lo económico y el dinero te llegará a manos llenas, eso significa que tendrás varios contratos a la vez para así estar trabajando casi todo el tiempo. Cuídate de problemas de salud, sobre todo en el intestino y la gastritis; recuerda que somos lo que pensamos. Ya no extrañes ese amor del pasado, ya no va a volver y despréndete un poco de tu casa o familiares para que te dejen crecer como persona. Trata de cuidar todas tus amistades porque cuando te llega el amor te olvidas de todo.

Será un buena semana para verte de lo mejor físicamente y hablar de hacerte una cirugía estética o mantenerte a dieta. Te llega un regalo que no esperabas que te hará muy feliz. Festeja con tus seres queridos y hazlo a lo grande que no siempre se cumple años.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió el Diablo que significa que tengas cuidado con los enemigos ocultos que son los que están mas cerca de ti, así que trata de desconfiar de todos en estos días y ser más cauteloso con tus pláticas profesionales. Esta carta del tarot te dice rectificar y perdonar que no siempre vas a tener la razón, así que trata de vivir en paz y ser feliz.

Tu mejor día es el viernes. Tus números mágicos son 10 y 60. Tu colores son el amarillo y naranja. Tus signos compatibles: piscis, aries y géminis. Como buen guerrero del zodiaco buscarás la estabilidad personal y quitarás ya las malas energías y personas tóxicas que te hacían daño para poder avanzar en todo lo relacionado en tu ámbito amoroso y los proyectos de trabajo. Pero no es bueno regresar con los amores del pasado, es mejor buscar personas nuevas y de los signos más compatibles. Vivirás una semana completamente llena de pasión y sexo casual.

Tendrás buena suerte en los juegos de azar con el número, así que aprovecha esta etapa de tu vida. Decides cambiar de carro o sacar un crédito para estar de lo mejor. Buscarás cuidarte mucho el físico y ya dejar los antojos. Recuerda que tu signo es de mucho dormir y ser muy sedentario, así que es tu tiempo de estar en el gimnasio. Debes de aprender en esta semana a escuchar y entender los que está a lado tuyo. Sales de viaje por cuestiones de trabajo, vuelves a estudiar y tus cualidades de estudio son: contabilidad, administración, recursos humanos o relaciones públicas y, sobre todo, lo relacionado a las ventas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, porque sin duda sigues con tu buena racha. Pide que se te dará muy sencillo. Piensa cómo tener riqueza y saberla aprovechar para ser feliz, recuerda que el dinero no es todo en la vida pero sí te parte de ello. Esta carta te dice que estás entre dos mundos; es decir, no sabes dónde estar y cómo estar para ser feliz; eso de llevar doble vida es complicado y nunca te deja ser feliz.

Tu mejor día es el jueves. Tus números mágicos son 04 y 23. Tu colores son el naranja y verde. Tus signos compatibles: capricornio, acuario y tauro. Será una buena semana para este signo, sobre todo en cuestiones de inversiones de edificios o casas de renta. Los virgo estarán en una metamorfosis completa de su forma de ser, este signo domina los dos sexos por eso siempre entiende a todo mundo y da un buen consejo.

El amor le reinará en todas las formas y placeres, se dedicarán más tiempo a ellos y en todos los sentidos: físicos, mental y espiritual. Será una semana de cambio muy importante para este signo en la que llegará mucha suerte en cuestiones de proyectos en el extranjero y relacionarse con personas muy poderosos que le ayudarán a estar mejor en todas las formas. En el amor disfruta de sentirte enamorado y muy querido, recuerda que a tu signo le gusta mucho el drama, por eso trata de estar más tranquilo y sin tantas presiones; sales de viaje por diversión.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que te dice que no tengas miedos a los retos y cambios personales, que es tu tiempo de dejar las inseguridades y volverte orgulloso de ser quien eres. Esta carta del mundo te dice que vas a ser bendecido en todo lo que realices y que por fin vas a encontrar esa cura que necesitas para tener un cuerpo saludable y una mente fuerte.

Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 08 y 17. Tus colores son el rojo y azul. Tus signos compatibles: géminis, acuario y sagitario. En esta semana tendrás casi todos los sentimientos a flor de piel, así que trata de no pelear y no discutir con tu familia. En estos días estarás rodeado de gente muy positiva y con mucha luz para ayudarlos a salir adelante en cuestiones de trabajo y proyectos. En sí este signo de libra tendrá mucha ayuda divina y comunicación con lo místico, lo que ayudará a abrir más puertas al éxito. Recuerden que libra es el mejor amigo pero casi siempre le va mal en el amor porque lo confunde mucho la pasión con la amistad, pero esta semana se rompe el hechizo y encuentra la persona ideal que hablar de formalizar.

En cuestiones económicas tendrás que estar muy atento con las inversiones y enseñarte a ahorrar para que no tengas ningún contratiempo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje, que te dice que es tu momento de recuperar el tiempo perdido con esa persona que no te dejó ser feliz y ese trabajo que no te dejaba progresar; nunca es tarde para seguir adelante y esta carta del tarot te da la oportunidad para reinventarte y ser el mejor.

Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 44 y 50. Tu colores son el azul y verde. Tus signos compatibles: acuario, piscis y cáncer. Por fin este signo, que es un líder natural, hablará de crecer más en lo profesional y tendrá mucha suerte en lo relacionado en trabajos del extranjero o puestos en el gobierno. El tiempo está a tu favor para que puedas realizar esa compra de tu casa y vivir en familia, pero tendrás que tener cuidado con la salud, sobre todo, con problemas cardiacos.

Recuerda que tu signo es de mucho estrés y presiones de trabajo, así que deberás hacer mucho ejercicio y mantenerte saludable. Tendrás que superarte mucho en tu persona y volverás a estudiar una carrera universitaria, sacar la visa o residencia de otro país. Pensarás en estudiar fotografía o algo relacionado al arte como un pasatiempo; cuídate de problemas legales y siempre trata de resolverlos de inmediato.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio, que te dice que es el tiempo de madurar y poner los pies sobre la tierra, que no caigas en depresiones falsas que solo te quitan tiempo. Recuerda que tu signo siempre va a ser el más optimista pera a veces se llena de energías negativas que no son suyas. Aprende a tener buenos amigos y buena pareja.

Tu mejor día es el viernes. Tus colores son blanco y azul fuerte. Tus números mágicos son 33 y 74. Tus signos compatibles: sagitario, aries y géminis. Estás en la etapa que todo lo que reluce es oro. Recuerda que tu signo es muy simpático y carismático por eso en estos días se te va dar mucho la convivencia con amigos nuevos y personas del extranjero. No olvides que tu signo es el viajero del zodiaco, por eso se te van a dar los cambios de residencia que deseas en la vida. Siempre debes de saber mínimo dos idiomas y debes de cuidarte mucho de todos los excesos en comida y sobre todo de los vicios y no caer en tantas tentaciones de amores prohibidos que eso solo te quita tu luz espiritual.

En el amor siempre habla de enamorarse a primera vista. El sagitario vive de las ilusiones y cree en el amor. Deberás tener cuidado con los accidentes en la calle y en automóvil, recuerda que a los sagitarios les encanta la velocidad y todo lo relacionado a deportes extremos así hay que ser mas precavidos. En lo económico te va a ir muy bien; te regalan un perfume o reloj nuevo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco, que nos indica que es el momento de dejar los malos hábitos y concentrarte en lo que quieres para tu futuro. Recuerda que tu signo posee la mayor capacidad de mentalidad, así que lo que piensas se realiza. Arriésgate a ser diferente y llegar al éxito de tu vida. Recuerda que si vives para los demás solo vivirás para no ser autentico.

Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 03 y 21. Tu colores son el naranja y amarrillo. Tus signos compatibles: leo, virgo y aries. Esta semana para los capricornio se hablará de quitarse rencores del pasado y hablar con las personas con las que necesitas ya cerrar círculos, para estar mejor sobre todo en amores.

También decides comprar casa e irte a vivir a otro lugar del mundo. Para los capricornio ya más maduros uno de tus hijos se casa. Para este signo todo lo relacionado al dinero o negocios les fluirá súper bien, pero tendrán que tener cuidado con los negocios ilícitos y malos manejos: recuerda que el dinero fácil llega y fácil se va, así que cuidado.

Estudiarás otro idioma y terminarás tu carrera universitaria. También tomarás un curso de todo lo relacionado a leyes y comunicaciones. En la salud solo cuídate de problemas del estómago o intestino; te sale una operación. Recuerda que a tu signo casi no le gusta seguir la norma de la vida y será algo rebelde pero por eso eres diferente. En el amor muy estable y conociendo personas nuevas e interesantes, tendrás que solucionar un problema que tenías de tiempo atrás; un amor se va de tu vida.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Copas, que te dice que es el momento de crecer en lo personal; es decir, buscar una buena persona y ya formar una familia. También esta carta nos recomienda que debemos cuidar nuestra salud y siempre estar viviendo en el ejercicio y comer más saludable. Recuerda que tú eres el deportista del zodiaco, así que a dar el ejemplo a los demás.

Tendrás un poder superior para que puedas realizar todo lo que deseas en cuestión de trabajo. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 19 y 25. Tu colores son el azul y amarillo. Tus signos compatibles: aries, tauro y géminis. Esta semana será de mucha actividad relacionada a tomar cursos de ventas y cambios de trabajo para progresar. Tendrás la oportunidad de crecer mucho como supervisor o jefe de tu área, recuerda que el signo de acuario es el único signo en forma de hombre y también es un signo fijo que significa que quieren mucho para su vida propia y pocas veces se ven solos en su trayecto, por eso siempre buscan estar en pareja.

Recuerda que te verás de lo mejor porque el acuario depende mucho del qué dirán. Compras carro y realizas viajes con tu familia en este mes de julio. Ten cuidado en la salud, en todo lo relacionado a los huesos sobre todo las rodillas o espalda. Eres un encanto de persona y siempre muy servicial pero debes de poner más carácter con las amistades y tratar de que no te vean la cara.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que nos dice que es el tiempo de ser el grande en tu ambiente laboral, que las energías cósmicas están en constante progreso para ser feliz. En el amor nos indica que nadie merece tus lágrimas y pensamientos; si esa persona no te valoró es mejor decir adiós y comenzar de nuevo en otro lugar.

Tu mejor día es el jueves. Tus números mágicos son 13 y 35. Tu colores son el rojo y amarillo. Tus signos compatibles: cáncer, virgo y escorpión. Recuerda que el piscis cree mucho en tener hijos y ser muy buenos padres, pero eso no te hace quedarte con el primero que pase en tu vida. No olvides que es bueno escoger bien tu pareja sentimental; no hay prisa. En estos días resuelves problemas legales a tu favor, te haces una operación estética como los dientes y cara y tienes días de salir de vacaciones con tu familia.

Trata de controlar más tu carácter para que no te metas en problemas en el trabajo. Un amor del pasado te está haciendo brujería y necesitas protegerte con agua bendita en la frente y nuca y siempre tener al Arcángel Miguel en tu cartera. Trata de pagar deudas del pasado. Tu mami te pide una ayuda para ir con el doctor. Van a ser unos días de estar con mucho ánimo así que nunca voltees para atrás y sigue adelante con tu proyecto de vida.