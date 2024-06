Andrea Vega: “Mi sueño es ser la ‘Carolina Herrera’ versión Ecuador

Andrea Vega es una diseñadora de modas ecuatoriana cuyas colecciones se han inspirado en la cultura del Ecuador, fusionando tecnología, moda y arte.

PUBLICIDAD

Tiene 33 años y acumula más de seis años de experiencia en el mundo de la moda, pero sus sueños no tienen límites. Asegura que quiere ser la versión de ‘Carolina Herrera’ en Ecuador.

“A la hora de crear moda me inspiro en otras mujeres, estoy muy agradecida de conocer a personas maravillosas. En mis colecciones me gusta transmitir sensaciones, narrar historias. También me inspiro en la naturaleza, como la colección que hice en honor a las cuatro regiones del Ecuador: Costa, Sierra, Oriente e Insular”, comparte.

Andrea Vega, diseñadora.

El año pasado la diseñadora presentó una colección inspirada en las cuatro regiones del país. El concepto de esa colección “Lo Mejor de cuatro mundos” buscó destacar “lo nuestro”, transmitiendo el ecuatorianismo en cada prenda y exponerlo a todo el mundo.

“Ecuador es un país pequeño en territorio, pero rico con sus cuatro regiones que lo hacen destacar y generan curiosidad a nivel internacional por la exclusividad, el material y la calidad de la tela,” ha indicado Vega, Diseñadora de modas ecuatoriana.