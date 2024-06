¿Qué clase de persona eres? Descúbrelo con solo elegir una cafetera

El test de personalidad que encontrarás a continuación, es fenomenal debido a que tiene la capacidad de revelar la clase de persona que eres siempre y cuando selecciones una de las teteras que aparecen en la imagen de abajo.

PUBLICIDAD

Como ya te habrás dado cuenta, hacer eso no es nada del otro mundo. No te quitará bastante tiempo. Pero ojo que debes escoger la que más te guste. No te quedes con cualquiera. Actuar así te llevará a un resultado incorrecto y te hará pasar un mal momento.

En la imagen del test visual se pueden apreciar seis teteras diferentes. Míralas todo el tiempo que quieras antes de escoger una. Si me preguntas si la prueba posee validez científica, la respuesta es “no”. Sin embargo, a muchos usuarios les ha gustado los resultados que brinda.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Resultados del test visual

Si eliges la cafetera 1

Si elegiste esta tetera, tienes una personalidad encantadora. Eres una persona creativa. Inspiras a todos los que están a tu alrededor.

Si eliges la cafetera 2

Si escogiste esta tetera, detestas estar aburrido(a) y perder el tiempo. Te encanta estar ocupado(a). Eres una persona enérgica. Consideras que la comunicación es muy importante.

Si eliges la cafetera 3

Si elegiste esta tetera, eres una persona modesta y tímida. Te avergüenzas fácilmente.

Si eliges la cafetera 4

Si escogiste esta tetera, consideras que todo debe ser con moderación. Eres una persona que evita los extremos.

PUBLICIDAD

Si eliges la cafetera 5

Si elegiste esta tetera, eres alguien que da un paso hacia atrás, respira profundo y trata de ver las cosas desde una perspectiva diferente. No dejas que te afecten bastante las cosas. Sobresales por ser una persona equilibrada.

Si eliges la cafetera 6

Si escogiste esta tetera, percibes cualquier caos con sentido del humor. Eres una persona pacifista. Con el pasar del tiempo, aprendiste a aceptar los altibajos de la vida.