Estos son los números de la suerte para los signos del 21 al 24 de mayo, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente reveló el horóscopo con predicciones para cada uno de los signos del zodiaco. En un video que publicó en el Canal Oficial Mhoni Vidente no sólo explica qué deparan los astros para las próximas jornadas sino que destaca, también, cuáles son los números mágicos nos ayudarán a tener golpes de suerte.

Los números de la suerte del 20 al 24 de mayo 2024

ARIES: 03 y 30

03 y 30 TAURO: 10 y 31

10 y 31 GÉMINIS: 11 y 16

11 y 16 CÁNCER: 05 y 24

05 y 24 LEO: 04 y 20

04 y 20 VIRGO: 13 y 21

13 y 21 LIBRA: 17 y 28

17 y 28 ESCORPIO: 22 y 25

22 y 25 SAGITARIO: 26 y 33

26 y 33 CAPRICORNIO: 08 y 14

08 y 14 ACUARIO: 07 y 26

07 y 26 PISCIS: 02 y 28

Mhoni Vidente: los signos compatibles para la semana del 20 al 24 de mayo 2024

ARIES: Sagitario, Capricornio y Géminis

Sagitario, Capricornio y Géminis TAURO: Acuario, Virgo y Libra

Acuario, Virgo y Libra GÉMINIS: Leo, Libra y Acuario

Leo, Libra y Acuario CÁNCER: Cáncer, Sagitario y Escorpio

Cáncer, Sagitario y Escorpio LEO: Virgo, Sagitario y Aries

Virgo, Sagitario y Aries VIRGO: Piscis, Aries y Tauro

Piscis, Aries y Tauro LIBRA: Acuario, Géminis y Libra

Acuario, Géminis y Libra ESCORPIO: Tauro, Cáncer y Piscis

Tauro, Cáncer y Piscis SAGITARIO: Géminis, Leo y Aries

Géminis, Leo y Aries CAPRICORNIO: Aries, Tauro y Libra

Aries, Tauro y Libra ACUARIO: Libra, Sagitario y Tauro

Libra, Sagitario y Tauro PISCIS: Escorpio, Cáncer y Aries

El mensaje de la Carta de la semana para cada signo

ARIES: Silencien su mente. Aprendan a irse cuando corresponda, a decir que no y a no irse enojados a la cama. Traten de no pensar demás, mediten y recen. Eviten energías negativas porque quieren controlar a todos y a todo.

TAURO: Dispuestos a soltar. Dispónganse a perdonar a quienes los dañaron y a soltar a quien no era para ustedes: así recibirán cosas nuevas y abundancia en todas las formas.

GÉMINIS: Realización. Viene algo muy importante; realización económica por un negocio del pasado. La buena suerte es suya: tómenla y no la suelten. No presten nada.

CÁNCER: Raíces de abundancia. Traten de invertir y ahorrar. El dinero sigue llegando, muévanlo.

LEO: Momento de recibir una gracia divina. Sorpresa económica; logran lo que tanto desean.

VIRGO: Explosión de dinero. Esta semana reciben una sorpresa económica. Cualquier ritual les funcionará 10 veces más. Tendrán la estabilidad que esperaban en cuestiones de dinero y pagos. Arreglan asuntos legales de la mejor manera.

LIBRA: Posibilidades infinitas de ser felices, de tener dinero y de crecer en todas las formas. Corten las culpas del pasado para poder avanzar.

ESCORPIO: No sentir miedo. No sientan miedo al qué dirán, al futuro, a los cambios radicales. Salir a conquistar logros y proyectos.

SAGITARIO: Cualquier ritual que hagan les funcionará más. Estén en contacto con la naturaleza porque la magia de la tierra les dará energías fuertes para empezar a crecer. No se metan en problemas con jefes o directores.

CAPRICORNIO: El poder del propósito. Vean hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Mantengan buenos hábitos y tengan claro qué quieren. Cuando se enfocan, logran el éxito.

ACUARIO: Nuevos amores compatibles que serán fundamentales en su vida. Estén en contacto con la naturaleza que les sanará la energía y el corazón. Córtense el cabello, cambien el look. Revelación divina que los ayudará a encaminar al futuro. Esta semana se dará el milagro que esperaban.

PISCIS: Despertar nuevo. Momento de sacar carácter y lo que necesitan para crecer e iluminar el camino de muchas personas. Despertar a una nueva vida.