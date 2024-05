Publicó un video para mostrar lo bien que su hermana se lleva con su novio y se llenó de críticas

Una joven publicó un video en su cuenta de TikTok que se viralizó, conocida como @lauritaleonn, compartió un video para ella “inofensivo”, pero terminó lleno de críticas.

Laura muestra a su novio y a su hermana abrazados para demostrar lo bien que se llevan dos de las personas más importantes de su vida. Se los ve abrazados, luego su bella hermana le da un beso en la frente, juega con su cabellos y lo sigue abrazando. El clip dura 14 segundos que bastaron para viralizarse y llegar a casi 20 millones de reproducciones y miles de comentarios llenos de críticas por lo bien que se llevan.

“Pocos cuernos hay”, “Tú sigue grabando recuerdos para su boda”, “A mí esto me parece genial, siempre y cuando no sea mi novio”, “Me llevo muy bien con mi cuñado y no, no es necesario que tengamos contacto físico eso sería faltarle el respeto para mí hermana”, “Si es así, prefiero q se lleven mal entonces”, son parte de la ola de mensajes que recibió la publicación.

Laura publicó un segundo video donde se muestra a su novio y su hermana en una riña amistosa y con un mensaje para los que mal interpretaron las primeras imágenes. “La gente esta mal de la cabeza”, escribió Laura en la descripción.