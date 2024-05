Mhoni Vidente realiza sus predicciones para todos los signos en la semana del 13 al 17 de mayo

La astróloga Mhoni Vidente presentó las proyecciones astrológicas para la semana del 13 al 17 de mayo para cada uno de los signos zodiacales. Conoce qué te depara esta semana en salud, dinero, prosperidad, suerte y mucho más.

Aries

Sigues atrayendo buena suerte y tu mejor día va a ser el martes. Vas a encontrar equilibrio entre el amor y las amistades, se ve que habrá un viaje. Mientras en cuestiones económicas se viene un crecimiento laboral pero es necesario que empieces a tomar decisiones difíciles sin impulsividad. Sobre salud, trata de ir con el doctor por cuestiones hormonales y estrés mental. Recuerda que eres tu propio maestro de vida, aprende a escuchar y controlar los enojos.

Géminis

Va a ser una semana de logros por eso es necesario que saques adelante los proyectos que tenías atrasados, los exámenes que habías aplazado y sobre todo, es el momento de ser más consciente mentalmente. En economía viene una recompensa que puede ser un ascenso laboral, debe enfocarte sobre lo qué quieres ser y hacer más adelante.

Cáncer

Esta semana tienes poder de determinación y crecimiento, por eso es necesario que a veces levantes la voz. Viene triunfo, fortaleza y crecimiento. Toma decisiones sabias para seguir adelante, aprende a escoger. El tarot también muestra que llega un regalo que no esperabas, es un regalo de aspecto económico relacionado a nuevos proyectos. Respecto a la salud, indica que tendrás algunos desequilibrios hormonales y dolores de cabeza, cuídate de la ansiedad y ve al médico.

Leo

Estás en un momento de crecimiento tanto económico como de reinvención, asegúrate de eliminar todas las energías negativas sin buscar venganza. Llegará estabilidad económica y la recibirás. Asimismo cuídate mucho los dientes y sigue haciendo ejercicio. Además el planeta Neptuno muestra que tendrás más visión al futuro con proyectos a largo plazo. Esa visión al futuro que se va a ser cumplida casi inmediatamente.

Virgo

No tengas miedo y toma decisiones sabias que la carta del carruaje nos dice que traes el poder en las manos porque eso que tanto esperabas va a ser concedido. Se te va a dar ese tiempo de abrir las puertas a la abundancia, es el tiempo de hablar con los dueños de la empresa para que te den una oportunidad de ascender; es el tiempo de decirle a tu pareja sí quiere tener una familia; son tiempos de decisiones. Una fuente divina viene hacia ti para empezar a crecer. Sin embargo, cuídate mucho de problemas de dolor de cabeza, dolor de ojos o de tu vista, y dolor de garganta.

Libra

Es una semana de cerrar contratos, tomar decisiones y tener reconocimiento de la gente que trabaja contigo para tener dinero extra. Así que aprovéchalo para hacer esos cambios que estabas esperando. Siéntete pleno de tener muy buenas sorpresas en cuestiones familiares y sorpresas de gente que te rodea. Recuerda que estás en ese momento de empezar a avanzar y no detenerte, eres un gran amigo y debes tener cuidado en quien confías.

Escorpio

Te sale la carta de las de oros que representa fuerza, determinación y sobre todo abundancia. Va a ser una semana de tomar decisiones por eso debes tratar de relajarte y no ser tan precipitado al tomarlas. Algunos cambios van a servir para empezar a avanzar y para que llegue el dinero que esperabas. De igual manera, es necesario seguir haciendo ejercicio. Aprovecha este momento y haz todo con pasión porque solo así lograrás el éxito que estabas esperando y sobre todo trata de sobrevivir a los malos momentos, no te enfoques en lo negativo.

Sagitario

Búscate una pareja que esté en las buenas y en las malas, que te haga crecer y te haga sonreír. Vienen frutos que cosechaste tiempo atrás y traen esa recompensa económica que esperabas para arreglar tu casa y sentir buena vibra. Ten cuidado y no pierdas la calma porque los cambios que vienen son determinantes y positivos. Aléjate de los chismes, las intrigas y sé un poco más reservado con tus triunfos.

Capricornio

Viene la carta de la templanza que se relaciona al crecimiento siempre y cuando tengas calma. Vas a tener éxito con el reconocimiento y el dinero que esperabas para pagar deudas. Se ve mucha creatividad en tu vida, la cual está rodeada de cursos de idiomas, administración de leyes y más. Recuerda que tienes que cuidar tu punto débil que es la piel y el cabello, compra vitaminas que ahí es donde se enfoca todo el estrés.

Acuario

Vas a encontrar la solución de ese problema que venías trayendo de tiempo atrás. También vas a poderte aliviar de esa enfermedad que no te dejaba estar en paz y encontrarás el trabajo que tanto deseas. Tendrás una semana de cierre contratos, vas a estar muy sonriente y seguirás haciendo ejercicio para quitar el estrés. Se ve en el tarot que alguien te trae una propuesta de gerencia y tendrás que tomarla porque vas a crecer bastante. Toma las cosas con calma y ten cuidado con un amor compatible para lograr estabilidad y crecimiento.

Piscis

Es el momento de tomar acciones y decirle a tu pareja, jefe o familia: “quiero ser feliz, quiero crecer económicamente, quiero avanzar, quiero quererme más como persona”. Fíjate con quién te rodeas, las amistades que tienes, busca gente que te haga sonreír y sean maestros en tu vida. Viene abundancia y estabilidad económica. No tengas miedo al que dirán y pon las cosas claras sobre la mesa para que puedas avanzar. Ya no cargues problemas que no son tuyos y empieza a sonreírle a la buena suerte.