Horóscopo de hoy para enmendar los errores y avanzar al éxito este jueves 9 de mayo

Aries

Si cometiste errores, tienes que enmendarlo sin discusiones y sin justificar lo que no se puede. Pasa la página y sigue adelante. En el amor, la relación pasa por momentos muy difíciles, así que lo mejor es conversar y resolver.

Tauro

A veces los trabajos donde estamos no son del todo de nuestro agrado, pero debemos seguir adelante y toca mejorar tu para poder estar en armonía con quienes están a tu alrededor. En el amor, tu carácter desconcierta a tu pareja y eso está causando un alejamiento que no es nada favorable.

Géminis

Valora lo que tienes porque oportunidades como estas no se consiguen a la vuelta de la esquina. Bajale dos al carácter, estás muy sensible y no es el momento para discusiones. En el amor, cuidado con los celos y las eternas discusiones, eso cansa y terminan alejado a ese ser que tanto quieres de tu vida.

Cáncer

Tienes mucho estrés por el flujo de trabajo que está saliendo, debes relajarte y entender que gracias a eso se levanta tu economía. En el amor, tendrás una reunión de trabajo donde conocerás a alguien que buscará la forma de conquistarte.

Leo

Estás en un momento de mucho éxito profesional y eso se debe a tu intuición. Sigue adelante con los estudios que eso te ayudará a competir por un cargo mejor. En el amor, la persona que quiere algo contigo no se atreve a dar el primer paso porque no siente de tu parte disposición, así que te toca confrontarlo para no perderlo.

Virgo

Alguien te ofrecerá un cambio en el plano profesional que no puedes desaprovechar porque viene con muy buenas perspectivas. Ten paciencia que todo se resuelve. En el amor, desconéctate de los problemas del trabajo para que tu pareja no se aburra. Hablen de otras cosas y enciendan la llama de la pasión.

Libra

Inicias una nueva etapa en el plano profesional y estás llena de dudas. Tranquila que todo va a salir muy bien y ya poco a poco le vas a agarrar el gusto al trabajo. En el amor, tu relación está pasando por un buen momento, así que aprovechen para avivar la llama de la pasión.

Escorpio

En el plano laboral, necesitas organizarte para sacar el trabajo. Delega funciones, eso te hará avanzar. Mente positiva para que contagies a todos los que te rodean. En el amor, estás bien mentalmente, sientes que estás preparada para una nueva aventura, pues lánzate a buscarla porque el universo tiene sorpresas para ti.

Sagitario

Tienes la sensación de que los negocios no avanzan. Es solo una etapa que ya pronto va a pasar y verás como todo empieza a fluir. En el amor, ten calma y paciencia con tu pareja y busca el momento propicio para solventar los problemas que desde hace tiempo los tiene distanciados.

Capricornio

En estos momentos necesitas ser muy prudente para enfrentar las dificultades en el plano profesional. Para ello sólo necesitas ser tolerante y pensar muy bien cada palabra y cada decisión a tomar. En el amor, tienes una invitación con un grupo de amigas donde la vas a pasar muy bien y, además, conocerás a alguien muy interesante.

Acuario

Ha sido una semana muy difícil de trabajo, pero fructífera con los proyectos. Esfuérzate para que entregues todo lo que considera falta para ser más productivo. En el amor, evita que los celos dañen los momentos de pasión con tu pareja porque eso puede causar ruptura.

Piscis

La lealtad y el compromiso son dos elementos que tomaran en cuenta para ese ascenso que tanto esperabas. En el amor, necesitas serenidad para reflexionar y tomar una decisión con respecto a tu relación de pareja. La puedes salvar si te lo propones.