Cuántas horas se debería dormir para vivir más años, según los expertos

Vivir una vida sana y prolongada es un objetivo que mucho comparten. Si bien no existe una fórmula mágica, hay muchos hábitos que puedes adoptar para aumentar tus posibilidades de alcanzarlo como la alimentación, actividad física, salud mental y el descanso necesario, sobre todo las horas de sueño suficientes.

De acuerdo a investigaciones del Colegio Americano de Cardiología, un sueño de calidad como hábito puede añadir más años de vida. Dormir bien ayuda al corazón y la salud.

Dormir es una necesidad biológica esencial, tan importante como comer o respirar. Sin embargo, en la sociedad actual, donde el ritmo de vida es acelerado y las horas del día parecen no ser suficientes, la importancia del sueño suele pasarse por alto.

Cuántas horas se debe dormir

De acuerdo a Alison Moore, profesora de medicina y jefa de geriatría, gerontología y cuidados paliativos de la Universidad de California, campus San Diego. “A medida que las personas envejecen, necesitan dormir más en lugar de menos”.

Según la Fundación del Sueño de EE.UU., la cantidad de horas de sueño recomendadas para personas entre 18 y 64 años es de 7 a 9, mientras que en adultos mayores de 65, lo ideal es de 7 a 8.

Sin embargo es importante recalcar que no solo son las horas, sino la calidad, no tener dificultad para dormir, no usar medicamentos y sentirte descansado al otro día.

“No basta con dormir suficientes horas. Realmente hay que tener un sueño reparador y no sufrir muchos problemas para conciliar y mantener el sueño (...) Entonces, si podemos mejorar el sueño en general, y la identificación de los trastornos del sueño, podremos prevenir parte de la mortalidad prematura”, dijo el doctor Frank Qian, médico en Beth Israel Diaconisa Medical Center, miembro clínico de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard y coautor del estudio del Colegio Americano de Cardiología.

El horario ideal para dormir sería entre las 22:00 y 23:00, según la Asociación Europea del Corazón.

¿Por qué es tan importante dormir?

El sueño no es solo un momento de descanso para el cuerpo, sino que es un proceso activo en el que el cerebro realiza funciones cruciales para la salud física y mental. Durante el sueño, se llevan a cabo procesos como: consolidación de la memoria, restauración física, fortalecimiento del sistema inmunológico y regulación del estado de ánimo.

Según un estudio, la cantidad de sueño está relacionada con el riesgo de muerte por cualquier causa. Dormir muy poco o demasiado puede afectar al corazón.