¿Conoces que tipo de cejas tienes? Su forma puede revelar mucho sobre tu forma de ser

Esta prueba sacará a la luz tu forma de ser muy fácilmente. Accederás a esa información de acuerdo a la forma de tus cejas. No harás nada complicado. Simplemente, debes dar una respuesta sincera. Una mentira te alejará de toda posibilidad de leer algo preciso acerca de tu personalidad.

La imagen del test visual permite apreciar cinco tipos de cejas en total. Antes de contestar cuál va contigo, será mejor que te mires en un espejo para que puedas dar una respuesta exacta. No te desesperes porque no hay un límite de tiempo. Los resultados de la prueba no se moverán. Solo ten en cuenta que ninguno posee validez científica.

Este test de arte psicológico es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

Imagen del Test de personalidad (Paola Hernández)

Resultados del test visual

Si eliges la forma de ceja 1

Si tienes estas cejas, eres una persona confiable, capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo y muy bien. Además, puedes solucionar rápidamente cualquier conflicto que se presente. Posees grandes habilidades de organización.

Si eliges la forma de ceja 2

Si tienes estas cejas, jamás dejas algo incompleto. Consideras que siempre se debe seguir hacia adelante. Todo lo haces bien.

Si eliges la forma de ceja 3

Si tienes estas cejas, siempre estás listo(a) para ayudar a otros. Eres amable, sutil y muy sociable. Haces amigos con facilidad. Posees un carácter muy reactivo.

Si eliges la forma de ceja 4

Si tienes estas cejas, solo te importa tu bienestar. Eres individualista. Ves tus objetivos con claridad. No te interesa demostrar tu superioridad porque sabes que eres bueno(a). No pierdes el tiempo en conversaciones vacías.

Si eliges la forma de ceja 5

Si tienes estas cejas, eres una persona paciente, seria, responsable y noble. Siempre logras organizar tu vida. Te caracterizas por tener un agudo sentido de la justicia y por tu deseo de abrazar al mundo entero.