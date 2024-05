Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para el fin de semana del 4 al 5 de mayo

Mhoni Vidente dio a conocer qué le depara a cada signo del Zodíaco el fin de semana. La jornada traerá distintos escenarios para cada uno de ellos y todos deberán enfrentar diversas exigencias y desafíos. Estos son los horóscopos de la mística para el sábado 4 y domingo 5 de mayo de 2024.

Aries

Tienen que confiar en su capacidad para lograr todo lo que se propongan. Llegará la oportunidad de un nuevo trabajo con mejor sueldo. Pasarán por una etapa de transformación en su forma de pensar y de ser, visualicen lo positivo. Si están en una relación, pasarán días especiales al lado de su pareja y se volverán a enamorar. Cuidado con su dinero, no lo presten para que no les roben la buena suerte. Aléjense de los chismes y no platiquen sus planes a cualquiera.

Tauro

Es tiempo de hacer cambios importantes en su vida para seguir avanzando. Si tienen que realizar algún tipo de trámite, es el momento correcto, solo busquen asesoría. Les llegará un dinero extra, inviértalo en ustedes mismos. Alguien los buscará para hacer un nuevo negocio que los llevará a tener más abundancia. Cuidado con su terquedad, los podría llevar a cometer errores con las personas que son más importantes para ustedes. Piensen bien antes de actuar si no quieren cometer errores.

Géminis

Están en una etapa de renovación, es tiempo de ordenar sus ideas y tener claro cuál es el camino a seguir. Tendrán buena suerte en cuestiones del trabajo y podrán sacar sus pendientes. Cuiden bien sus cosas, podrían sufrir una pérdida o robo. Alguien se alejará de ustedes por chismes, es lo mejor. Tienen que aprender a diferenciar entre el amor y la pasión, sigan a su corazón.

Cáncer

Aprovechen el fin de semana para conocer nuevos lugares. Dense el tiempo de aprender nuevos idiomas, lo van a necesitar, ya que podría llegar un amor de tierras lejanas.

Están en una etapa de crecimiento, tomarán decisiones importantes para su vida como comenzar a vivir con su pareja o cambiarse de trabajo, arriésguense. Se resolverá esa situación familiar que los tenía estresados. Terminen de pagar sus deudas y ahorren. Si están en una relación, cuidado con los celos. Les llegará un dinero extra.

Leo

Es momento de que maduren y no tomen decisiones sin antes reflexionar, deberán ser pacientes y priorizar su estabilidad emocional. Pasarán por situaciones que los harán cambiar su manera de pensar. Llegarán oportunidades de crecimiento laboral, pero no se desanimen si las cosas no salen como esperan a la primera. Administren bien su dinero, no gasten en aquello que no necesitan. Un amor del pasado querrá regresar, lo mejor es que cierren ese ciclo para dar la oportunidad a nuevas personas.

Virgo

Es momento de alejarse de las energías negativas y las personas que no los están dejando avanzar. Podrán arreglar los trámites que tienen pendientes. Deberán confiar en ustedes para conseguir sus sueños, todo está a su favor. Olviden la pereza y hagan ejercicio para que se vean y se sientan mejor. Les llegará la invitación a salir de viaje. Si están en una relación, tendrán que apoyar a su pareja debido a una enfermedad.

Libra

Vienen mejoras en su economía, pongan en marcha los proyectos que tienen en mente. Tiene que cambiar su actitud y renovarse, piensen de manera positiva. Podrían tener la oportunidad de cambiar de trabajo, están en un momento de abundancia y tendrán mucha suerte. En el amor, encontrarán una pareja estable. Manténganse alejados de los conflictos.

Escorpión

Vienen cambios positivos, lo que imaginen va a suceder. No carguen con problemas que no les corresponden. Tendrán la oportunidad de mejorar en el trabajo, confíen en su intuición para saber qué camino tomar. Si están en una relación, quizás estén pensando en dejar a su pareja, siempre piensen en su felicidad. En el trabajo, llegarán oportunidades para ascender.

Sagitario

Es momento de hacer cambios que los lleven a obtener más dinero, todo está a su favor. Tienen que trabajar para terminar sus pendientes, deben ser más organizados y administrar su tiempo para cumplir sus metas. En el amor, cerrarán el ciclo de una relación, es momento de que piensen en ustedes. Terminarán de pagar sus deudas, empiecen a ahorrar. Vienen cambios en el trabajo, podrían tener un mejor puesto. Defiendan lo que piensen, no se dejen influenciar por nadie.

Capricornio

En estos días tienen que cambiar su actitud. Les podría llegar la propuesta de iniciar un negocio, acepten, les dejará buenos ingresos. Pasarán por una etapa de renovación, tienen que cambiar su manera de pensar y ser más positivos. Si están en una relación, podrían salir de viaje y disfrutar de días muy felices. Cuiden su dinero, podrían sufrir un robo. Aléjense de los chismes y no platiquen sus planes a cualquiera. Si están solteros, anímense a hablar con esa persona que les gusta.

Acuario

Es tiempo de crecer y pensar en su futuro. No tengan miedo a los cambios, están en una gran etapa, pero tienen que ser discretos con sus planes para no despertar envidias y malas energías. Podrían darse una nueva oportunidad en el amor. Les llegará un dinero extra, gástelo en ustedes. Podrían ofrecerles un nuevo puesto con mejor sueldo.

Piscis

Tienen que reflexionar bien las decisiones que van a tomar. Cuidado con las presiones del trabajo, podrían enfermarlos. Cerrarán el ciclo con un amor del pasado, no piensen en venganza, pronto volverán a enamorarse. Administren bien su dinero, no gasten de más. Cuidado con una traición de parte de un compañero del trabajo, no confíen en cualquiera. Es momento de que busquen su renovación personal.