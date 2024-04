Triplicar el consumo de carbohidratos te ayudará a perder peso, afirman los expertos en fitness

Los expertos en fitness afirman que triplicar la ingesta de carbohidratos puede ayudar a perder peso , a pesar de la mala reputación que se han ganado los carbohidratos en los círculos dietéticos. Según los gurús del fitness de Bulk.com , aumentar la ingesta de carbohidratos dos veces por semana puede aumentar significativamente la pérdida de peso.

PUBLICIDAD

Se dice que este método, científicamente respaldado y conocido como “ciclo de carbohidratos”, repara el metabolismo, que puede verse afectado negativamente por las dietas estrictas (aquellas de menos de 800 calorías). También se promociona como una forma más sostenible de perder peso sin dejar de disfrutar de su pizza o plato de pasta favorito.

“Ciclo de carbohidratos” se encuentra entre los cinco términos de búsqueda principales de “carbohidratos” en Google, con un volumen de búsqueda mensual promedio global de 67.000 durante el año pasado.

Recomendados

No hay que demonizar los carbohidratos (Freepik)

Rowan Cooke, especialista en ciencias del deporte y el ejercicio de Bulk.com, explica: “Si come un déficit de calorías y hace ejercicio varias veces por semana pero no pierde peso, esto podría deberse a que su metabolismo no está funcionando correctamente”.

“El ciclo de carbohidratos esencialmente funciona al permitir que su cuerpo queme grasa en lugar de carbohidratos y tejidos musculares. El proceso implica alternar entre días ricos en carbohidratos y días bajos en carbohidratos”, agrega.

La ingesta calórica diaria recomendada es de alrededor de 2000 calorías (para los hombres, 2500), y entre 900 y 1300 de esas calorías idealmente provienen de carbohidratos.

Por lo tanto, debes consumir entre 225 y 325 g de carbohidratos al día.

Rowan añade: “Con el ciclo de carbohidratos, pasarás dos días comiendo una gran cantidad de carbohidratos, entre 175 y 275 gramos, y tres días comiendo una cantidad baja de carbohidratos, entre 100 y 125 gramos diarios”.