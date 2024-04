Horóscopo de Los Ángeles y las buenas vibras para avanzar y progresar este lunes 29 de abril

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Nathaniel

Para alcanzar tus sueños, solo debes tener fuerza de voluntad y valentía. Superar los desafíos será tus mayores retos. Pide con fe al ángel Nathaniel para que ilumine cada paso que das y alcanzarás el éxito.

Tauro

Arcángel Rafael

Tu eres ejemplo y confianza para el que te rodea, así que esa buena vibra que contagias te llevará a alcanzar tus sueños. Pide a Rafael que llene tu corazón de humildad y generosidad para ayudar.

Géminis

Arcángel Metatrón

Tu camino al éxito ha sido largo, pero ya alcanzaste la meta. Te esperan nuevos retos que debes afrontar con valentía y que vienen con muy buenas perspectivas. Pide al ángel Metratrón el poder y la sabiduría para seguir.

Cáncer

Arcángel Yerathel

Necesitas paz y armonía en tu vida para poder encontrar el camino y avanzar. Cuando tengas soluciones y buena actitud, avanzarás al éxito sin contratiempos. El ángel Yerathel te guía con su luz divina y te ayuda a seguir adelante.

Leo

Arcángel Zadquiel

Necesitas sanar tu corazón y para ello debes deshacerte de los pensamientos del pasado que te tienen atrapada. Lo vas a lograr con fuerza de voluntad y firmeza en tus decisiones. El ángel Zadquiel te protege para que salgas adelante.

Virgo

Arcángel Chamuel

Recibe con agradecimiento y humildad el éxito y la prosperidad. No permitas que el ego te saque del camino del bien y la generosidad. El ángel Chamuel estará allí para guiarte en el camino del perdón.

Libra

Arcángel Miguel

Busca en ti el amor y ten paciencia y tolerancia para aguantar las presiones que tienes porque así vas a lograr encaminarte a la armonía y el éxito. Miguel es un ángel poderoso de sabiduría, pide con fe.

Escorpio

Arcángel Uriel

Ejerces el liderazgo y ahora más que nunca lo necesitas para que guíes proyectos exitosos en armonía y con mucho esfuerzo. Pide al ángel Uriel que te ilumine con su luz divina para transitar ese camino.

Sagitario

Arcángel Haniel

El amor llega a ti como una fuerza para sanarte y para hacerte feliz. El pasado debe quedar atrás y vivir el presente disfrutando al máximo. El ángel Haniel bendice el nuevo camino que transitas y te da esperanzas.

Capricornio

Arcángel Sandalphon

Hay decisiones que son muy difíciles de tomar, pero necesarias. Con ellas comprendes que trabajar con pasión y armonía son las claves del éxito. El ángel Sandalphon te guía y te da sabiduría para acertar y ayudar.

Acuario

Arcángel Raguel

Hay oportunidades que no debes dejar escapar, porque de ellas no sólo depende el progreso sino también tu paz mental. Raguel es el ángel que está allí para guiarte, pero también para que no pierdas el camino de la humildad.

Piscis

Arcángel Gabriel

No dejes que el egoísmo y los rencores llenen tu corazón. Saca esos sentimientos de tu vida y llénate de paciencia y buenas vibras para avanzar en cualquier terreno. Tu ángel guardián Gabriel te arropa para ayudarte desde la bondad y el amor.