Sacerdote explica por qué el anillo de matrimonio se usa en el dedo anular: “Es el más débil...”

En un episodio del podcast “Mantita y fe”, el párroco español Pablo Fernández-Martos, habló sobre la liturgia del matrimonio y entregó el motivo de por qué el anillo se lleva en el dedo anular.

”El anillo está en el dedo más débil, tú intentas levantar todos los dedos y se levantan fáciles, pero el anular no se levanta”, comenzó a explicar.

”Es muy bonito ver eso porque también el que se casa contigo, se casa contigo en tus fortalezas y en tus debilidades, y en el fondo tu matrimonio lo que permite es que aquel que te abraza, te abraza en tu debilidad”, agregó.

El religioso además indicó que este anillo en el fondo recuerda que el matrimonio es lo que “da fuerza para caminar, fortalece mi unión”.

”La tranquilidad de casarse es que aunque me vaya mal, aunque tropiece, aunque caiga, yo estoy sostenido en mi debilidad y por tanto no tengo miedo. Puedo caminar sin miedo a tropezar, porque sé que el otro siempre me va a levantar, aún cuando caiga muy profundo. Vivo en la seguridad de que él me va a amar sin condiciones, no me va a dejar abandonado cuando he tropezado, sino que cuando he tropezado va a estar sosteniéndome, no me va a dejar caer y si caigo me va a levantar”, terminó el sacerdote.

Las otras creencias sobre los anillos de matrimonio

China

En este país, los dedos de la mano representaban a los seres queridos. Así, el pulgar representa a los padres, el índice a los hermanos, el dedo medio a uno mismo, el anular a la pareja y el meñique a los hijos.

Si se juntan los dedos de las dos manos y se doblan los medios hacia dentro verás que es posible separar todos los dedos de la mano, excepto los anulares. Según la tradición china esto explicaría que las parejas están destinadas a estar juntas.

Antigua Roma

En el Imperio Romano, los tratos solían cerrarse con anillos, ya que eran cosas que solían tener siempre en las manos y muchas veces los matrimonios eran tratos entre dos familias. Según San Isidro, el dedo anular de la mano izquierda tiene una vena que va directamente conectada con el corazón, de ahí que se reservara este dedo para el anillo de bodas, en el caso de las parejas que no solo se hubieran casado por conveniencia, sino también por amor.