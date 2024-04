¿Dónde colocar las fotografías en casa según el Feng Shui?

Tener fotografías de momentos felices o de eventos importantes como el matrimonio, el nacimiento del bebé o de unas vacaciones en familia es muy común en nuestro hogar, pero ¿Qué dice la filosofía del Feng Shui al respecto? ¿Qué energías atrae tener esas imágenes? ¿En qué lugar deberían estar?

El Feng Shui se basa en la ocupación consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr de este una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Para este sistema filosófico de origen taoísta, las fotografías son verdaderos activadores de energía.

Según los expertos, las fotografías pertenecen al elemento fuego, uno de los 5 elementos del Feng Shui, y hacen que el nivel de energía aumente en el lugar donde se coloquen, reseña la revista Ad Magazine.

Recomendados

Pero como todo en la vida, debe existir un balance, ni muchas ni pocas, y además, hay que seleccionar las adecuadas para cada área y espacio de la casa.

La principal regla para tener fotografías que adornen tu hogar es que representen momentos felices, momentos que de verdad quieres guardar y atesorar por siempre y que te sientes orgullosa de mostrar al mundo.

Fotos de viajes, graduaciones, presentaciones, fiestas familiares, bodas, cumpleaños, reuniones; todo debe apuntar a la felicidad, porque esa es la energía que va a reinar en tu casa.

A continuación te explicamos en qué lugares de tu hogar deben estar para potenciar la energía, la cantidad y el tipo de imágenes que se deben tener.

Ni muchas ni pocas

Pues como todo en Feng Shui, hay que buscar siempre el equilibrio. Ni demasiadas, ni pocas, exactamente igual que ocurre con cualquier otro tipo de objeto que se encuentre en tu hogar. Si tienes muchas, intenta reducir ese número a la mitad. Ahí encontrarás el equilibrio que necesitas.

Qué tipo de fotografías debes tener en casa

El Feng Shui no prohíbe nada, pero hay imágenes que potencian más las energías que otras:

Fotos que aporten buenas sensaciones, y que expresen las emociones que deseas en estos momentos para tu vida. Pueden ser lugares, ciudades, paisajes, animales y objetos.

que deseas en estos momentos para tu vida. Pueden ser lugares, ciudades, paisajes, animales y objetos. Fotos de tus hijos: intenta siempre que sean fotos de la edad actual en la que se encuentren e ir guardando las antiguas en un álbum familiar. De este modo la energía no se estancará.

intenta siempre que sean fotos de la edad actual en la que se encuentren e ir guardando las antiguas en un álbum familiar. De este modo la energía no se estancará. Fotos de momentos felices: coloca imágenes que te evoquen sentimientos alegres, de paz y bienestar. Al igual que los objetos, las fotografías tienen que transmitirte una sensación positiva. Por eso, evita aquellas que salgan personas tristes o que no te hagan sentir bien, sino en vez de activar la energía, obtendrás el efecto contrario.

coloca imágenes que te evoquen sentimientos alegres, de paz y bienestar. Al igual que los objetos, las fotografías tienen que transmitirte una sensación positiva. Por eso, evita aquellas que salgan personas tristes o que no te hagan sentir bien, sino en vez de activar la energía, obtendrás el efecto contrario. Fotos de pareja: imágenes que muestren momentos juntos, felices que transmitan buena energía.

imágenes que muestren momentos juntos, felices que transmitan buena energía. Fotos de familiares fallecidos: cuando queremos tener el recuerdo de esa persona que ya no está con nosotros, mejor una fotografía en la que aparezca ella sola. Es muy importante que el número de fotografías de personas que ya no están en este plano sea mucho menor al de las personas vivas, porque se crearía un desequilibrio energético. Y sobre todo, no coloques ninguna en el dormitorio. Deben estar en un lugar especial en la sala de estar, lejos de fotografías de personas que estén vivas.

Dónde deben estar las fotografías

En la recamara

Lo que recomienda el Feng Shui es colocar fotos en pareja, en caso de que compartas tu vida con alguien, de lo contrario, lo mejor es que pongas una foto tuya que sea de tu agrado, una foto que te recuerde tu potencial, un momento increíble o donde simplemente te guste cómo luzcas.

La razón es que las fotografías, como activadores de energía, llevan también las vibraciones de aquellos que aparecen retratados, es por ello que la recámara, como habitación privada, no debe ser invadida con la energía de otras personas, sólo la tuya y la de tu pareja.

Todo lo ajeno y extraño terminará por perturbar tu sueño y por provocar un desbalance en toda la habitación, este espacio debe permanecer íntimo.

Sala principal

Es el mejor lugar para colocar fotografías familiares, de momentos especiales, de reuniones o viajes. De acuerdo con el Feng Shui, fortalece todos los vínculos entre tus seres más queridos, tu entorno y tu propia energía.

Estas representaciones de amor, armonía y comunión en la habitación principal de tu casa logrará que todo tu espacio se inunde de vibraciones positivas.

También recomienda las fotos de graduaciones, boda, ceremonias importantes y viajes, esto llama a la abundancia y la fortuna, mucho mejor si las colocas en marcos de madera o marcos metálicos ovalados, así alentarás el flujo energético.

Cocina o el comedor

Según el Feng Shui, colocar fotografías familiares en la cocina creará confianza, unión y fortaleza entre los miembros directos de la familia, es decir, padre, madre, hijos, o quienes residan en casa.

Esta fortaleza de lazos se da gracias a que es en la cocina donde se nutre, literalmente, a toda la familia. Lo único que el Feng Shui advierte es no colocar las fotos cerca del fuego o frente a la estufa u horno.

No en lugares oscuros

Baños, sótanos, bodega, lavadero, no son los sitios más adecuados para poner esas fotografías de tu familia.

Aunque parece obvio, no es extraño encontrarse fotografías en sitios en los que no te detienes o que no son los más adecuados, como por ejemplo el aseo.