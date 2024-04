El tipo de zapato adecuado para combinar con tus jeans según su forma

Si no lo sabías, te comentamos que no cualquier zapato es adecuado para combinar con tus jeans ya que esto se elige según su forma. Si es recto, pitillo o acampanado al estilo setentero, cada uno de ellos tiene sus mezclas perfectas para potenciar aún más nuestra silueta y armar looks elegantes.

Bien sabemos que de la moda, lo que nos acomoda, así que siéntete en la libertad de escoger el que te haga sentir más cómoda, pero no olvides por completo estos tips de los expertos que no requieren esfuerzo y que dan grandes resultados.

¿Cuál es el tipo de zapato para mis jeans según su forma?

Skinny jeans

Si te gustan los vaqueros ajustados que resalten tus atributos, debes saber que le quedan bien casi todos los tipos de calzado, ya que su bota ceñida al tobillo hace que destaquen. No obstante, Vogue recomienda especialmente los tacones stilettos, los tenis blancos y los modelos destalonados como kitten heels.

Recomendados

Mom jeans

Como su bota es más ancha, pero se corta por encima del tobillo, entonces podemos resaltar su acabado con zapatos de tacones rectos o cuadrados que nos harán ver femeninas. Incluso pueden tener pulsera para sujetar o tiras altas que lo harán vistoso. Los sneakers son igualmente válidos.

Rectos

Son los jeans más clásicos de todo y por ende, tienen una amplia galería a su favor: desde botines, pasando por mules, mocasines o sandalias bajas si estás en verano y quieres andar cómoda para todos tus compromisos.

Anchos

Si son anchos, pero rectos puedes elegir zapatos altos de todos los tipos. De esta manera evitaremos recortarnos estatura y favorecer el aspecto de cuerpo curvilíneo.

Por otro lado, si son anchos pero con efecto acampanado, te conviene usar botines para potenciar el efecto visual de piernas extra largas. Evita los zapatos bajos para que no se arrastre tu pantalón.