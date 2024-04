Mujer se hizo “trenzas fulani braids”, no quiso pagar y estilista la dejó pelada

Durante la tarde de este lunes comenzó a circular a través de las redes sociales, la historia de una mujer que acudió a una peluquería en Argentina, y al intentar irse sin pagar...quedó casi pelada. La protagonista de este hecho pidió hacerse unas “trenzas fulani braids”.

Al momento de pagar, dijo que no le funcionaba la billetera virtual, intentando irse del recinto. Pero la peluquera tomó la decisión de cortarle el pelo, previa consulta con la mujer y la propia policía.

La peluquera subió a sus redes el inicio del trabajo que hacía con el pelo de la clienta y en ese momento, otra mujer le advirtió: “Me dijo ‘May, ten cuidado porque esta chica tiene la modalidad de ir a las estéticas, hacerse de todo e irse sin pagar’. Entonces le dije que iba a terminar de trabajar y le iba a avisar para que la espere afuera”.

“Ella llegó y se quedó afuera. Ahí empecé a ver cómo que me estaba haciendo la misma historia de que le habían hackeado la cuenta, que no tenía la plata”, dijo May, la estilsta.

“Me decía ‘voy acá a la vuelta y te traigo el efectivo’, pero no accedí a que se vaya”, explicó.

La estilista indicó que llamaron a la policía y “cuando los efectivos llegaron preguntaron cuál era el problema. Les explicamos la situación y hablaron con ella. Después volvieron y nos dijeron que la chica no tenía para pagar y llegamos al acuerdo de que le retiraba las trenzas”, sostuvo.

“Cuando se las estaba sacando me dijo que si quería iba y se las hacía devuelta, así que la mejor opción que tomé fue cortárselas de raíz. Le saqué todo porque me pareció que no era justo que juegue con mi trabajo ni con el de ninguna colega. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero esto lo hicimos con la policía. Llegamos a ese acuerdo, yo le retiraba las trenzas y ella no iba detenida. Accedió y fue todo con presencia de la policía, le saqué las trenzas y ella se fue caminando”, detalló.