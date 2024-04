Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 15 al 18 de abril

Para esta semana del 15 al 18 de abril de 2024, llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para indicarte cuál es tu carta del tarot y tus colores de la fortuna.

También conocerás cuáles son los signos más compatibles para que tengas un amor verdadero y duradero, así como saber si necesitas encender de nuevo la llama de la pasión con tu pareja.

Mhoni Vidente también te indica cuáles son tus números de la suerte, los colores de la abundancia que debes usar y cuál será tu mejor día.

Mhoni Vidente te da los consejos para que inicies al máximo la semana y si es tu momento para arrancar ese proyecto laboral que tanto deseas. Sigue sus recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos personales y profesionales.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salió la carta de “El Ermitaño”, lo que implica que es un momento para resolver problemas pendientes con la fuerza y tenacidad que te caracterizan. Se acercan días de celebración por tu cumpleaños rodeado de seres queridos y la posibilidad de un viaje para disfrutar la vida. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 11 y el 16; tus colores son el rojo y el blanco, y los signos compatibles contigo son Sagitario, Capricornio y Leo. Tus palabras de la semana son “Un nuevo comienzo” y “¡Quítense de mi camino, que ya estoy aquí!”, significan que, sin duda, estás preparado para alcanzar grandes cosas. Te espera una semana mágica llena de reinvención y crecimiento personal. Los astros están a tu favor, solo debes ser discreto con tus éxitos para no despertar envidias. Se avecina un reacomodo laboral con un ascenso probable.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Bastos”, por lo que es momento de tener fuerza y decisión en todo lo que emprendas. Te encuentras en una etapa de crecimiento profesional donde estás destinado a ser líder. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 24 y el 27; tus colores son el verde y el blanco, y tus signos compatibles para el amor son Acuario, Virgo y Capricornio. Tus palabras de la semana son “Nuevos retos”e implican que tu buena actitud te trae energías positivas, por lo que se avecina un periodo de abundancia. Aprende que el valor de las personas reside en sus acciones y no en sus posesiones. Recibirás una invitación a un viaje con amigos, ¡acéptala!, te ayudará a renovar energías. En el amor, es hora de olvidar a quien no te conviene, enfócate en tu estabilidad emocional y en quererte a ti mismo primero, antes de buscar otra pareja.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” te salió en el tarot, quiere decir que expandas tus horizontes, deja de lado las limitaciones y explora nuevos rumbos, incluso en otros países. La carta te impulsa a continuar tu preparación personal y profesional, ya que te encuentras en una etapa de crecimiento. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 18 y 30; tus colores son el rojo y el amarillo, y tus signos compatibles son Acuario, Libra y Sagitario. Tus palabras de la semana son “¡Mírame que esto es presente!”, estas palabras resuenan profundamente en ti, Géminis, ya que tu signo busca constantemente la aprobación y el reconocimiento por sus logros. Recuerda que la verdadera grandeza reside en la humildad y la bondad. Dios te otorgará un regalo en estos días que te llenará de alegría, pero no caigas en el egocentrismo. Te espera una semana llena de presiones.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot, lo que implica que tus deseos se pueden manifestar, enfócate en tus metas y objetivos sin distraerte en situaciones amorosas que te perturben. Tu mejor día es el jueves; tus colores de la fortuna son el amarillo y el azul; tus signos compatibles para el amor son Piscis, Escorpión y Capricornio, y tus números mágicos son 04 y 23. Tus palabras de la semana son “¡Reinvento mi cuerpo, equilibro mis sentimientos y disfruto de la vida!”, esta frase resume a la perfección la necesidad de Cáncer de encontrar un balance entre el bienestar físico, emocional y mental. No te dejes consumir por la búsqueda de dinero y reconocimiento profesional, es hora de dejar atrás lo negativo, renovarte y disfrutar de la vida de una manera más relajada. Te espera una semana con algunos obstáculos en el trabajo y los estudios.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Rueda de la Fortuna” indica que es un momento de grandes oportunidades y éxitos para tu signo, confía en tus capacidades y no dudes de tu potencial para alcanzar lo mejor. Aprende de los errores del pasado para no repetirlos. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 09 y 13; tus colores son el amarillo y el naranja, y tus signos compatibles en las relaciones son Sagitario, Piscis o Aries. Tus palabras de la semana son “Infinitas posibilidades de ser feliz, no te sabotees a ti mismo”, estas palabras resuenan con tu esencia porque eres un líder nato que inspira a los demás con su sabiduría y fuerza. Recuerda que el verdadero liderazgo se basa en la humildad, la empatía y la sabiduría, no caigas en el ego o la arrogancia, sino que busca siempre el bien común y el beneficio de los demás. El verdadero amor llegará muy pronto a tu vida.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Diablo” te salió en el horóscopo del tarot, eso es un llamado a ser más precavido y no confiar ciegamente en los demás. Esta carta te advierte sobre la presencia de enemigos ocultos, por lo que debes estar atento y protegerte; sin embargo, no dejes que el miedo te paralice, ya que también trae consigo la suerte en juegos de azar, con tus números mágicos 06 y 33. Tu mejor día es el miércoles; tus colores son el plateado y rojo, y tus signos compatibles para el amor son Capricornio, Tauro y Cáncer. Tus palabras de la semana son “Debemos ser auténticos y no sabotear nuestra propia felicidad”, esta frase es un mantra para Virgo, un signo que busca constantemente alcanzar la perfección y el éxito, solo recuerda que la verdadera felicidad no reside en lo material. En el amor, finalmente encontrarás la estabilidad que tanto anhelas.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Momento de analizar si este es el camino que realmente deseas seguir, no temas a los nuevos retos y consideren un cambio de aires para alcanzar tus objetivos. Tienes excelentes habilidades para la mediación, por eso te consideran el abogado o psicólogo de amigos y familiares. La carta de “La Templanza” te recuerda que la paciencia y la constancia son claves para alcanzar tus metas. No te apresures, ve paso a paso y el éxito llegará finalmente. Un amor del pasado, posiblemente de Géminis o Acuario, regresará a tu vida buscando una segunda oportunidad, analiza si le darás el beneficio de la duda. Momento de solucionar problemas y fortalecer tu relación, la comunicación y el entendimiento serán esenciales. Tus números mágicos son 01 y 26; el amarillo y rojo son tus colores de la abundancia, y Géminis y Acuario son tu mejor compatibilidad amorosa.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos 15 y 19; tu compatibilidad en el amor es con Cáncer, Géminis o Piscis, y la abundancia la conseguirás con los colores blanco y azul. El “As de Oros” es tu carta del tarot, te anuncia un momento dorado para brillar en todo lo que emprendas, así que no temas dar el paso y persigue tus sueños con total seguridad. Tu talento y esfuerzo serán reconocidos, lo que te traerá oportunidades de ascenso y aumento de ingresos; en esta etapa no dudes en mostrar tus habilidades y tomar la iniciativa. Si estás pensando en emprender un nuevo negocio o cambiar de trabajo, esta semana es ideal para hacerlo. Prepárate para recibir una lluvia de abundancia. La prosperidad económica llegará de forma inesperada. El amor toca a tu puerta, un encuentro especial dará inicio a una relación apasionada y duradera.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Te salió la carta de “El Sol”, y significa que tu camino se ilumina y anuncia un periodo de abundancia y éxito en todos los aspectos de tu vida. La energía positiva te rodea, prepárate para brillar con tu característico optimismo, tus habilidades y talentos serán reconocidos, lo que te abrirá las puertas a nuevas oportunidades, ascensos e incluso cambios de trabajo. Azul y negro son tus colores de la fortuna; la suerte te llega con los números 12 y 45, y el mejor amor lo conseguirás con los signos Cáncer, Virgo y Tauro. Confía en tu intuición y toma decisiones acertadas, no tengas miedo de asumir nuevos retos, tu capacidad de liderazgo te permitirá alcanzar grandes logros. Si bien la pasión sigue viva en tu relación, esta semana será crucial para prestar atención a posibles problemas de comunicación o diferencias de opinión con tu pareja.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La estabilidad emocional impera en tu relación, esta semana será importante cultivar el romance y la pasión para mantener la llama encendida. Un encuentro inesperado podría dar inicio a una relación duradera y llena de felicidad si te encuentras soltero. La carta del tarot que te tocó es “La Estrella”, por ello se ilumina tu camino, guiándote hacia un futuro brillante lleno de oportunidades y éxitos. Es momento de dejar atrás el pasado y enfocarte en el presente con la determinación que te caracteriza. Pon en práctica tus talentos y habilidades para alcanzar el éxito profesional que tanto anhelas. El martes será tu mejor día de la semana; tus números mágicos serán 05 y 27; el rojo y azul son tus colores de la abundancia, y el amor lo encontrarás con alguien del signo de Aries, Tauro o Leo. No dudes en asumir responsabilidades y demostrar tu liderazgo para alcanzar el éxito.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El miércoles será tu mejor día; tus números mágicos son 10 y 17; para atraer la abundancia te recomiendo usar los colores azul y blanco, y Libra, Virgo y Géminis son tu mejor compatibilidad para el amor. Tu carta del tarot es “La Torre”, por ello podrás derribar las barreras que te limitan y construir un futuro exitoso sobre bases firmes. Es momento de tomar las riendas de tu vida y perseguir tus sueños con la seguridad que te caracteriza. Tu arduo trabajo y talento te han abierto las puertas a nuevos proyectos y retos que te permitirán alcanzar el éxito que tanto anhelas. La prosperidad económica llega a tu vida, es momento de aprovechar la buena energía astral para realizar inversiones inteligentes y comenzar a construir un patrimonio sólido para tu futuro. No temas expresar tus sentimientos y defender lo que deseas en el amor.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Carruaje” te anima a perseverar en tus esfuerzos y sacar a relucir tu potencial, no temas enfrentar retos y demostrar tus habilidades para salir adelante, supera los miedos y limitaciones que te han frenado en el pasado y brilla con la luz que te caracteriza. Busca nuevas oportunidades que te permitan crecer profesionalmente, confía en tu intuición y toma decisiones acertadas para tu futuro. El jueves será tu mejor día de la semana; la fortuna te llega con los números 03 y 31; el rojo y blanco son tus colores de la fortuna, y tu mejor compatibilidad amorosa es con los signos de Cáncer, Escorpión y Capricornio. La seguridad en ti mismo y la autenticidad serán tus mejores armas para conquistar a esa persona especial, si te encuentras en una relación de pareja, esta semana será crucial para fortalecer el vínculo con tu ser amado de forma duradera.