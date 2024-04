¿Quieres saber como te comportas en una relación? Elige un vestido y conoce la respuesta

Los test visuales de personalidad no son instrumentos diagnósticos, sino herramientas de autodescubrimiento que te pueden ayudar a comprenderte mejor a ti mismo. Se recomienda tomarlos con un espíritu abierto y sin expectativas rígidas.

El que encontrarás a continuación puede revelar grandes rasgos de tu personalidad, específicamente, sobre tu vida amorosa. Si en este momento de tu vida tienes una relación sentimental y estás con ganas de conocer cómo te comportas en la misma, súmate a este contenido para que lo descubras fácilmente.

Solo deberás indicar cuál vestido de novia, de los que están en la imagen de abajo, es tu favorito. Ojo que no es obligatorio dar una respuesta en segundos. Demórate todo lo que desees. No hay ningún problema.

Hay tres vestidos de novia en la imagen del test visual. Te debes quedar con uno y ese tiene que ser tu preferido sí o sí. No digas algo simplemente para cumplir. Eso no está permitido. Además, debes recordar que los resultados de la prueba no poseen validez científica, como muchos piensan.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Resultados del test visual

Si eliges el vestido de novia 1

Si este es tu vestido de novia favorito, te encanta estar enamorado(a). Te dedicas bastante al bienestar de la relación. Haces todo lo que está a tu alcance para estar siempre en armonía con tu pareja.

Si eliges el vestido de novia 2

Si este es tu vestido de novia preferido, eres muy realista. Llegas a sentir muchas cosas buenas por tu pareja, pero no te aferras a ella porque sabes que ninguna compañía es eterna.

Si eliges el vestido de novia 3

Si este es tu vestido de novia favorito, la persona que tienes a tu lado es tu prioridad. Siempre haces lo posible por hacerla sentir amada y aceptada. Satisfaces sus deseos.