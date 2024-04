Descubre qué tan controlador eres con solo elegir un tipo de mueble

La necesidad de controlar situaciones, personas o resultados puede ser sutil y a menudo, quienes tienen esta tendencia, no son plenamente conscientes de ella. Sin embargo, ser demasiado controlador puede afectar negativamente las relaciones personales, el bienestar emocional y la capacidad de adaptarte a situaciones inesperadas.

Si te preguntas si este rasgo forma parte de tu personalidad, te cuento que realizar este test visual puede ser de mucha ayuda. Todo lo que tienes que hacer es observar la imagen principal de la nota y elegir uno de los cuatro asientos que se muestran, el que más te guste para sentarte.

Recuerda que esta prueba es solo una herramienta de autoevaluación y no debe ser considerada como una verdad absoluta. Si sientes que la necesidad de control está afectando significativamente tu vida, hablar con un profesional de la salud mental puede proporcionarte un apoyo valioso.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Resultados del test visual

Si elegiste el puff

Si has elegido esta opción, esto indica que eres una persona que disfruta manteniendo el control de las situaciones. Por esta razón, te gusta saber quién entra o sale, qué hacer y cómo hacerlo para estar preparado ante cualquier eventualidad que la vida te presente. Además, te distingues por tu arduo trabajo hasta alcanzar tus metas. Esta determinación y enfoque te llevan a destacarte como alguien que no se rinde fácilmente y que está dispuesto a enfrentar los desafíos con valentía y perseverancia.

Si elegiste el sofá

Si has elegido esta opción, esto significa que eres una persona que busca el poder. Con esa inclinación, puedes optar por tomar decisiones autoritarias o simplemente influenciar a los demás con tus elecciones. Sin embargo, las personas confían en ti porque eres un buen líder. Tu capacidad para liderar con integridad y empatía te distingue, lo que genera confianza en que utilizarás tu influencia de manera positiva para el beneficio de todos. Asimismo, tu habilidad para motivar y guiar a otros hacia metas comunes es admirable y contribuye al éxito del grupo en su conjunto.

Si elegiste la poltrona

Si has elegido esta opción, esto indica que hay cosas que te perturban y no te dejan en paz. Los estados de ánimo de los demás y la fuerza emocional te convierten en una persona súper sensible. Esta sensibilidad te permite conectar profundamente con las emociones de los demás, lo que puede ser tanto una fortaleza como un desafío, dependiendo de la situación. Sin embargo, esta capacidad de empatía te brinda la oportunidad de comprender y apoyar mejor a quienes te rodean, fomentando relaciones más profundas y significativas.

Si elegiste el sillón

Si has elegido esta opción, esto significa que eres una persona con mucha confianza y que no necesita controlar una situación. Asimismo, destacas por tu personalidad tranquila y serena. Cuando surgen imprevistos, no te afectan y buscas la manera de tomar una buena decisión. Esta habilidad para mantener la calma y adaptarte a las circunstancias imprevistas es admirable y te ayuda a enfrentar los desafíos con una actitud positiva. Además, tu capacidad para mantener la compostura en situaciones difíciles inspira a otros a seguir tu ejemplo y contribuye al desarrollo de un entorno más armonioso y resiliente.