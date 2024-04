Esto es lo que debe hacer cada signo si desean tener un buen mes de abril, según Mhoni Vidente

La famosa astróloga y tarotista cubano-mexicana, Mhoni Vidente, dio a conocer sus predicciones para el inicio de abril que podría impactar de lleno en toda la primavera de 2024 a los signos.

Aries

Esta semana, el arcángel Miguel te brindará orientación y te animará a enfocarte en transformar tu vida hacia lo positivo, ya que se vislumbran importantes cambios que te llevarán hacia la abundancia y la riqueza.

Tu día más propicio será el martes, tus números de la suerte son 07 y 16, y el color asociado con la abundancia es el rojo. En esta Semana de Pascua, rodeada de energías positivas, recuerda que como Aries, representado por el carnero, es momento de liberarte de cualquier negatividad. Tu posición como el signo más fuerte y líder del Zodiaco implica una misión de ayuda hacia los demás, así que no ignores tu destino y mantén tu compromiso con el prójimo.

En cuanto al amor, tu relación seguirá estable; y tus signos más compatibles serán Capricornio, Leo y Virgo. Procura descansar más y dejar de preocuparte por proyectos empresariales pasados. Viste de rojo o naranja para potenciar tu energía.

Tauro

Esta semana, contarás con la protección del arcángel Zadkiel, quien te ofrecerá soluciones a tus problemas si lo invocas. Será importante que mantengas la calma y la paciencia en todas tus acciones. Tus números de la suerte son 05 y 14, y tu color auspicioso es el verde fuerte, con el miércoles como el mejor día.

Durante la Semana de Pascua, experimentarás cambios en tu hogar y en tu entorno, con la ayuda de los ángeles para mejorar tu vida. Notarás que las personas te tienen más en cuenta en sus decisiones y te otorgan más autoridad en tus opiniones.

Es probable que recibas ingresos adicionales debido a una deuda del pasado, y podrían surgir oportunidades relacionadas con publicidad o venta de ropa. En el ámbito amoroso, tendrás una buena compatibilidad con los signos Acuario, Virgo y Escorpión, y te sentirás muy bien. Sin embargo, procura moderar tu consumo de alcohol en las celebraciones.

Géminis

El arcángel Rafael señala que serás beneficiado con sanación tanto física como mental, solo necesitas invocarlo para recibir sus bendiciones. Es importante que tomes decisiones basadas en la razón, no en las emociones.

Para encontrar la paz, el poder de tu mente es fundamental en tu vida. Tus números de la suerte son 08 y 12, el color que te favorece es el naranja, y el jueves será tu día más propicio. Durante esta Semana de Pascua, tendrás una gran suerte en el ámbito laboral, y tu signo brindará la oportunidad de resolver problemas sentimentales.

Si estás desarrollando sentimientos por alguien que no es tu pareja actual, es crucial que aclares tu situación emocional y te quedes con quien realmente te valore. Los signos más compatibles para ti son Acuario y Libra. Es importante que cuides tu salud, especialmente en relación con la presión arterial alta y el exceso de grasa en el cuerpo; sigue con tu dieta y tu rutina de ejercicio.

Cáncer

Durante estos días, el arcángel Jofiel te guiará, recordándote que los sueños pueden hacerse realidad con constancia y confianza en tus metas. Tus números de la suerte son 02 y 10, el color que te favorece es el amarillo, y el viernes será tu día más auspicioso.

Durante esta Semana de Pascua, tendrás la oportunidad de crecer y renovar tu energía, aprovechando la conexión especial que tienes como signo de agua con lo divino. Es posible que enfrentes cambios en tu trabajo y que no obtengas el ascenso que te habían prometido; sin embargo, es un momento para destacar y hacer valer tu desempeño y creatividad.

Como el comunicador del Zodiaco, tiendes a relacionar todo con viajes. Esfuérzate por mantener y fortalecer tu relación amorosa; si no funciona, busca terminar en buenos términos. Es probable que tengas gastos relacionados con tu automóvil, trámites de pasaporte y que tu familia te invite a viajar.

Leo

El arcángel Metratrón te insta a creer en ti mismo esta semana y a escuchar tu voz interior. Este ser divino te brindará fuerza espiritual si lo invocas, así que confía en su guía. Tus números de la suerte son 18 y 20, el color que te beneficia es el azul fuerte, y el miércoles será un día especialmente propicio.

Durante esta Semana de Pascua, sentirás la urgencia de encontrar estabilidad financiera; mantén tu enfoque en tus metas y lograrás alcanzarlas. Cuida de tu salud mental y física, evitando el estrés y los dolores de cabeza. Es posible que alguien del pasado busque reconciliarse contigo, pero es importante cortar cualquier influencia negativa.

Deja de lado los pensamientos de venganza y concéntrate en perdonar durante estos días santos. Podrías enfrentar un examen laboral para ascender en tu puesto. Durante estas vacaciones, dedica tiempo de calidad a estar con tu familia.

Virgo

El arcángel Uriel será tu guía en estos días, recordándote tu fuerza y poder como uno de los signos más resilientes del Zodiaco. Concéntrate en tus objetivos para alcanzar el éxito. Tus números de la suerte son 21 y 39, el color que te favorece es el rojo intenso, y el lunes será un día auspicioso.

Durante esta Semana de Pascua, disfrutarás de energías positivas a tu alrededor, y es posible que recibas invitaciones para viajar y pasar tiempo con tu familia. Recuerda que tu signo es fundamental para tus seres queridos, así que durante estos días santos, puedes realizar rituales simbólicos como encender una vela blanca y bendecirte con agua bendita.

Es probable que recibas invitaciones para bodas familiares, y en el amor, tu vida seguirá en armonía. Tu signo es muy apreciado y siempre estarás rodeado de personas bondadosas; aprovecha esta cualidad para encontrar una pareja, siendo más compatible con los signos Aries y Cáncer.

Libra

El arcángel Ariel te asegura que contarás con una poderosa fuerza espiritual en estos días; confía en ti mismo. Tus números de la suerte son 06 y 32, y tus colores auspiciosos son el naranja y el verde. El martes será tu mejor día.

Durante esta semana, sentirás un fuerte impulso para avanzar tanto en tu vida personal como laboral. Eres el sostén de aquellos que te rodean, por lo que siempre buscas mayor estabilidad financiera y una relación de pareja sólida. Te recomiendo realizar actos de caridad hacia quienes lo necesiten y encender una vela blanca para atraer la guía divina.

Es posible que tengas la oportunidad de resolver conflictos con personas con las que has tenido diferencias. No te preocupes demasiado por lo que aún no ha sucedido; enfócate en resolver los problemas a medida que surjan. Encontrarás el amor verdadero, posiblemente con alguien de los signos Sagitario o Tauro.

Escorpio

El arcángel Miguel estará contigo esta semana, asegurándote un final feliz para tus problemas. Debes ser más cuidadoso con tus gastos para asegurar tu patrimonio. Practica la comprensión hacia tus seres queridos y recuerda que las apariencias pueden ser engañosas.

El miércoles será tu mejor día, con los números de la suerte 05 y 49, y los colores blanco y amarillo. Es importante que mantengas tu rutina de ejercicio para estimular la liberación de endorfinas y evitar la depresión y la angustia.

Disfrutarás de un viaje con amigos y familiares; sumérgete en el mar para beneficiarte de sus propiedades curativas. Eres conocido como el mayor conquistador del Zodiaco, pero es fundamental que seas sincero en tus relaciones y te comprometas con una sola persona. Tienes mayor compatibilidad con Piscis y Cáncer.

Sagitario

Esta semana estará llena de fiestas y reuniones con amigos, donde conocerás personas muy compatibles contigo y experimentarás pasión. Es probable que realices compras de ropa o cambies tu aspecto, y es posible que un amor de Aries o Virgo llegue para quedarse.

El arcángel Uriel estará a tu lado para protegerte. Debes trabajar en ser más tolerante con los demás, eligiendo cuidadosamente tus amistades y relaciones amorosas. Evita mantener cerca a personas que solo te causan daño mental y mala suerte. Atrae la prosperidad con tus acciones y busca oportunidades para destacar en todo lo que hagas.

Tus números de la suerte son 07 y 31, y los colores que te favorecen son el rojo y el naranja, con el viernes como tu mejor día. Mantén una actitud positiva hacia la vida; te sugiero poner agua bendita en la nuca y encender una vela. A veces, ganas al perder, así que si no estás satisfecho con tu trabajo actual, considera buscar uno que se ajuste mejor a tus necesidades y aspiraciones.

Capricornio

Acuario

El arcángel Metatrón te acompañará en estos días, instándote a tener más determinación en tus ideas y pensamientos para llenarte de energías positivas. Aprende a rodearte de personas que te impulsen a ser una mejor versión de ti mismo. Pronto recibirás un reconocimiento laboral que te llenará de satisfacción.

Tus números de la suerte son 02 y 07, y los colores que te favorecen son el gris y el azul, con el martes como tu día más auspicioso. Recibirás dinero por el pago de una deuda y recibirás la feliz noticia de un embarazo en la familia. Dado que tu signo requiere del deporte y el contacto con la naturaleza, considera planear unos días de campamento.

La persona ideal para ti podría ser de los signos de Virgo o Tauro. Un familiar podría buscarte para solicitar ayuda económica, y continúa con tus cursos de economía o arquitectura. Un amor del pasado, posiblemente de un signo de fuego, podría estar buscándote para reavivar la llama.

Piscis

El arcángel Jofiel te ayudará a liberarte de las ataduras del pasado que estaban obstaculizando tu progreso. Debes deshacerte de las preocupaciones innecesarias y enfocarte en tu éxito, ya que tu signo está destinado a triunfar. No te cargues con problemas que no te corresponden; aprende a dejar ir.

Tus números de la suerte son 21 y 47, y los colores que te benefician son el naranja y el verde, con el miércoles como tu día más favorable. Estás en un período de abundancia, por lo que es crucial mantener el movimiento para seguir creciendo.

Es posible que personas del pasado y antiguos amores regresen a tu vida, pero recuerda utilizar tu fortaleza mental para cerrar esos capítulos. Seguirás teniendo éxito en tu trabajo, e incluso podrías recibir ofertas para un mejor puesto. Evita el exceso de alcohol y las drogas. Durante estos días de vacaciones, podrías experimentar amores apasionados y fugaces.