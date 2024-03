Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 25 al 28 de marzo

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 25 al 28 de marzo de 2024, en los que te indica cuáles son los colores que te traerán abundancia; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, los datos clave sobre tu día de la suerte para el transcursos de la semana y los colores que te traerán abundancia; también te da consejos para que triunfes en tu vida profesional.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para la semana del 25 al 28 de marzo y disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida. Además, te dice como cuidar tu salud y finanzas personales.

Revisa lo que Mhoni Vidente dice para ti esta Semana Santa y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de enfocarte en tu proyecto de trabajo y dejar a un lado los problemas de inseguridad que puedas tener, estás en tu tiempo de crecer más en lo económico, pero a veces tú mismo te saboteas y no te dejas avanzar. Cuando cumples años tu energía se renueva totalmente y hace que vengan a ti nuevos proyectos de vida, te festejas en esta semana y te organizan algo con tus amigos. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de marzo, ese día vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo personal y como profesional. Debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma, recuerda que tu punto débil son los nervios, así que cuídate de dolores de cabeza o cuello; trata de ir con el médico. Tendrás un mensaje de un amor del pasado que va a querer volver, pero primero tú trata de hablar. Tu número de la suerte es el 21 y tu color para atraer la fortuna el rojo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás pendientes atrasados esta semana y te pondrás al corriente en tus cuestiones de trabajo, recuerda, amigo de Tauro, que debes administrar mejor tu tiempo para que puedas cumplir con tus compromisos. Trata de controlar ese carácter y temperamento explosivo para no tener problemas con tu pareja. Cuídate de dolores de intestino o de estómago, no comas tanto en la calle. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 17 y 90; trata de jugarlos el día 27 de marzo. Un amor nuevo del signo de Virgo o Acuario vendrá a ti en estos días, pon mucha atención. Sales de viaje por cuestiones de vacaciones en esta Semana Santa y te vas a visitar a unos familiares, solo trata de no tomar mucho alcohol en estos días santos y disfrutar más de la vida sin excesos. Este Jueves Santo trata de vestirte de colores blancos y ponerte agua bendita en la nuca.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Enfrentarás un problema familiar esta semana, te van a pedir ayuda económica y moral, así que amigo Géminis, a sacar toda tu fortaleza y ayudar a los demás; recuerda que siempre tu signo es el protector y el más fuerte para salir adelante. Trata de no seguir con los malos hábitos de alimentación porque te cobrarán factura. En cuestiones de pareja seguirás en paz y ya hablarás de casarte. Sacas tu licencia de conducir, realizas trámites de pagar impuestos o vas con el contador para ponerte al corriente. Ten cuidado con las pérdidas del celular o tu dinero; trata de ser más precavido. Tendrás un golpe de suerte el día 26 de marzo. Evita ser tan impulsivo y piensa antes de hablar. El Jueves Santo prende una veladora blanca y trata de ayunar para que tu energía positiva esté más fuerte. Tus números de la suerte son 01 y 19, y tu color es el amarillo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner en orden todo lo que te rodea, recuerda que tu signo está en su mejor momento de crecer más en lo amoroso y decidir ya ser feliz. Te dan unos días de descanso en tu trabajo, así que trata de aprovechar para descansar o poner en orden tus asuntos. Ten cuidado con lo que platicas o trata de no meterte en chismes en el trabajo, recuerda que tu signo lo domina ser muy comunicativo. Decides mudarte de casa de tus padres e irte a vivir solo un tiempo. Trata de darte baños de flores blancas con agua bendita este Jueves Santo. Ya no busques tanto el amor, que va a llegar solo. En estos días se va a acercar a tu vida alguien del signo de Libra, Sagitario o Piscis. Si estás ya en una relación sentimental, trata de no ahogar el tiempo. Tus números de la suerte son 04 y 33, tu color de la fortuna es el blanco.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de superación personal, decides ya definitivamente cambiar y dejar los malos hábitos de tu vida, recuerda que esta época de primavera va a estar de lo mejor para ti. Pon en tu mente todo lo positivo y trata de fortalecerte más en lo espiritual. Compras boletos de avión y te vas de vacaciones a visitar unos familiares. En el trabajo va a ver cambios muy fuertes alrededor tuyo y te van a ofrecer otro puesto mejor, ponte atento en todo y pide más sueldo, recuerda que el que no habla, Dios no lo oye, y tu excelente desempeño laboral cuesta, así que tú mismo date valor. Sabrás de una enfermedad de un familiar que te va a dejar algo pensativo. Trata este Jueves Santo de darte una limpia con rosas rojas y agua bendita y prende una vela blanca para que tu luz espiritual esté más fuerte. Tus números son de la suerte son 17 y 80, y trata de usar más el color azul.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás mucho trabajo esta semana y con supervisión de tus superiores, solo trata de calmarte y sacar todo tu trabajo de la mejor manera. Serán unos días de recordar mucho a las personas que no están contigo, así que trata de meditar o rezar para que tengas paz en tu alma. Tendrás que juntarte con un amigo para irte de viaje en estos días de Semana Santa. Haces trámites de pasaporte o permiso de migración. Gozarás de un golpe de suerte el día lunes, vendrá a ti una corriente de energía positiva que te ayudará a estar progresando. Recuerda dejar de ser egoísta y compartir todo lo que realizas en tu vida, y más con tu familia. Este Jueves Santo trata de prender una veladora blanca, ponerte agua bendita y dale una limosna a quien lo necesita. Tus números mágicos son 21 y 33; tu color es verde, tu mejor compatibilidad son los signos de Aries y Géminis.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta Semana Santa es un momento ideal para encontrar la paz interior y dejar atrás los malos momentos, ya que tu signo es muy espiritual, y recibirás mucha ayuda divina. Prepárate para una fiesta familiar o un festejo especial para tu pareja. Recuerda que eres la luz de tu familia y siempre guías a los que te rodean. Esta semana también tramitarás un permiso para un negocio o resolverás un caso legal a tu favor. Te espera un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 13 y 40, que serán tus aliados el 26 de marzo; combínalos con tu fecha de nacimiento para aumentar la fortuna. El Jueves Santo, viste de blanco con ropa nueva, ponte agua bendita en la nuca y enciende una vela para fortalecer tu espíritu. Tu color de la abundancia es el rojo. Ten cuidado al practicar deportes extremos o durante las vacaciones para evitar los accidentes.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás dinero extra por una venta o comisiones. Tus números de la suerte son 33 y 49, y tu color de la semana es el amarillo. Sigue tu intuición y aprovecha la buena racha que te rodea. Recuerda que para crecer en la vida hay que hacer sacrificios, estos días serán un buen momento para reflexionar sobre ello y tomar la mejor decisión. Te espera una gran noticia: un embarazo en la familia. Además, un amor del pasado podría regresar para intentar aclarar las cosas; sin embargo, es importante que cierres ese capítulo y te abras a nuevas posibilidades. Un amor compatible de Tauro, Cáncer o Acuario te espera para hacerte muy feliz. Mantén tu rutina de ejercicios para sentirte mejor. Pagarás colegiaturas o te decides a tomar unos cursos . El Jueves Santo prende una vela roja y toma baños de agua bendita con sal en grano para fortalecer tu espíritu.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El Jueves Santo enciende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda por el progreso de tu vida laboral. Recuerda que nadie es perfecto y cometer errores es parte de la vida; aprovecha para pedir perdón a quien hayas hecho daño y sentirte mejor en tu interior. Será un tiempo para que aprendas a ser más comprensivo y entender que la vida gira en torno a lo espiritual, recuerda que tu signo es fuego, lo que te puede hacer impulsivo y soberbio. Te espera un golpe de suerte el martes, con oportunidades en el ámbito laboral y cierre de contratos para hacerte progresar. Atraes a los amores prohibidos, pero ten cuidado de no meterte en problemas, mejor busca personas solteras del signo de Tauro, Libra o Aries, que serán tu mejor pareja y te harán feliz. Prueba tu suerte en los juegos de azar con los números 09 y 21, y tu color de la semana es el naranja.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor de Aries o Sagitario te seguirá amando incondicionalmente, disfruta de esta relación y apóyate en tu pareja para enfrentar los desafíos de la vida para salir adelante. Esta Semana Santa será tiempo para enfocarte en el progreso laboral, eres el más inteligente del Zodiaco y tu mente siempre necesita estar ocupada y ser productiva; te recomiendo tomar un curso de idiomas porque te abrirá muchas puertas del éxito en el futuro. Te invitarán a un viaje en estos días santos, te recomiendo aceptarlo ya que necesitas relajarte y disfrutar de tiempo libre, solo ten cuidado al realizar deportes extremos, ya que tu signo es impulsivo y a veces no mide las consecuencias. El lunes te espera un golpe de suerte: conocerás personas importantes que te ayudarán a crecer profesionalmente. Tus números de la suerte son 30 y 27, y tu color de la abundancia es el amarillo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu signo puede ser dramático y tiende a exagerar los problemas, pero debes aprender a depurar las energías negativas. Continúa con tu rutina de ejercicios, ya que te ves genial, tu signo está regido por el espejo, así que refleja lo mejor de ti mismo. Alguien del trabajo o la escuela se está enamorando de ti, te recomiendo que seas honesto y aclares cualquier situación incómoda a tiempo. El miércoles te espera un golpe de suerte: todo te saldrá perfecto, puedes cerrar un contrato importante o hablar con tus jefes para obtener un aumento por tu desempeño. Un amor del pasado, del signo Aries, Cáncer o Libra te buscará para hablar de una posible relación. El Jueves Santo enciende una vela roja para atraer luz espiritual a tu vida. Tus números de la suerte son 15 y 66, y vístete de colores fuertes para multiplicar tu energía. Te invitarán a un paseo al campo o a la playa.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta Semana Santa será de profunda introspección y sanación para ti, recuerda que eres el signo consentido de Dios y recibirás ayuda divina especial para salir de la depresión y los problemas que te aquejan, solo pide con fe y recibirás la respuesta. Un amor del pasado te buscará para intentar regresar, pero no te dejes deslumbrar, es importante que cierres ese ciclo y te abras a nuevas posibilidades: conoce personas nuevas y busca compatibilidad con tu signo. Prepara un viaje a la playa con tus seres queridos, la renovación de energía que te dará el mar y el astro rey te ayudará a sentirte mejor. Te espera un golpe de suerte en los juegos de azar. Tus números de la surte son 08 y 77, y tu color de la semana es el amarillo. El Jueves Santo date un baño de agua bendita con pétalos rojos y blancos para fortalecer tu espíritu y evitar obstáculos en tu vida.