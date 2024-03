Conoce la carta del tarot que te ayuda a superar desafíos con éxito en la semana del eclipse de Luna del 25 al 31 de marzo

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

La Luna

El eclipse afectará relaciones sociales, debes tener mucho cuidado esta semana de conflictos en el plano laboral. Lo mejor es enfocarte en el trabajo y en apagar el fuego donde sientas que las cosas se pueden poner más difíciles. Tu intuición es un arma poderosa que debes usar para saber cómo y dónde actuar. En tu relación de pareja, deja los celos y busquen momentos que les permita conversar y resolver diferencias.

Tauro

El Nueve de Espadas

Debes esforzarte un poco más esta semana en el plano profesional y verás que el panorama cambia y es para mejorar. No dejes que los demás te desafíen con situaciones que no son importantes para tu crecimiento. Enfócate en salir adelante, en aprovechar la energía de este eclipse para resolver lo que personalmente te pueda estar afectando. Es tiempo de reflexión y de más acercamiento con tu pareja y la familia para que sientas su apoyo y su comprensión en momentos difíciles.

Géminis

El Seis de Bastos

Será una semana de mucha presión en el trabajo porque hay proyectos que entregar y debes agilizar para que todo salga bien. Hay buenas ideas y estrategias que tienes que aplicar y verás como el éxito y el dinero estarán en tus manos para tener mejores perspectivas en el futuro. Con eclipse debes afianzar la confianza con tu pareja, no solo por hacer más llevadera la convivencia, sino también para tratar de resolver diferencias y caminar juntos en un solo objetivo, la familia.

Cáncer

El As de Copas

Es una semana decisiva para que definas lo que quieres para tu futuro. Tienes que movilizarte, sacudirte y transformar la energía para que todo fluya desde lo positivo en el plano profesional. Hay mucha presión sobre ti porque tienes un liderazgo que te permite maniobrar los conflictos y salir airosa de cualquier situación. El eclipse atraerá momento de ilusión en tu relación que con poco tiempo se afianza y se pone cada vez más seria, así que disfruta y aprovecha de este momento.

Leo

El Seis de Copas

Esta semana debes tener mucho cuidado con personas tóxicas, esas que te dicen que quieren hacerlo todo y al final lo que traen es conflictos. Las energías del eclipse te pueden afectar en el plano laboral y por eso debes evitar cualquier situación que te genere pérdidas de dinero. No es el momento para formalizar una relación de pareja. Darte un tiempo para conocerse mejor en la convivencia, puede ayudarte a tener más confianza y a compenetrarse más para tomar una decisión más adelante. Prudencia en cada movimiento financiero que hagas.

Virgo

El Ocho de Oros

Estas muy bien encaminada esta semana a lograr los objetivos que te harán equilibrarte económicamente. El eclipse atrae energía de éxito y abundancia para ti, así que tienes que dejar de pensar que todo lo que sucede es malo, los tropiezos y las situaciones difíciles son aprendizajes. En pareja están pensando en invertir para definitivamente tomar una decisión de encaminarse a probar vivir juntos y lograr esa familia que tanto deseas. Espera un poco más para tomar decisiones que sean certeras y con perspectivas de éxito en el futuro.

Libra

El Seis de Espadas

Las energías que recibirá del eclipse son muy positivas en tu vida profesional para darle un giro y buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Culminar con tus estudios te va a permitir optar por mejores cargo que logren que tu economía vaya en incremento. La monotonía y la rutina están afectando tu relación de pareja. Busca darle chispa y alegría de vez en cuando e invéntate momentos de intimidad que te ayuden a encender la pasión y el amor.

Escorpio

El Mundo

Es una semana muy productiva y llena de buenos augurios, así que las energías del eclipse en el plano profesional no te afectarán mucho. Conocerás a gente importante, que te ayudará con un proyecto que será un golpe certero para tu futuro. La carta de El Mundo es una de las mejores y te habla del amor estable, del incondicional, del que está preparado para consolidarse, así que vas por muy buen camino. Estás muy clara en lo que quieres para el futuro, así que solo necesitas decisiones firmes.

Sagitario

El Tres de Espadas

Los próximos días requerirás de mucha paciencia para resolver conflictos en el plano laboral. Todo está muy revuelto por las energía del eclipse penumbral, así que debes ser muy prudente con las decisiones que tomes. Trata de arreglar situaciones negativas, de tiempo atrás. Quítate esos problemas de encima y mantén la buena actitud siempre. La carta te advierte que no es un buen momento para conversar sobre las diferencias con tu pareja, están ambos muy ofuscados y lo mejor es esperar la calma para solucionar.

Capricornio

La Torre

Este fenómeno atrae par ti esta semana cambios muy bruscos en los que debes estar preparada para tomar decisiones necesarias para avanzar. Sin la prudencia para manejar el dinero, los negocios pueden sufrir un revés. Tomate tu tiempo para reflexionar y buscar las mejores estrategias. Llegó el momento de hacerle entender a tu pareja que no estás dispuesta a más sacrificios, entonces es momento de reflexionar si vale la pena seguir adelante si no se sienten a gusto el uno con el otro.

Acuario

La Sota de Copas

A diferencia de otros signos esta semana de eclipse lunar atraes prosperidad y éxito que debes administrar muy bien para que no te califiquen de ególatra. Mantén tu postura firme y tu liderazgo en los negocios para que sigan dando frutos como hasta ahora. La carta te indica que tu relación de pareja pasó por un momento difícil, pero todo empieza a mejorar, así que aprovecha para avivar la pasión. No dejes que terceros dañen lo que a ustedes les ha costado tanto construir desde el amor.

Piscis

El Cinco de Bastos

Evita las discusiones por dinero esta semana con el eclipse de Luna, porque no vas a llegar a ningún acuerdo. No provoques un huracán de problemas que después no vas a poder atajar. Así que calma y paciencia, por ahora. Cuidado con las habladurías y los chismes porque eso genera un ambiente negativo y tu estás para resolver y producir. Lima asperezas con tu pareja, no vale la pena molestarse y perder el tiempo por celos. Aprovechen para estar juntos y amarse con locura y pasión.