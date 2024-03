Estos son los números de la suerte para cada signo este 22 de marzo, según Mhoni Vidente

La famosa Mhoni Vidente, como lo hace en cada inicio de semana, nos deja el horóscopo semanal con predicciones para cada uno de los signos del zodiaco.

Y, como lo hace habitualmente, junto a lo que nos tienen destinado los astros, en el video de su sitio oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente) destacó qué números mágicos nos ayudarán a tener golpes de suerte en loterías y juegos de azar en los próximos días.

Además, la reconocida astróloga y tarotista revela qué planeta nos domina y qué mensaje traen las cartas españolas para ayudarnos a tener más abundancia y estabilidad.

Mhoni Vidente: los números de la suerte del 18 al 22 de marzo 2024

ARIES: 03 y 05

La Luna y el Sol. Los ayudan a progresar, tener estabilidad y sentimientos puros. Revelaciones divinas. Se quitan la pesadez y entran en una etapa de abundancia y estabilidad.

TAURO: 07 y 18

Neptuno. Este planeta les pide que tengan claro hacia dónde van y qué quieren para ser felices. Esta visión debe ser muy clara para concretarla. Comunicaciones internacionales y negocios prósperos.

GÉMINIS: 01 y 14

Júpiter. Abundancia, dinero, cambio de trabajo y cambio de casa. Firma de papeles para crecer.

CÁNCER: 04 y 29

Marte. Intensidad, pasión y movimiento. Traen muy buena suerte. Tomen acciones y retos nuevos para crecer. Muévanse mucho y busquen cosas nuevas para no estancarse.

LEO: 21 y 25

Urano. Inteligencia, comunicación, negocios y crecimiento en todos los sentidos. Busquen el cambio radical para crecer.

VIRGO: 02 y 21

Venus. Semana de relaciones públicas, de sentirse amados y de conocer gente importante para crecer.

LIBRA: 09 y 15

Saturno. Administración e inteligencia. Aplíquense en lo que hagan: empiecen y terminen. No se la crean, no sean tan soberbios y sean más humildes. Busquen retos para crecer y no se estacionen en situaciones negativas que no son para ustedes.

ESCORPIO: 10 y 12

Sol. Dinero, estabilidad y crecimiento. Energía extra para hacer las cosas de la mejor manera.

SAGITARIO: 23 y 40

Plutón. Negocios nuevos. Cambios y crecimiento económico.

CAPRICORNIO: 13 y 25

Mercurio. Comunicación pura y relaciones políticas. Gente de poder puede ayudarlos a darles más ingresos y estabilidad. Cuiden su dinero. No se alejen de quienes los apoyan.

ACUARIO: 16 y 33

Sol. Salgan a caminar para quemar malas vibras. Les llega dinero y posición económica.

PISCIS: 06 y 31

Marte. Expansión, cruzar fronteras y salir de viaje. Gasten en ustedes para sentirse mejor. El que se enoja pierde: no reclamen nada y dejen que todo fluya.