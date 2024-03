David Pinto y el “black work”, la técnica de tatuaje en tinta negra

El tatuaje es una forma de arte corporal que implica insertar tinta en la piel con agujas. Se ha practicado durante miles de años y se puede encontrar en culturas de todo el mundo. Se trata de una forma de arte personal y significativa. Cada persona tiene su manera de expresar sea su identidad, valores y creencias con imágenes plasmadas en su cuerpo. También puede ser una forma de conmemorar a un ser querido o evento especial, o simplemente para mejorar su apariencia.

David Pinto tiene 28 años y se dedica al arte del tatuaje hace 7 años. En la pandemia tomó la decisión de abrir su propio estudio con dos compañeros y desde entonces ha sido un crecimiento profesional y personal. Se han especializado en la técnica “blackwork”, es decir, tatuajes solo con tinta negra.

El “blackwork” es una técnica versátil que se puede utilizar para crear una amplia variedad de diseños. Es un estilo muy duradero, ya que tienden a verse bien con el tiempo, y no requieren tantos retoques como otros estilos de tatuajes.

“El estilo del tatuaje que hacemos en el estudio es un ilustrativo, no nos arraigamos tanto con los estilos más comerciales ( a los cuales les tenemos mucho respeto porque es arte), pero nosotros tratamos de tener una propuesta diferente”, dijo a Metro Ecuador Pinto.

En su estudio que está ubicado en la Whymper y Diego de Almagro, en el norte de Quito, dan una asesoría personal y completa al cliente con diseños originales basados en los requerimientos del cliente.

“No copiamos, siempre proponemos ideas nuevas y originales guiando al cliente de que se puede y no hacer con nuestro estilo de tatuaje. Se les toma una foto del área donde se quiera tatuar para trabajar en el diseño, como un fotomontaje de cómo va a quedar para luego hacer una modificación si lo desean. Una vez que el cliente está totalmente satisfecho se procede a cuadrar la cita”, explica el tatuador.

David Pinto, tatuador ecuatoriano (Óscar Ayo)

Desde pequeño un vínculo con el arte

David ha estado vinculado al tema del arte toda su vida y desde niño le llamaron la atención los tatuajes. “Desde pequeño he dibujado, he estado vinculado en todo lo que tiene que ver con artes. Desde niño me impresionaba cuando veía a los adultos con tatuajes, me parecía espectacular y siempre tuve esa curiosidad y sabía que algún día quisiera intentar. Obviamente, fue un tema de dibujar y dibujar, cuando estaba en la universidad, en la mitad de la carrera, empecé a tatuar”, cuenta.

David es ingeniero en Diseño Industrial, pero revela que empezó en el mundo del tatuaje porque era algo que siempre quiso hacer. “Practiqué bastante, me compré mis primeras máquinas con mis ahorros, practiqué en piel de chancho, frutas, incluso en mis piernas hasta que después con más experiencia tatué a amigos cercanos, algo pequeño. Después empecé a trabajar en un estudio”, dijo el joven.

Este mundo es un aprendizaje constante y hay recalca que se debe hacer de manera profesional tomando todas las medidas. “Nos solo es el hecho de tatuar, debe tener medidas de bioseguridad, conocer de anatomía, invertir bastante en material descartable, con espacios de trabajo en total asepsia”.