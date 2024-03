Los 5 signos más vengativos del zodiaco: no te metas con ellos

No hay emociones más fuerte que pueda sentir un ser humano que la envidia y la venganza, pero existen y muchos pasamos por momentos que nos hacen aflorar esos sentimientos.

Sin embargo en la Astrología, hay signos que tienen esos sentimientos mucho más desarrollados que otros y expertos del FBI realizaron una investigación para determinar cuáles son más propensos a esos sentimientos

La investigación lo hizo la institución sobre los perfiles del zodiaco de delincuentes más peligrosos de Estados Unidos, el FBI determinó con los resultados cuales son los signos del zodiaco más envidiosos y vengativos y el resultado fue el siguiente:

Cáncer

Las personas nacidas bajo la influencia de este signo tienen la característica de ser de las más dulces en comparación al resto de los signos del Zodíaco, así también como de ser las que más necesitan recibir amor y atención constante. Sin embargo, así de apasionados como son con su cariño, también lo pueden ser para la venganza.

Según las investigaciones del FBI, este fue el signo con el mayor número de delitos. Se puede deber a que se trata de personas que son muy sensibles y protectoras. Pueden sentir envidia cuando alguien tiene una relación más cercana con sus seres queridos de la que ellos tienen. Si se sienten amenazados, pueden ser muy vengativos.

Tauro

Los Tauro pueden ser extremadamente tercos y obstinados. Si sienten que han sido traicionados o heridos, pueden aferrarse a ese resentimiento y buscar una venganza fría y calculada.

Este signo de tierra obtuvo el segundo lugar en la lista del FBI. Son tercos y posesivos, y no les gusta que les quiten lo que consideran suyo. Si alguien les traiciona, pueden ser muy rencorosos, lo que los puede llevar a buscar la venganza.

Sagitario

Sagitario es vengativo, pero no de los peores. Porque este signo intenta no tomarse nada de forma personal. Lo intenta, aunque no siempre lo consiga. Si alguien le hace algo, lo analiza e intenta evitar las malas consecuencias. Siempre por las buenas al principio. Y si no queda más remedio, pues habrá que vengarse, claro.

Los Sagitario son impacientes y si alguien más consigue algo antes que ellos, pueden sentir envidia y resentimiento. Algunos pueden tener inseguridades sobre sí mismos. Si alguien más parece tenerlo todo junto, pueden sentir envidia y celos. Por esta razón, ocupan el tercer lugar de las lista de los signos más envidiosos y vengativos.

Aries

Cuando se sienten heridos o desafiados, los arianos pueden reaccionar de manera explosiva y buscar venganza de inmediato. La impaciencia de Aries y su tendencia a actuar sin pensar pueden llevar a situaciones peligrosas cuando buscan vengarse.

Los Aries son muy competitivos y siempre quieren ganar. Esto puede hacer que se sientan envidiosos de las personas que tienen más éxito que ellos. Además, son muy tercos y no les gusta admitir que están equivocados. Esto puede hacer que les sea difícil perdonar a alguien que les ha hecho daño, lo que puede llevar a la venganza.

Capricornio

Los que conocen a los Capricornio saben que es mejor no encontrárselos enojados, y mucho menos cuando sufren una injusticia o le dicen algo que lo humille. Los capricornianos son orgullosamente vengativos, y no dejan que nadie les pase por encima, haciéndoselo saber a todos los que conocen.

Son ambiciosos y calculadores, y pueden ser despiadados en su búsqueda del éxito. Si alguien se interpone en su camino, no dudará en vengarse. Según el FBI, aunque este sea el último signo de la lista no es menos peligroso, al contrario, pues se trata de personas muy organizadas que llegan a cometer robos grandes o delitos en grupo.