Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 15 al 17 de marzo

Ve la predicción de la vidente para tu signo, los datos clave sobre tu día de la suerte para este fin de semana y los colores que te traerán abundancia; también te da consejos para mejorar en tu vida amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para el fin de semana del 15 al 17 de marzo y disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida. Además, te dice como cuidar tu salud y finanzas personales.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El regente de tu signo es el planeta Marte, por lo que eres de una personalidad magnética y muy fuerte. Tienes grandes capacidades para entusiasmar a los demás, estás dotado de una gran energía contagiosa que llega a casi a todo mundo, y eres capaz de solucionar cualquier problema que se te presente. A veces, tu forma de ser te lleva a ser algo cruel y realista, por naturaleza eres capaz de estar en movimiento siempre, no te gusta seguir una misma línea por mucho tiempo, y eso te hace constantemente exitoso en todo lo que te propones. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 23; tu color es el rojo y te llega un amor del signo de Capricornio, Leo o Libra que será muy compatible contigo. Este fin de semana, arregla asuntos de tu trabajo y prepara la tesis o examen profesional, no olvides que es importante no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El regente de tu signo es el planeta Mercurio, que te otorga una personalidad muy fuerte y controladora. A la vez, tu mentalidad recta y trabajadora te hace ser siempre un gran empresario y líder político. Lo negativo de tu signo es que te dura mucho tiempo un pleito; es decir, no sabes pedir perdón y no reconoces tus errores.Este fin de semana será para reacomodar toda tu papelería y estar al día en cuestión de cuentas bancarias. Recuerda que necesitas mejorar tu administración personal para evitar malos momentos. Cuídate de dolores de huesos y trata de que no te afecte tanto el cambio de clima. Eres muy apasionado y buscas un amor para pasar una noche de lo mejor. Tus números de la suerte son 03 y 21, y tu color de la fortuna es el verde. Recibirás a familiares de fuera para una fiesta familiar en la que se la pasarán de lo mejor.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu planeta regente es Júpiter, el planeta del ingenio, esto te convierte en verdadero impulsor del comercio y el bienestar humano, entiendes el porqué de las cosas cuando suceden. Los de tu signo casi siempre destacan como administrador o abogado debido a la gran capacidad que tienen para desarrollar el intelecto. Se te considera un gran negociante y eres muy bueno para el ahorro, por lo que casi siempre logras tus objetivos materiales en la vida. También se te da muy fácil ser muy sociable y alegre, pero eres propenso a los vicios, así que ten cuidado. En el amor, te encanta conquistar y cortejar a tu pareja, por lo que casi siempre tienes a alguien a tu lado. Te llegará un dinero extra por vacaciones y ya preparas un viaje para Semana Santa. Recibirás una invitación a salir de fiesta este sábado. Tus números de la suerte son 11 y 03, y tu color es el azul.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que te rige es Venus, por lo que tu signo es muy emocional y profundamente sensible; además, al ser un signo de agua en el Zodiaco, tomas decisiones principalmente a través de tu intuición. Tu desconfianza en ti mismo te lleva a sabotearte constantemente, por lo que necesitas de una guía que te ayude a alcanzar el éxito que anhelas. Este fin de semana te llegará un dinero extra por lotería con los números 06 y 17; tu color es el amarillo. Trata de no platicar sus planes para que no te los “salen”, fíjate a quién le compartes. Ten cuidado con lo que comes y sé más desconfiado en las fiestas con las personas que no conoces. En el amor, tu pareja seguirá cerca de ti y estarán muy enamorados, así que disfruten de su relación que va viento en popa. Trata de pagar sus tarjetas de crédito para que no tengas deudas atrasadas y motivos para estresarte.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A tu signo Leo lo rige el Sol, y como tu elemento es el fuego, eres muy alegre y con una personalidad extrovertida. Destacas por ser de los mejores amigos, eres siempre servicial, y el sexo es una parte importante de tu vida. Casi siempre eres emprendedor con negocios propios, pero lo negativo en ti es que la ira y el coraje sin control te hacen presa fácil de la impulsividad, lo que te lleva a tener problemas con las personas que más quieres, por eso necesitas controlarte en todo lo que vas a decir. Te compras ropa para un evento importante para este domingo. Tus padres te buscan para invitarte a un viaje en Semana Santa. Tramitas tu pasaporte y visa extranjera. Arreglas tu casa para mejorar el ambiente. Te sacas un premio con los números 19 y 27, y tu color es el azul fuerte. Trata de ir con tu médico para mantenerte sano y saludable.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que te rige es Mercurio, y por lo tanto, eres un trabajador incansable que siempre alcanzas los honores por méritos propios. Al ser un signo de tierra, eres muy realista en todo lo que te propones. Tu organización te lleva a ser un destacado administrador de tus bienes materiales. Siempre eres el mejor amigo y el pilar de tu casa, y ayudas de manera sincera a los demás a resolver sus problemas personales. Respecto a los valores, te distingues por ser muy honesto, sincero y conservador. Tramitas un crédito para un coche nuevo. Para este día 17 de marzo te recomiendo que prendas una vela de color blanco para protección. Tus números de la suerte son 20 y 77, y tu color de la fortuna es el naranja. Cuida a tu mami porque va a estar enferma de los huesos. Te busca un amor del pasado para volver, date otra oportunidad para ser feliz.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Plutón es tu regente, te impulsa a un renacimiento. Tu energía se renueva y tu crecimiento laboral se dispara. Aprovecha las oportunidades, recuerda que la confianza es buena, pero en el trabajo la competencia es fuerte. Si tienes pareja, el amor no se acaba, solo se transforma. Acepta los cambios y lo que el futuro te depara. Cuida tu salud mental y física, relájate, haz ejercicio y cuida tu espalda. Eres fuerte y puedes superar cualquier prueba. Habrá conflictos familiares, pero saldrás adelante. Prepárate para un viaje de placer. Tus números de la suerte son 13 y 40; tu color de la abundancia es el amarillo. Confía en tu intuición y toma decisiones con sabiduría. Mantén la calma ante las dificultades. Este fin de semana estará lleno de energía renovada, oportunidades de crecimiento y cambios en el amor.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día será el domingo; tus números de la suerte son 02 y 26, y el color de la abundancia para este fin de semana es el naranja. Mercurio te impulsa, el planeta del futuro te llena de optimismo en el ámbito profesional y te abre las puertas a nuevos amores. Es hora de que tomes decisiones importantes para cambiar tu vida. Si quieres formar un hogar con tu pareja, este es el momento. Si no, busca personas más compatibles con tu signo como Piscis o Escorpión. Mercurio trae consigo un pago del pasado y un bono laboral. Solo ten cuidado con los fraudes y negocios turbios, no te arriesgues a perder tu dinero. Presta atención a posibles problemas de riñón o pulmones, visita a tu médico para prevenir cualquier complicación. No tengas miedo al cambio, estos días pueden ser el inicio de una nueva etapa en tu vida.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu magnetismo atraerá a alguien de Aries, Cáncer o Leo, pero te recomiendo que seas fiel con tus relaciones de pareja. Confía en tu intuición y toma decisiones con valentía. Este fin de semana puede ser un punto de inflexión en tu vida. El Sol te impulsa a enfrentar tus miedos, tomar decisiones y construir un futuro mejor. La conjunción del Sol y tu signo es ideal para la abundancia. Prepárate para juntas y cambios en tu trabajo, busca nuevas oportunidades que te permitan desarrollarte profesionalmente. Este fin de semana es ideal para alejarte de malos amigos y amores tóxicos. Rodéate de personas que te aporten energía positiva. Practica ejercicio al aire libre para prevenir problemas de cintura y espalda. Tu mejor día será el sábado; tus números de la suerte son 18 y 99, y tu color de la abundancia es el rojo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El planeta que regirá a tu signo es Marte, representa la transformación, este astro te impulsa a dejar atrás lo negativo y empezar de nuevo. Es hora de iniciar el negocio o cambio laboral que tanto deseas. Sé consciente de tu energía y evita discusiones, tu signo junto a este planeta te dan la fuerza para superar cualquier adversidad. Si estás soltero, un amor compatible de Libra o Aries podría llegar a tu vida. Tu mejor día será el viernes, tus números de la suerte son 21 y 30, el color de la abundancia es el dorado. Cuida tu salud, practica ejercicio para evitar dolores de cabeza y ansiedad. Prepárate para un viaje sorpresa. Mantén una actitud positiva y enfócate en tus metas. Este fin de semana puede ser el inicio de una transformación positiva en tu vida. Debes de cuidarte de dolores de cabeza y ansiedad.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Se te presenta la oportunidad de mudarte a otra ciudad, esta decisión te ayudará a sentirte más libre e independiente. Mercurio, el planeta de la comunicación, te llena de ideas para mejorar tu vida profesional, como estudiar un nuevo idioma que te abrirá puertas al éxito. Este fin de semana despertarás la envidia y la avaricia. Mantén una actitud positiva y no dejes que estos sentimientos te dominen. Tu mejor día será el sábado; tus números mágicos son 15 y 66, y los colores con los que te llegará la abundancia son azul y negro. Ten cuidado con las decepciones amorosas, es hora de que aprendas a estar solo y disfrutar de tu propia compañía. Un familiar podría enfermarse, dale tu apoyo moral y anímico. Un regalo inesperado llega a tu vida, será una adorable mascota. Sigue tu intuición y toma decisiones con sabiduría.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana puede ser el inicio de una etapa llena de éxito y felicidad. Tu mejor día será el domingo; tus números de la suerte son 13 y 77, y tu color de la abundancia es el azul intenso. Júpiter, el planeta de la abundancia, te llena de optimismo y te trae sorpresas agradables. Es tu momento de triunfar, no dejes pasar las oportunidades en el ámbito laboral. Deja de lado el “qué dirán” y sé tú mismo. Tu signo, junto a Júpiter, te dará la fuerza para alcanzar el éxito. Presta atención a posibles problemas de estómago e intestino. Mantén una rutina de ejercicio y una dieta saludable. Paga tus deudas y empieza a ahorrar para construir un patrimonio. Disfruta de un fin de semana de fiesta con amigos y familia. Cree en tu potencial y en tu capacidad para ser el mejor en todo lo que emprendas.