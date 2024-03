Horóscopos de Los Ángeles para superar cualquier reto con éxito y abundancia este martes 12 de marzo

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Miguel

Tu camino ha estado lleno de obstáculos que con tu inteligencia y sabiduría has sorteado hasta llegar a este momento de éxito y abundancia que merecías. Miguel te protege y te guía para que el mal no entre a tu vida.

Tauro

Arcángel Gabriel

No permitas que otros te hagan sentir que no puedes, que no arriesgues. Por el contrario, atrévete a ser como eres sin sentirte juzgada y avanza que vas a superar cualquier reto con éxito. Invoca al ángel Gabriel para que te proteja y te ayude a avanzar a la felicidad.

Géminis

Arcángel Raziel

Hay situaciones que debes entender que son necesarias atravesarlas para crecer y avanzar, para ayudar a los tuyos y que ellos también salgan adelante. La riqueza está en tus manos. Raziel está allí para iluminarte con su luz dorada de amor.

Cáncer

Arcángel Rafael

Si acaricias tus visiones y tus sueños y luchas por ellos sin miedo, vas a lograr que la fortuna y la prosperidad de amor llegue a ti. Invoca a Rafael para que te ayude a sanar y lograr la armonía y la paz que mereces.

Leo

Arcángel Uriel

No dejes que el pasado se imponga en tu vida, sácalo del camino y piensa que el presente y el futuro está en tus manos para que logres con éxito y mucho amor todo lo que quieres. El ángel Uriel te ilumina y te ayuda a avanzar.

Virgo

Arcángel Azrael

Debemos aceptar que hay seres que necesitan alejarse de nuestra vida para madurar y avanzar, tu debes tomar la decisión para que las bendiciones lleguen a ti. Azrael es un ángel fuerte que te ayudará a transitar el mejor camino en tu vida.

Libra

Arcángel Raguel

El camino está lleno de piedras, si tropiezas y caes debes levantarte. Que nada te detenga en lo que quieres conseguir, fortuna, amor y prosperidad. Invoca a Raguel para que te ayude a tener fuerza y transitar hacia la solución de todo.

Escorpio

Arcángel Sariel

Si sientes que en algún momento fuiste injusta, sabes muy bien que siempre puedes enmendar los errores y que el perdón no se le niega a nadie. Con la generosidad las bendiciones llegan a tu vida. Pide a Sariel que esté a tu lado y te conceda esa paz que necesitas.

Sagitario

Arcángel Remiel

Tu intuición te hará entender cuál es el camino correcto para alcanzar el amor en todos los sentidos de la vida. No permitas que otros te desvíen de ese camino porque las oportunidades están allí para ti. Pide a Remiel que te ilumine con su luz divina.

Capricornio

Arcángel Metatrón

El poder del amor sana cualquier herida y tu eres ese ser capaz de hacer que todo el Universo se confabule para que la fortuna y la riqueza estén en tus manos. Invoca a Metatrón para que su sabiduría te ilumine el camino.

Acuario

Arcángel Haniel

Tienes que ser sutil y delicada con cada frase que le dices a quienes te quieren y están a tu lado apoyándote. Cuando agradeces las bendiciones y el éxito llegan a ti. Invoca al ángel Haniel para encontrar el camino y avanzar con pie firme.

Piscis

Arcángel Jofiel

Recuerda que la belleza no está en el físico, sino en el corazón y en como llevas tu vida con humildad y generosidad. Esa es tu fortaleza más grande y la que te lleva el éxito y la prosperidad. Jofiel te ilumina y te abre los caminos para que sigas adelante.