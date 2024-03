Conoce la carta del tarot y el golpe de abundancia que atrae éxito y dinero a tu vida del 11 al 17 de marzo

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

La Reina de Bastos

Tienes que sistematizar ciertas rutinas diarias para que puedas tener el tiempo para organizarte y aprovechar el tiempo. Inicias una semana con mucho optimismo y energía positiva porque vas a marcar la pauta en el ámbito laboral. Tu liderazgo está al máximo y eso te permite tomar decisiones y que sean aceptadas. Esta carta habla de buenos augurios en el amor, la consolidación de una relación que empezó como un juego y ahora va con toda la seriedad. Vivirás momentos maravillosos que te harán sentir que todo valió la pena.

Tauro

El Dos de Copas

Esta semana debes comenzarla poniendo todo al alcance para solucionar cualquier conflicto en el plano laboral que perturbe el avance del dinero. Te proponen una sociedad y la vas a consolidar con perspectivas de éxitos y de buenas finanzas. Ahorrar no está de más para una futura mudanza. La carta te dice que tienes conexiones muy profundas con tu pareja, donde podrán resolver diferencias y llegar a un punto de máximo encuentro. Será maravilloso encontrarse conectados el uno con el otro.

Géminis

El Cuatro de Espadas

Hay algunos problemas que debes resolver pronto para evitar atascar la fluidez del dinero y los negocios. Dosis extra de serenidad, tolerancia y paciencia para arrancar con buen pie nuevos proyectos que te van a traer muy buenos beneficios. Todo va a salir bien si te lo propones y alejas de ti las personas de malos augurios y de cargas negativas. La carta te dice que te tomes el tiempo que sea necesario para pensar muy bien los pasos que quieres dar con tu pareja. Disfruta del momento, busca unir a la familia y allana el camino para consolidarte en unos meses.

Cáncer

La Muerte

No sigas esperando que las cosas lleguen a ti de la nada en el plano profesional. Tienes que adaptarte a los cambios que se generen y esforzarte mucho para que todo se organice y goces de la tranquilidad de que tus proyectos salen adelante. Te conviene tomar decisiones que te ayuden a tener equilibrio económico. Esta carta también te indica que dejes las peleas por celos y busca puntos en común con tu pareja que los hagan volver al amor y la confianza que los une. Los momentos de intimidad reír y disfrutar son importantes para la salud.

Leo

El Cinco de Copas

Es una semana de reflexión porque debes pensar mucho los pasos que vas a dar para consolidar un emprendimiento, un proyecto que tienes en mente. No te desanimes si algo no sale bien, por el contrario persevera que poco a poco vas a lograr lo que quieres. Agradece porque de las experiencias buenas y malas se aprende. Vienen mejores cosas para ti en los próximos días. Si quieres encontrar el amor, es el momento de entender que todo empieza por cambiar la actitud y si lo haces va a llegar a ti esa persona que tanto deseas. Las oportunidades están allí, tu solo tienes que tomarlas.

Virgo

El Colgado

No puedes darte el lujo de dejar pasar oportunidades esta semana. Defiende con todas las garras tu trabajo y tus estrategias para los nuevos proyectos que vienen de aquí en adelante. Si solucionas rápido los conflictos y te enfocas en tus objetivos, los frutos de lo que viene serán maravillosos. Si no, las cosas se van a estancar. La carta te advierte que no estás bien emocionalmente y que eso te impide rendir en otros aspectos de la vida. Sacúdete lo malo, llénate de la energía maravillosa y regresa con buen pie a echarle ganas a lo que te depara la vida.

Libra

El As de Oros

Tomar nuevos caminos te dará mejore perspectivas profesionales y es por eso que debes evaluar muy bien las propuestas que te han hecho. El dinero fluye y con él debes tener la conciencia de ahorrar y prever para el futuro. Tu profesión te va a dar satisfacciones que no habías imaginado jamás, pero para ello debes esforzarte y no tener temor de asumir nuevos retos. Esta carta, además te indica que se acabó tu tiempo de soledad, que llega a tu vida una persona que hará latir tu corazón y con la que es posible que logres consolidarte.

Escorpio

El Nueve de Oros

Te viene una sacudida importante en la vida para que cambies de actitud y seas más positiva en cada reto que vas afrontar. Es momento de reflexionar y tomar decisiones en función de salir de preocupaciones y enrumbarte en nuevos negocios que te traigan abundancia de dinero. Sigue tu intuición. La carta te advierte que hay aspectos de tu vida que debes cambiar para que puedas ver con claridad el camino que debes tomar. Tu pareja quiere que le dediques tiempo y es momento de planificar ese viaje.

Sagitario

El Rey de Oro

Tienes que hacerle caso a tu instinto para que los negocios te salgan muy bien e inicies una semana con mucho éxito y de buen augurio en los negocios. Hay estabilidad y eso genera tranquilidad en tu vida personal. Vas a liderar nuevos proyectos y eso te traerán muy buenos beneficios financieros, así que organízate. La carta te indica, además, que llegarás a acuerdos importantes con tu pareja para la sana convivencia y para avanzar con humildad, pero con mucho amor que los hará consolidarse aún más.

Capricornio

Los Amantes

Todo lo que decidas hacer de aquí en adelante en el plano profesional tendrá mucho éxito y ayudará a que tus finanzas mejoren. Enfócate en lo que quieres esta semana porque hay oportunidades que no puedes dejar pasar, además debes tomar decisiones trascendentales para ti y para el futuro económico. Esta carta indica que estás tan compenetrada con tu pareja que ya llego el momento del compromiso, así que no esperen más para consolidar el amor que tanto los une. Es la mejor fecha para que des el paso más importante de tu vida.

Acuario

El Ocho de Bastos

Tienes que separar el ámbito laboral de tu vida personal porque eso te trae problemas y no te concentras en lo importante, producir para equilibrar tu economía. Esta semana tienes que despejar el camino para que todo lo que planifiques, avance con pie firme. La carta te dice que debes darte la oportunidad del amor, porque el pasado que tanto te rondaba, se fue de tu vida para siempre. Es momento de renovación para ti y debes aprovecharlo. No te detengas por nada ni por nadie si tienes que tomar una decisión de cambio de país.

Piscis

El Loco

No es la mejor semana en tu vida económica, pero eso puede cambiar si te esfuerzas más y buscas solucionar conflictos que no te dejan avanzar. Cambia la actitud, asume los errores y camina con la frente en alto para asumir lo que decidiste en el plano profesional. Sé positiva y verás que todo viene con muy buenas perspectivas y que comenzarás una nueva etapa de recuperación económica. Por ahora, solo piensas en tu estabilidad y sientes que no estás preparada para una nueva relación. Si es así, tranquila ya vendrá el momento preciso para eso, pero no cierres las puertas de tu corazón.