Mejor no pecar de higiénicos: alertan del peligro de lavarse los dientes antes y después de la intimidad

Para muchos puede ser obvio que es mejor lavarse los dientes antes de tener intimidad, pero no. Resulta que el sentido común en este caso no tiene la razón y los especialistas precisan que no es recomendable cepillarse antes ni después de mantener relaciones.

La doctora Erika Schwartz, especialista en medicina interna y autora de “The Intimacy Solution: Life Lessons in Sex and Love”, explicó a Health Digest que “cualquier área del cuerpo donde se rompa la integridad de la piel o la superficie mucosa (corte en la boca, rasguño en la piel) aumenta el riesgo de enfermarse si el área no se limpia y su sistema inmunológico no está en buenas condiciones”.

Ahora, esto vale también para después del acto, debido a que se corre el riesgo de crear abrasiones que pueden invitar a bacterias y virus peligrosos a ingresar al torrente sanguíneo.

Normas de higiene

También de acuerdo a especialistas, algunos consejos higiénicos antes de la intimidad con la pareja es orinar antes del encuentro.

Además, evitar la zona inmediatamente antes y también revisar el propio cuerpo y el de la otra persona, para descartar secreciones inusuales o lesiones.