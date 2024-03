Conoce la carta del tarot que te indica que debes superar desafíos para lograr abundancia y prosperidad del 4 al 10 de marzo

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

La Fuerza invertida

Será una semana dura porque debes ponerte al día, hay mucho retraso y eso genera algunos conflictos. Ten en cuenta que es una etapa que vas a superar y que todo va a tomar su rumbo a su tiempo. La familia es un apoyo importante para llenarte de energía, busca el amor de los tuyos. La carta también te indica que estás es un momento de debilidad y con inseguridades que debes canalizar y hacerles frente.

Tauro

La Templanza

Cuando se se está en momentos de vulnerabilidad, es mejor tomarse unos días, respirar profundo y pensar muy bien cuáles son los pasos a dar para solucionar cualquier cosa que te tenga estancada. Ármate de paciencia y tolerancia para que quites del camino los obstáculos que no te dejan seguir adelante. En el plano emocional es una semana de sentarse a conversar y buscar la reconciliación para que todo se mantenga en armonía y paz.

Géminis

El Colgado invertido

Ponle pausa a tu vida profesional porque el estrés te puede generar un problema de salud y no estamos para eso y en momentos donde tienes en tus manos la productividad que tanto deseabas. La carta te advierte que es hora de darle prioridad a tu vida personal, dedicarte más a ti y solucionar situaciones familiares que necesitan de tu fuerza de voluntad. Te indica, además, que debes ser paciente y calmar tus impulsos porque tu pareja tiene la mejor intención de apoyarte.

Cáncer

El Carro

Tu actitud positiva derriba obstáculos donde quiera que vayas y esta semana vas a brillar de tal manera que no van a poder con tu voluntad. Nadie te roba tu estrella y vas avanzar exitosamente en los proyectos que estás llevando adelante. En el plano sentimental, las cosas van muy bien con esa persona especial que llegó a tu vida, pero no te apresures, ve con calma para que disfrute de esta ilusión.

Leo

El Hierofante invertido

La inconformidad en el plano laboral la tienes, pero eso no te detiene para nada. Por el contrario, te impulsa a moverte más y a superar cada desafío con éxito. Las mejores vibras porque vienen buenas noticias para ti. Los próximos días te reencontrarás con un amor del pasado, a veces es bueno poner las cartas sobre la mesa y dejar rencores a un lado para encaminarte al armonía y a estar en paz contigo misma.

Virgo

El Juicio

Estás en una encrucijada para tomar una decisión que puede significar avanzar en lo profesional o quedarte estancada en el lugar donde estás. Nadie más te puede ayudar en ese paso que estás a punto de dar si no tu misma. Tienes que dejar a un lado la indecisión y la apatía porque eso no te ayuda a avanzar y a ser exitosa. Prudencia a la hora de plantear diferencias a tu pareja porque puedes herir susceptibilidades.

Libra

El Diablo

Estás comprometida con tu trabajo, pero tienes que se determinante a la hora de tomar decisiones porque si no cualquiera pasa por encima. Eres inteligente, decidida, arriesgada, así que avanza sin miedo y con pie firme a los que quieres para tu futuro. La carta te indica que estás a punto de colapsar en el plano sentimental y que solo tú puedes evitarlo, teniendo la fortaleza suficiente para afrontar cualquier error.

Escorpio

La Luna invertida

Tienes las emociones a flor de piel porque no sabes cómo enfrentar una situación que te tiene atrapada. Pero tienes que salir, tienes que actuar, tomar acciones porque quedarte pensando no trae soluciones. Así que agarra el toro por los cachos y resuelve pronto todo lo que está estancado. La carta te está indicando que vienen cambios a tu vida que te van a descontrolar y que la mejor forma de sobrellevarlos es con mucha entereza.

Sagitario

El Mago invertido

Cuando se toman decisiones que cambian nuestro rumbo no se puede echar para atrás, hay que seguir con todas sus consecuencias, así que mira hacia adelante y sigue tu camino que el éxito solo lo puedes encontrar tu. La carta te indica que estás apasionada y obsesionada con alguien muy cercano. Bájale a los impulsos y espera el momento porque la paciencia es de sabios y todo tiene su tiempo.

Capricornio

La justicia

Hay una situación personal que sabes muy bien que no actuaste de buena fe y que tienes que enmendar. Resuelve todo lo que te toca y no te quedes enganchada, pasa la página para que sigas adelante, pero con la plena convicción que encaraste y que ahora te encaminas a la abundancia. La carta te indica que vas por el camino correcto para iniciar algo nuevo en tu vida personal. El pasado quedó atrás y eso es un logro que debes celebrar.

Acuario

La Rueda de la Fortuna

Los cambios están a la orden del día en tu vida personal y profesional y debes aceptar que aun cuando algunas cosas no te gusten son necesarias para poder avanzar. Será una semana con algunos desafíos muy necesarios porque hay situaciones que necesitan ajustarse para que marchen bien. Cuando tomas la decisión de la convivencia en pareja sabes muy bien que no todo es amor y pasión, que hay diferencias que a veces se vuelven irreconciliables.

Piscis

El Mundo invertido

Hay un proyecto que no terminas de concretar porque no has logrado engranar las piezas. Habrá retrasos, pero es cuestión de tiempo para que todo fluya. No hables de las estrategias que tienes en mente sacar adelante porque las malas vibras están allí. Mantén para ti lo que quieres a futuro. La carta también te indica que estás estancada y que debes buscar la manera de salir de ese laberinto de sentimientos que no te dejan tomar una decisión.