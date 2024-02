¿No sientes lo mismo por tu pareja? Estas son las frases que pueden estar deteriorando tu relación

Las relaciones de pareja suelen ser complicadas por varios aspectos, como gustos, intereses, falta de comunicación, inseguridad, entre muchas otras, que llevan a que entre sí se pregunten ¿qué hago aquí?, sin embargo, una experta en el tema asegura que una frase sería la causal para decir ¡ya no más!

La doctora Cortney S. Warren, psicóloga de la Facultad de Medicina de Harvard, reveló que algunas frases que suelen ser comunes podrían llevar a que las relaciones se terminen, debido a que pueden distorsionar la conexión que puedan mantener.

La clave del éxito en muchas relaciones, de acuerdo a esta experta, es sin duda alguna la comunicación de este factor dependerá como usted saque adelante las peleas y posibles enfrentamientos que tenga con su pareja.

¿Cuáles son las frases que podrían terminar relaciones?

“Ojalá nunca nos hubiéramos conocido”

“Me das asco”.

“Eres una molestia”.

“Eres patético”.

“No mereces mi tiempo”.

“Si no tuviéramos hijos ya te habría dejado”.

De acuerdo con el libro ‘Letting Go of Your Ex’ de la Psicóloga Warren, estas frases anteriormente nombradas son las que pueden llegar a deteriorar una relación que han tardado meses e incluso años en construir.

Warren, quien lleva más de 20 años manejados temas de pareja, advierte que no solo estas palabras hirientes acaban con la relación, ya que además de este factor, existen varios actos que podrían tener el mismo efecto.

Cinco cosas que no se deben hacer en una relación de pareja, según expertos

1. No perder los detalles mínimos: al comienzo de las relaciones se da que la comunicación es continua, y hay detalles como “buenos días”, “¿cómo va tu día”, “almorzaste”, entre otros. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, estos detalles se pierden, y puede ocasionar que el interés se disminuya, ya que no está la misma atención del principio.

2. Buscar tiempo: el trabajo, el estudio, u otras responsabilidades puede minimizar los encuentros, pero es de vital importancia que se busque el espacio para tener momentos de pareja. Es más, los expertos aseguran que hay situaciones que hay que buscarlas y provocarlas, pues los momentos construyen historia, fortalecen la relación, e incrementan los sentimientos.

3. Evitar la burla: realizar chistes siempre será una forma de tener humor en la relación, siempre y cuando no sean del otro, pues aunque puede parecer gracioso, las bromas suelen afectar la confianza de la relación, ya que suele enmascarar frustración o resentimiento.

4. No criticar: la crítica, cuando se da de forma constructiva, puede ayudar a mejorar la relación, o a la persona, pero cuando esta se da de forma destructiva, genera un rechazo hacia el otro, lo cual podría provocar alejamiento por miedo a ser juzgado.

5. No estresarse por las discusiones: pese a que todas las personas desean no discutir con su pareja, este es un hecho que se da por las diferencias que se presentan en las personas. Ahora bien, es importante tener presente que no todas las discusiones requieren el mismo nivel de atención e importancia, pues algunas pueden ser insignificantes, que con un diálogo se pueden solucionar. Además, es clave entender que las discusiones deben verse como algo propio de la mejoría de la relación.