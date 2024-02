Comienza una nueva semana con Mhoni Vidente, aquí sus predicciones para cada signo del 19 al 23 de febrero

Éxitos, ofertas de negocio, precaución y en algunos casos atención a la salud, estas son algunas de las predicciones que Mhoni Vidente ha adelantado para cada signo del zodíaco con relación a la nueva semana de febrero que aterriza y que como es de costumbre, trae buenas nuevas para unos y un llamado de atención para otros.

En este mes identificado como de crecimiento, la tarotista cubana llama con gran hincapié al enfoque y a la concentración, a continuación te traemos sus lecturas para los distintos signos para la semana del 19 al 23 de febrero:

ARIES

La labor y los pendientes del trabajo predominan para estos días. Vienen firmas contratos y de proyectos muy interesantes para el futuro. Trabajo y dinero van de la mano, el crecimiento económico se proyecta y con el la posibilidad de juntas laborales para nuevos puestos.

En el amor hay nuevas propuestas, quizá ha llegado la hora de prestar más atención a quien te rodea. Momento de transformarse y purificarse: saquen afuera sus enojos y no llenen su cabeza con tantas ideas negativas. Es tiempo de sacar lo mejor de ustedes mismos y sentirse plenos.

TAURO

Semana de tratar de mantenerse en calma, los problemas laborales y familiares se juntan, deben sobreponerse de cualquier problema que están pasando. No descuides tus estudios, un mayor conocimiento siempre implica mayor recompensa.

Detrás de los días grises siempre sale el sol, vienen cambios positivos para ustedes. Semana de de decidir mudanza, irse a vivir al extranjero o viajar.

GÉMINIS

Convierte en realidad lo que piensas, haz tangible lo que tanto deseas, no te dejes ganar por el miedo. Tienen la buena suerte y las buenas energías de su lado. Cuídense de envidias y de amores traicioneros. Resuelven problemas legales de pasaporte y visa. Se reacomodan en el trabajo. Sean más compasivos con ustedes mismos, no sean tan autoexigentes.

CÁNCER

Una semana marcada por la fuerza y poder. El esfuerzo que has venido demostrando será recompensado, se vienen buenas noticias en lo económico y quizá en ese ascenso que estaban esperando. Momento de crecer y tener más abundancia. Mantengan buenos hábitos. Busquen contacto con la naturaleza para llenarse de energía positiva y quiten de su cabeza pensamientos negativos.

LEO

Leo, tu astro te acompaña de inicio a fin en esta semana, serán días determinantes y exitosos. Comienza una muy buena racha económica. Los busca gente importante en cuestiones laborales. Sigue tu instinto y da más poder a tu autoconfianza, lo que sueñas se materializa de a poco. Adáptense a nuevos rumbos y cambios. Suelten el pasado: ya quedó atrás.

VIRGO

Momento de dinero fácil y rápido; de crecer económicamente y de quitarse problemas del pasado. Su mente vuela mucho: traten de limpiar sus pensamientos y dejar todo lo negativo a un lado. Paguen deudas, sanen su economía y adminístrense mejor. Semana de reconciliación: busquen a las personas con quienes estaban enojados, arreglen las cosas y sanen su corazón. Semana de pasión y amores fugaces sin compromiso.

LIBRA

Sigan adelante y avancen sin miedo. Semana intensa, de mucho trabajo; cuídense de intrigas y malas vibras. Gente del pasado habla mal de ustedes por celos o envidias: no les presten atención. Si les piden verlos, no los atiendan. Recompensa económica. Viene una fuente divina de energías positivas; sanación de cuerpo, espíritu y alma. Un familiar los invita a una fiesta.

ESCORPIO

Momento de estar arriba, crecer y hacer más dinero. Semana intensa de discusiones y pleitos con la pareja; de diferencias en cuestiones de celos o compromiso. Recuerden que es mejor terminar una pareja si no están bien, así podrán avanzar y encontrar gente más compatible. Semana de opinar en el trabajo y los negocios. Resuelven algo importante en cuestiones de trabajo o juzgados. Recompensa que mejora la economía.

SAGITARIO

Pueden crear la vida que quieren, sólo tienen que empeñarse en ser felices. No arrastren a personas del pasado o mediocres que no sirven para nada; no carguen con parejas que no los llevarán a ningún lado. Es momento de soltar para atrapar cosas nuevas en sus vidas. Comuníquense más para no quedarse con cosas trabadas. Vienen cosas positivas en negocios y trabajo. Pongan en orden su papelería.

CAPRICORNIO

Están en el momento crucial de crecer económicamente; de terminar estudios; de iniciar negocios. Llevan a cabo todo lo que piensan. Están hechos para viajar y rodearse de gente importante. Regaños de su pareja o de algún familiar: tómenlo como lo que es, como un consejo para que aprendan a vivir mejor y estar más estables. No descuiden trabajo o estudio. Tiempos de cambiar, de avanzar, de arreglar la casa y de tener todos los papeles en orden.

ACUARIO

No es momento para dejarse afectar por la soledad, cuentas con más personas de las que crees. Sigan adelante. Festéjense, salgan de viaje y cómprense cosas. Regalo extra que les dará felicidad. Traten de evolucionar. Este año debe ser de formarse y estudiar: esto los ayudará a potenciar sus ingresos y mejorar su economía. Fíjense bien lo que firman.

PISCIS

Momento de cambiar de trabajo; de poner un negocio; de reinventarse para tener más dinero. Prosperidad y estabilidad económica. Nuevas ofertas de trabajo y crecimiento laboral. Se reinventaron, están mejor y sigan así. Momento de salir y divertirse. Hagan cursos y muévanse para alejar energías negativas. Quítense el estrés, la depresión y la angustia: no va a volver, sigan avanzando. Momento de comprometerse, pero no busquen, dejen que los busquen.